Carlos Zambrano no se inmuta por la salida de André Carrillo y Christian Cueva a discoteca: “Dicen que no es el momento, pero ¿cuándo es el momento?”

Carlos Zambrano salió al paso ante las críticas contra André Carrillo y Christian Cueva por salir de fiesta. - Crédito: Composición Infobae

Con la desafortunada eliminación de la selección peruana de la Copa América 2024, los cuestionamientos a Jorge Fossati por su labor, y la controversial salida nocturna de André Carrillo y Christian Cueva, Carlos Zambrano no se ha quedado callado, aunque su comentario fue demasiado particular.

Desde la mirada del ‘Káiser’, lo acontecido con los dos pilares de Perú no es algo que le sorprenda ni mucho menos incomode, puesto que considera que afuera es mucho peor y que todos los individuos tienen una vida privada, la misma que debería ser respetada por todos sin importar los contextos.

Los deportistas fueron captados por algunos cercanos y se expuso que decidieron salir a festejar, pese a su lamentable rendimiento en la competencia internacional | Willax

“Sinceramente, soy el menos indicado de comentar algo así. Ya estoy grande, ya sé cómo se maneja todo esto en Perú. Unos lo pueden ver mal, otros bien y a otros no les interesa. Y no lo digo por mis compañeros, simplemente que yo tengo mi pensamiento totalmente distinto”, empezó diciendo.

“He jugado todo el tiempo en Europa y nunca he visto cosas así. ¿Ustedes creen que los jugadores en Europa no salen después de perder un partido?”, cuestionó Zambrano. “Yo lo veo muy normal. Perdimos, sí, duele, pero ¿qué haces con tu vida después? Es un trabajo”, precisó.

“Todos tienen su punto de vista, se respeta. Yo lo veo totalmente distinto y tal vez nadie comparta mi punto de vista. Todos tienen derecho a salir a relajarse. Ustedes dicen no es el momento, pero ¿cuándo es el momento? Entonces tengo que esperar cuando es el momento si tenemos partido cada fin de semana o cada tres días”, agregó.

Al referirse a los involucrados, Carlos aseguró que “ellos están de vacaciones. Cueva está sin club hoy en día, está libre y André está de vacaciones”. En esa misma línea siguió dirigiéndose a aquellos que desde su sitial sólo cuestionan y arremeten: “Ustedes tienen su punto de vista diciendo que no es el momento y que la gente está sufriendo. Entonces para nosotros nunca es el momento”.

André Carrillo reveló que le encanta salir de fiesta. Instagram @fueradelsistema_33

“Entiendo el malestar de la gente por los resultados, pero cuando ganas ahí sí se te permite salir y no es así. No estoy en contra ni los apoyo, pero tengo mi punto de vista. He tenido miles de compañeros en Europa y era normal. Ganaban o perdían, igual salían y no pasaba este ‘quilombo’ que se arma en Perú”, lanzó.

También arremetió contra el cargamontón de los medios de comunicación: “Al final la prensa lo hace y es incómodo ver a un compañero que lo critiquen. Si lo ‘matan’ en el campo es entendible, pero la vida privada es totalmente distinta. Es una pena que en mi país siempre pase eso, pero así son las reglas del juego”.