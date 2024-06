Waldir Sáenz minimizó paso de Christian Cueva por Alianza Lima y pidió su exclusión de la Copa América: “Es una falta de respeto”

Christian Cueva señaló que Waldir Sáenz nunca triunfó en el exterior (Enfocados)

Christian Cueva fue invitado del programa de Youtube de Jefferson Farfán, ‘Enfocados’, donde tocó varios temas de su carrera. Pero lo llamativo de dicha entrevista, fueron los comentarios de ‘Aladino’ contra Waldir Sáenz cuando fue consultado quién era mejor.

El nacido en Trujillo afirmó que es más que ‘Wally’ porque nunca jugó en el extranjero y minimizó su récord como máximo goleador histórico de Alianza Lima. “Voy a ponerme a jugar 50 años”, manifestó el ‘Cholito’, desatando todo tipo de reacción en redes sociales.

Sin embargo, desde el otro lado, no hubo respuesta. Sáenz no brindó ninguna entrevista y no se refirió al tema hasta este viernes 7 de junio. El exdelantero ‘blanquiazul’ rompió su silencio y habló de los cuestionamientos de Cueva por primera vez.

“No me molestó, lo escuché, me hubiese molestado si viene de Claudio (Pizarro), de Jefferson (Farfán), de Paolo (Guerrero), no me molesta porque él no nació en Alianza, yo soy referente de otros chicos que han nacido en Alianza porque nosotros hemos estado en su crecimiento”, declaró en diálogo con la periodista Carolina Salvatore en el programa ‘De Taquito’.

Waldir se mantuvo en su posición y señaló que no le incomoda lo dicho por el ‘10′. En seguida, mencionó a jugadores de los cuales sí es referente, como es el caso de Jefferson Farfán, Paolo Guerrero, Rinaldo Cruzado, entre otros más. “Chicos que han nacido en Alianza, de uno que no ha nacido en Alianza, me tiene sin cuidado su comentario”.

Waldir Sáenz es el máximo goleador en la historia de Alianza Lima con 178 tantos - Créditos: Luis Jimenez.

Waldir Sáenz pidió que no lleven a Cueva a la Copa América 2024

Por otro lado, Waldir Sáenz se mostró en desacuerdo de que Jorge Fossati haya incluido Christian Cueva en la convocatoria de la selección peruana para los amistosos ante Paraguay y El Salvador por fecha FIFA. “No me parece, es faltarle el respeto a muchos jugadores que están en actividad”.

Pese a que ‘Cuevita’ haya sido uno de los mejores futbolistas de la ‘bicolor’ en el último tiempo, el exatacante de Alianza Lima tiene claro que no ayudará si no cuenta con rodaje. “Puede ser distinto, si tiene continuidad, te marca la diferencia. Pero, si no tiene continuidad, cómo te marca la diferencia”.

‘Wally’, asimismo, respondió si ‘Aladino’ debería ser llevado a la próxima edición de la Copa América, que se celebrará este mes en Estados Unidos, con un rotundo no. “Sería una falta de respeto para los jugadores que tienen continuidad en sus equipos”.

El ídolo ‘blanquiazul’, por último, hizo una reflexión sobre el futuro de Christian Cueva en el fútbol. “Si él quiere seguir jugando, tiene que prepararse, hoy en día el talento ya no te ayuda, tienes que tener sacrificio y entrega”.

Christian Cueva fue convocado bajo el cartel de 'invitado' en la selección peruana para los amistosos ante Paraguay y El Salvador.

Programación de amistosos de Perú

La selección peruana entró a la recta final de su preparación para la Copa América. Primero, chocará con Paraguay este viernes 7 de junio a las 19:30 horas en el estadio Monumental de Ate, que lucirá un marco espectacular luego de agotarse 45 mil entradas.

Posteriormente, se medirá ante El Salvador el viernes 14 del presente mes a las 19:30 horas en el Subaru Park. Al finalizar estos amistosos, el entrenador Jorge Fossati dará a conocer su lista de convocados de 26 futbolistas que competirán en el máximo certamen de Conmebol.

El debut de Perú será ante Chile y está programado para el viernes 21 a las 19:00 horas en AT&T Stadium. Los jugadores nacionales se reencontrarán con su extécnico, Ricardo Gareca, quien ahora está al mando de la ‘roja’.