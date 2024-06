Golazo de Miguel Trauco, de tiro libre, que enloqueció a periodistas para victoria de Criciúma ante Atlético Goianiense por Brasileirao

En los minutos de descuento, el lateral peruano le dio victoria a su equipo pensando en la permanencia. (Video: Liga 1 Max)

El gol vuelve a estar al lado de Miguel Trauco. Después de un largo tiempo, el lateral peruano ha celebrado una nueva anotación, siendo la primera concretada con la camiseta de Criciúma en el Brasileirao. Lo llamativo de su conquista es que fue a través de una extraordinaria ejecución de tiro libre, una faceta un poco desconocida en su trayectoria, pero de la que empezará a hacer una saludable costumbre de ahora en adelante.

El reloj apuntaba el tiempo de reposición del duelo entre Criciúma y Atlético Goianiense. Igualdad a uno asegurada, hasta que se dio un suceso que marcó el punto de quiebre: saque de falta a favor de los amarillos cerca a la frontera del área y con ventaja numérica por la expulsión del portero rival.

Trauco celebrando su anotación con Criciúma. - Crédito: Difusión

Así las cosas, un futbolista del Goianiense tuvo que colocarse los guantes para salvaguardar el arco. Presumiblemente ese contexto favoreció totalmente a Trauco, quien se ubicó junto a la pelota para propulsarla con un potente zurdazo hacia el ángulo decretando el 2-1 definitivo cuando se habían pasado los 100′ minutos de actividad en el Stadium Antônio Accioly.

Fue tal la emoción que generó la extraordinaria diana de Miguel que todos sus compañeros salieron corriendo detrás de él para celebrar su genialidad, abrazarlo y levantarlo en hombros frente a la poco afición visitante que se marchó contenta tanto por la exhibición del peruano como por la victoria lograda. Una sensación similar quedó entre los relatores de L1MAX, quienes no dudaron en rendirse a la pegada notable del ‘13′.

Trauco se ha asentado en Criciúma. - Crédito: Difusión

Fuera del radar de la selección

Una vez que Jorge Fossati se instaló en la zona técnica de Perú, analizó a cada uno de los futuribles que pudieran conformar el plantel en su nueva era. Causó sorpresa que dentro de sus valoraciones pasara de Miguel Trauco, un futbolista habitual en el proceso de Ricardo Gareca, entre 2016 y 2022, que llegó a consolidarse como inamovible en el sector izquierdo de la defensa.

Aunque la decisión no es del todo concretada, dado que el técnico nacional aduce que su omisión se debió a una coyuntura convulsa en Brasil: “Hacemos los planteles pensando las posibilidades. Súmale a eso las horribles y desgraciadas inundaciones que sucedieron en Río Grande; él está cerca, por eso que el fútbol brasileño se tuvo que parar”.

Trauco ha perdido espacio en la selección peruana. - Crédito: FPF

“Pero sigue estando en nuestra consideración. ¿Puede estar en la Copa América? Eso ya sería algo que tendríamos que hacerlo, pero ya dependeríamos que el club nos autorice porque no está en la primera lista de convocados del exterior”, aclaró Fossati.

El lugar dejado por Miguel en la selección peruana, de momento, no cuenta con un responsable neto dado que no se juega con laterales concretos debido al cambio de sistema. Pero el más cercano con respecto a similitud de funciones y características es Marcos López, quien se ha ganado la confianza del comando técnico para ejercer el rol de carrilero por izquierda. Su suplente es Oliver Sonne, deportista proveniente del Silkeborg IF de la 3F Superliga de Dinamarca.