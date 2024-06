Partidos de hoy, sábado 22 de junio: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 22 de junio, se jugarán partidos en la Eurocopa, Copa América, Brasileirao y más.

Hoy, sábado 22 de junio, habrá muchos partidos para los amantes del fútbol. Continuará con la fecha 2 de la Eurocopa y la jornada 1 de la Copa América. Además, jugadores peruanos tendrán acción en las principales ligas de Sudamérica.

En el torneo UEFA, Cristiano Ronaldo afrontará su segundo compromiso con la camiseta de Portugal luego del triunfo agónico ante Eslovaquia en su debut. En esta ocasión tendrá al frente a Turquía, que apunta a ser una de las principales sorpresas.

En cuanto al certamen Conmebol, se abrirá el telón del Grupo B. Ecuador y Venezuela protagonizarán un gran duelo en el Levi’s Stadium, mientras que México se enfrentará a Jamaica. La ‘tri’ parte como favorita ante los ‘reggae boyz’.

Por último, los peruanos Miguel Trauco y Alfonso Barco competirán en el Brasileirao y Campeonato uruguayo, correspondientemente. El lateral izquierdo jugará en el Criciúma vs Botafogo tras su golazo de tiro libre ante Atlético Goinaiense. Y el volante podría sumar minutos en Defensor Sporting vs Racing.

En los minutos de descuento, el lateral peruano le dio victoria a su equipo pensando en la permanencia. (Video: Liga 1 Max)

Partidos de la Copa América 2024

- Ecuador vs Venezuela (17:00 horas / Levi’s Stadium / DirecTV y DGO)

- México vs Jamaica (20:00 horas / Estadio NRG / DirecTV y DGO)

Partidos de la Eurocopa 2024

- Georgia vs República Checa (8:00 horas / Volksparkstadion / ESPN y Star Plus)

- Turquía vs Portugal (11:00 horas / Signal Iduna Park / ESPN y Star Plus)

- Bélgica vs Rumania (14:00 horas / RheinEnergieStadion / ESPN y Star Plus)

Así marcha el grupo F de la Eurocopa 2024 previo al inicio de la fecha 2.

Partidos de la Major League Soccer (MLS)

- New York RB vs Toronto FC (18:30 horas / Red Bull Arena New Jersey / MLS Season Pass)

- Philadelphia Unión vs Charlotte (18:30 horas / Subaru Park / MLS Season Pass)

- Columbus Crew vs Sporting KC (18:30 horas / Lower.com Field / MLS Season Pass)

- Orlando City vs Chicago Fire (18:30 horas / Exploria Stadium / MLS Season Pass)

- Cincinnati vs New England (18:30 horas / TQL Stadium / MLS Season Pass)

- DC United vs Dynamo (18:30 / Audi Field / MLS Season Pass)

- Nashville SC vs New York City FC (19:30 horas / Geodis Park / MLS Season Pass)

- Minnesota vs Austin FC (19:30 horas / Allianz Field / MLS Season Pass)

- St. Louis City SC vs Atlanta United (19:30 horas / City Park / MLS Season Pass)

- Real Salt Lake vs LA Galaxy (20:30 horas / America First Field / MLS Season Pass)

- Colorado vs Montréal (20:30 horas / Dick’s Sporting Goods Park / MLS Season Pass)

- Portland Timbers vs Whitecaps (21:30 horas / Providence Park / MLS Season Pass)

- Seattle Sounders vs FC Dallas (21:30 horas / Lumen Field / MLS Season Pass)

- Los Angeles FC vs San Jose Earthquakes (21:30 horas / Banc of California Stadium / MLS Season Pass)

Partidos del Brasileirao

- Criciúma vs Botafogo (14:00 horas / estadio Heriberto Hülse)

- Gremio vs Internacional (15:30 horas / estadio Couto Pereira)

- Cuiabá vs Atlético Goianiense (16:30 horas / Arena Pantanal)

- Vasco da Gama vs Sao Paulo (19:30 horas / estadio Sao Januario)

Partidos del fútbol uruguayo

- Cerro vs Danubio (8:00 horas / estadio Tróccoli / GolTV)

- Deportivo Maldonado vs Fénix (12:30 horas / estadio Domingo Burgueño / GolTV)

- Racing vs Defensor Sporting (15:00 horas / Parque Roberto / GolTV)

- Progreso vs Peñarol (18:00 horas / estadio Centenario / GolTV)