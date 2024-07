Luis Advíncula recordó que se durmió en charla de Ricardo Gareca y recibió vergonzosa reprimenda del DT

El exfutbolista Jefferson Farfán tuvo como invitado a Luis Advíncula en una edición más de su programa ‘Enfocados’ y tuvieron una divertida entrevista, donde repasaron los inicios de su carrera, los diferentes clubes que pasó, y la selección peruana. La ‘Foquita’ no dejó pasar la oportunidad de recordar una graciosa anécdota que vivió el popular ‘Rayo’ con el técnico Ricardo Gareca cuando estaba al mando de la ‘blanquirroja’.

El ‘10 de calle’ le insistió al jugador de Boca Juniors para que de detalles de un insólito suceso durante una concentración de la ‘bicolor’: “Cuéntame la vez que te quedaste ‘jato’ (dormido) en plena charla”. ‘Jeffry’ empezó con el relato para que su compañero continúe la historia: “El ‘profe’ hablando de la táctica que íbamos hacer para el partido que íbamos a jugar, el ‘profe’ es ordenado en todo. Cuando él habla, todos estamos atentos y no sé cómo volteo, lo veo al negro ‘jato’”.

“Lo que pasa es que el ‘profe’ nos había levantado muy temprano, era muy temprano. Yo pestañeo pues. Estaba que hacía de todo para no dormirme, pero me ganó. Entonces, el ‘profe’ dijo ‘por cosas como estas’, yo veo y me estaba mirando y me dijo: ‘dime qué dije’. Yo florero intenté decirle, pero el ‘profe’ dijo ‘no, dime, lo último, lo que dije ahora, lo último’. Le dije, ‘no ‘profe’, la verdad es que pestañeé' y la gente se comenzó a reír”, reveló el defensa peruano entre risas.

‘Lucho’ contó que el ‘Tigre’ no lo había entendido y se desató las burlas de sus compañeros que estaban ahí. “Dijo ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso de pestañear? ¿Qué es eso?, ahí se levanta el (Juan Manuel) ‘Loco’ Vargas y dice ‘Ricardo, ese hue** se ha quedado dormido’. De ahí me hicieron mier... con el pestañeé”.

Agradecimiento a Ricardo Gareca

Luis Advíncula recordó cómo llegó por primera vez a la selección peruana, agradeció a Sergio Markarián porque le dio la oportunidad de estar en la ‘blanquirroja’ cuando recién comenzaba en Sporting Cristal. También vaciló a Roberto Guizasola porque le quitó su puesto en el ‘equipo de todos’ y nunca más regresó.

“A mí me convoca Markarián, era la época de los ‘Galácticos’. La verdad muy contento porque no me lo esperaba porque yo recién había llegado a Cristal, eso fue en el 2010, y desde ahí, gracias a Dios no paré. Fui sacando laterales (risas), me tumbé a varios, a Guizasola, Jhoel Herrera también. ‘Cucurucho’ no jugó nunca ‘mais’, se acostumbró a jugar por su club nomás porque nunca ‘mais’”, aseguró el ‘Rayo’.

Además, resaltó el trabajo que Ricardo Gareca realizó con la ‘bicolor’, detalló algunas de las cosas que cambió en los seleccionados y también se mostró agradecido por todo lo que dio al combinado nacional como llevarlo a un Mundial después de 36 años.

“Nosotros que hemos tenido la suerte de jugar en la selección, es lo más bonito que le puede pasar a un jugador. Hemos pasado momentos malos, jodidos, y también nos ha pasado las buenas con Gareca. A Gareca muchos le tenemos que agradecer, nos cambió el chip, nos hizo más fuertes mentalmente, más profesionales. La gente se compraba hasta sus botas para recuperarse. La nutricionista hizo que todos se pusieran finos, más competitivos, todo eso ayudó a lo que se consiguió a la primera y también en la segunda”, añadió.

Próximo partido de Perú

La selección peruana quedó eliminada de la Copa América 2024 en la fase de grupos tras perder con Canadá y Argentina, y empatar con Chile. El equipo de Jorge Fossati solo sumó un punto y no pudo clasificar a los cuartos de final de la competencia Conmebol.

La ‘blanquirroja’ debe voltear la página y centrarse en lo que se viene en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. En setiembre se reanudará la competición y Perú tendrá que enfrentar a Colombia de local y Ecuador de visita.