Luis Advíncula recibió duras críticas tras su regreso a las canchas en derrota de Boca Juniors: “No se explica su participación”

Luis Advíncula no jugó su mejor partido en la derrota de Boca 1-0 ante Platense (Getty).

Luis Advíncula fue titular en la derrota de Boca Juniors 1-0 ante Platense por la fecha 4 de la Liga Profesional Argentina. El lateral derecho peruano no jugaba desde el pasado domingo 19 de mayo en la victoria 4-2 sobre Central Córdoba, cotejo en el que sufrió un desgarro en el aductor derecho que lo ausentó de algunos partidos.

El ‘Rayo’ no jugó en el empate 0-0 con Talleres de Córdoba y se esperaba que se mantenga afuera por un tiempo más, pero su recuperación tuvo una evolución bastante favorable, por lo que estuvo apto para retornar a las canchas antes de lo esperado. De hecho, estuvo convocado en la goleada 4-0 sobre Nacional de Potosí por Copa Sudamericana, aunque por precaución se quedó en el banco de suplentes.

No obstante, su esperado regreso se vio algo manchado por el irregular rendimiento que mostró ante el equipo de Juan Pablo Goicochea, al punto de que salió cambiado a los 83 minutos, dando su lugar a Jabes Saralegui.

Boca Juniors perdió 1-0 ante Platense por la fecha 4 de la Liga Profesional Argentina (Fanatiz)

Medios argentinos criticaron a Advíncula

Por este motivo, distintos medios argentinos no tuvieron piedad con Advíncula y le dedicaron fuertes críticas. Uno de los más duros fue TyC Sports, que, en sus clásicos puntajes, le brindó una calificación de 3 puntos y mencionó que todavía no estaba listo para que Diego Martínez le de la chance de jugar:

“Viendo cómo estaba, no se explica su participación. Fuera de timing, impreciso y en otra cosa”, indicó.

Por su parte, el Diario Olé fue un poco más generoso con los puntajes, otorgándole 4 unidades, pero haciendo énfasis en que tuvo responsabilidad en el gol de Platense y que sufrió para marcar al extremo Marco Pellegrino.

“El centro del gol de Platense llegó por su lado. Probó de afuera a la salida de un córner, pero tapó el arquero. Le costó en la marca, Pellegrino lo complicó cuando se tiró por su zona. Lo tuvo que tumbar: amarilla”, expresó.

Crítica del Diario Olé a Luis Advíncula por su actuación en Boca vs Platense

Advíncula no estará contra Vélez Sarsfield

A pesar de que ya está recuperado, Luis Advíncula no estará en el próximo partido de Boca Juniors, que será en La Bombonera contra Vélez Sarsfield este viernes 14 de junio a las 19:00 horas peruanas. Esto debido a que el defensor fue convocado por Jorge Fossati para los amistosos que sostendrá la selección peruana en esta fecha FIFA. De hecho, el duelo con el ‘fortín’ es el mismo día que el choque entre la ‘bicolor’ y Paraguay en el Estadio Monumental.

Su ausencia sin duda es un problema para Diego Martínez, quien tampoco puede contar con el otro lateral derecho del plante, Lucas Blondel, quien se perderá toda la temporada por una ruptura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. Cuando no estuvo el ‘Rayo’, se tuvo que improvisar a a Marcelo Saracchi por la banda diestra, cuando este se desempeña habitualmente como lateral izquierdo.

Boca aguarda rival por Copa Sudamericana

Hoy, lunes 3 de junio, se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Boca Juniors todavía no está clasificado para esta instancia, ya que al quedar 2° del Grupo D, por detrás de Fortaleza, deberá enfrentar en un ‘play off’ contra uno de los 3° de la Copa Libertadores.

Su rival todavía no se define, debido a que, el Grupo C del principal certamen de clubes de Conmebol, todavía no se ha definido. Esto porque partidos que Cruzeiro debía jugar ante Huachipato de visita y Estudiantes de La Plata de local, se vieron aplazados, debido a que el conjunto brasileño no podía salir del país por los problemas climatológicos presentados en el estado de Río Grande do Sul.