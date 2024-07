Eddie Fleischman lapidó a André Carrillo por justificar su salida a discoteca: “Fue una declaración infeliz e inoportuna”

Los futbolistas André Carrillo y Christian Cueva están en el ojo de tormenta tras su polémica salida a una discoteca a pocos días de la eliminación de Perú de la Copa América 2024. Los dos seleccionados decidieron divertirse en un local nocturno a penas pisaron suelo limeño luego del cuestionado papel que realizaron en el torneo internacional, donde, además, no se ganó ningún encuentro y tampoco se anotó un gol.

Después de la controversia, la ‘Culebra’ sorprendió con su declaración y generó más críticas porque lejos de hacer un mea culpa, confesó que le gustan las fiestas y seguirá saliendo porque es algo que le encanta hacer. Eso generó muchas reacciones, y una de ella fue la del periodista deportivo Eddie Fleischman, que también se refirió sobre las palabras del delantero de la ‘blanquirroja’.

El conductor televisivo lanzó un lapidario comentario contra el jugador de Al Qadisiyah de Arabia Saudita, primero fue irónico, pero luego realizó un duro análisis. Asimismo, resaltó el bajo nivel que tuvo en la campeonato Conmebol y que viene teniendo con la ‘bicolor’ en sus últimas convocatorias.

“Carrillo también habló y dijo a él le gusta las fiestas, le gusta pues, hay que dejarlo, más allá de la pobreza de su fútbol en la Copa América, a él le gusta las fiestas. Esa es su respuesta, por lo menos es claro y directo, no se anda con eufemismos ni con maquillajes. Me parece una declaración infeliz de André Carrillo, inoportuna porque es evidente que él tiene derecho a hacer lo que le da la gana y que nadie se lo está cuestionando. Nadie le cuestiona que salga; con su pareja, sin su pareja, con amigos, con amigas, con quien quiera. Nadie se lo cuestiona, lo que se cuestiona aquí ya es un tema de conciencia profesional, de respeto por la afición, respeto por los hinchas que pagan sus entradas, que pagan sus pasajes, pagan sus traslados para acompañar a la selección”, disparó el comunicador en su programa de Youtube ‘Full Deporte’.

André Carrillo reveló que le encanta salir de fiesta. Instagram @fueradelsistema_33

Fuerte crítica contra Paolo Guerrero

Fleischman no solo cuestionó el accionar de André Carrillo, también a atacante Paolo Guerrero porque considera que no debe estar en la selección peruana debido a que ya no tiene el mismo nivel futbolístico de antaño. Y criticó las declaraciones del capitán de la ‘blanquirroja’ cuando aseguró que se siente muy apenado por el mal momento del ‘equipo de todos’, entonces le pidió que hable con Jorge Fossati para que ya no lo convoque y que le dé chances a los jóvenes.

“Habló Paolo Guerrero y entre otras cosas, dijo que se siente muy apenado por el momento de la selección peruana, cuando nosotros estamos más apenados de que él no se dé cuenta de que ya no es productivo a la selección y que debería decirle al técnico Fossati: ‘muchas gracias ‘profe’, pero es hora que la selección peruana apunte a otros futbolistas y trate de sembrar un nuevo seleccionado que pueda ser competitivo’. Paolo Guerrero, además, dijo no saber nada de lo que pasó con Cueva y Carrillo”, declaró el comunicador.

"Apenado, triste y frustrado". Así se declaró, por la decepcionante campaña de Perú en la Copa América de Estados Unidos a su regreso a Lima el delantero Paolo Guerrero, quien aparece sentado en una fotografía de archivo. EFE/Julio César Guimarães

Próximo partido de la selección peruana

El equipo de Jorge Fossati tiene poco tiempo para recuperarse de la penosa eliminación de la Copa América 2024 porque en dos meses se reanudarán las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La ‘bicolor’ tendrá que enfrentar a Colombia en Lima y Ecuador en Quito, por la fecha 7 y 8 de la competición clasificatoria. El panorama no es nada alentador ya que la ‘blanquirroja’ no ha ganado ningún encuentro hasta el momento y marcha en el último lugar de la tabla de posiciones con dos puntos.