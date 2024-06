Alexis Sánchez destrozó a Conmebol por arbitraje en Chile vs Canadá y señaló que también fueron perjudicados ante Perú: “Deben aprender de Europa”

El delantero se mostró indignado con el arbitraje del colombiano Roldán frente a Canadá. (Video: DIRECTV)

Chile quedó eliminado de la Copa América 2024 luego de empatar 0-0 con Canadá y finalizar en el 3° puesto del Grupo B con solo 2 puntos. Tras el encuentro, Alexis Sánchez disparó contra la Conmebol por el arbitraje de Wilmar Roldán, el cual los perjudicó con la expulsión de Gabriel Suazo. Además, señaló que no es la primera vez que ocurre, debido a que, Wilton Sampaio también los habría afectado en la primera fecha, cuando igualaron 0-0 con Perú:

“Caliente por la expulsión, ya van varias, no es la primera vez que nos pasa. Creo que la Conmebol tiene que aprender un poco de lo que hay en Europa respecto al arbitraje. No es excusa, pero caliente porque el partido con Perú también fue lo mismo, ya van dos veces”, declaró en DIRECTV.

Las jugadas polémicas en Chile-Canadá

En su opinión, la infracción cometida por el lateral derecho del Toulouse no ameritó la segunda cartulina amarilla, debido a que Richie Laryea, el futbolista que recibió el empujón, no se estaba yendo directo al arco, sino a un costado, y todavía había otros defensores con posibilidades de robarle el balón:

“Con uno menos es complicado. Me voy caliente porque con una expulsión, nos quedamos con un hombre menos y nos jodió todo el partido. Fue frustrante porque veníamos entrenando bien, muchos cambios de jugadores que lo hicieron muy bien. No es la excusa del arbitraje, pero no fue expulsión, había dos jugadores antes, la pelota se iba para afuera”, indicó.

Chile empató sin goles con Canadá y quedó afuera de la Copa America 2024 - Resumen del partido

“No es la primera vez que pasa”

Asimismo, afirmó que el juez colombiano no transmitió la serenidad ni calma que se necesitaba para un encuentro de esas características, y que por el contrario influyó a que se produzcan muchas discusiones y peleas. Incluso reveló que le advirtieron en la previa que dirija bien, ya que en ocasiones anteriores este ya los había perjudicado:

“Yo le dije al árbitro antes, que no lo veía bien, con calma. Él era el principal responsable de guiar toda la calma, el partido parecía una lucha, todos peleando y eso tiene que verlo el árbitro dentro del campo. No es la primera vez que pasa con ese árbitro, son varias veces, le dijimos antes que arbitre bien”, expresó.

Alexis Sánchez destrozó a Conmebol por arbitraje en Chile vs Canadá y señaló que también fueron perjudicados ante Perú: “Deben aprender de Europa”

Por último, analizó el principal problema del combinado chileno, que es la falta de generación en ofensiva, debido a que fueron incapaces de marcar goles en sus tres partidos de Copa América, y destacó que no todo es negativo, ya que se vieron nuevos jugadores que servirán de cara al verdadero objetivo que es clasificar a la Copa del Mundo:

“Creo que faltó un poco más de conexión en la parte de arriba. Conocerse un poco más, pero en el fútbol no tienes tiempo, es cosa de decidir y servirá para la eliminatoria, como lo dijo Gareca al principio. Esto sirve para adelante. El objetivo de esta Copa América fue ver nuevas caras, nuevos jugadores. El profe’ hizo muchos cambios y estos anduvieron de la mejor forma. Cuando uno se pone la camiseta de la selección es algo hermoso. Le pido disculpas a la gente de Chile, porque queríamos pasar contra un rival con el que, pese a tener uno menos, tuvimos el balón y pudimos hacer algo más”, finalizó.

La queja de Alexis Sánchez en el partido con Perú

Alexis Sánchez hizo referencia al arbitraje de Wilton Sampaio en el empate 0-0 con Perú. En aquel cotejo no hubo una jugada muy polémica ni escandalosa, pero, en su opinión, cobró todas las divididas en favor de los dirigidos de Jorge Fossati. “Del árbitro mejor ni hablar. La verdad que empujaban a los peruanos y era todo a favor de ellos”, comentó.