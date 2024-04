Carlos Zambrano es uno de los mejores defensas de Liga 1 y Copa Libertadores, pero en Perú ocupa el puesto 20 de los más cotizados

Carlos Zambrano ocupa el puesto 20 entre los más cotizados en Perú aún siendo de los mejores defensas de Liga 1 y Copa Libertadores. - créditos: Getty Images

No es un secreto decir que la reincorporación de Carlos Zambrano al primer equipo de Alianza Lima ha sido una noticia favorable para el club. Y es que cuando parecía que su destino estaba en otro sitio luego de haber sido apartado por problemas extradeportivos ocurridos el año pasado, finalmente hizo autocrítica y aceptó las nuevas condiciones de la directiva ‘aliancista’. De hecho, su impacto ha sido inmediato, tanto en Liga 1 como en Copa Libertadores, con presentaciones a un alto nivel. Sin embargo, ocupa el puesto 20 en una nómina con los defensas más cotizados del campeonato local.

De acuerdo al portal Transfermarkt, el ‘Kaiser’ no se encuentra entre los zagueros más considerados en este criterio, ya que su valoración es de 425 mil euros. La lista es liderada por Ignácio da Silva de Sporting Cristal con 1 millón 500 mil euros, seguido por Gianfranco Chávez de la misma entidad con 850 mil, Yordi Vílchez de Alianza Lima con 750 mil, Alec Deneumostier de César Vallejo con 700 mil y Renzo Garcés de Alianza Lima con la misma cantidad para completar a los cinco primeros.

¿Quiénes superan a Carlos Zambrano en esta nómina?

Además de los previamente mencionados, Carlos Zambrano, de 34 años, también es superado en este ránking por Juan Pablo Freytes de Alianza Lima (6° con 600 mil), Williams Riveros de Universitario de Deportes (7° con 500 mil), Gu-Rum Choi de ADT (8° con 500 mil), Rafael Lutiger de Sport Boys (10° con 500 mil), Daniel Franco de Atlético Grau (13° con 450 mil), Maximiliano Amondarain (16° con 450 mil), entre otros más.

Carlos Zambrano está en el puesto 20 de los defensas más cotizados de la Liga 1 2024, según Transfermarkt.

Esta información resulta ser sorpresiva por lo que ha significado Carlos Zambrano en Alianza Lima. Esto debido a que desde su retorno a finales de enero de este año, se ha convertido en titular para el técnico Alejandro Restrepo para formar un bloque defensivo con Jiovany Ramos y Juan Pablo Freytes.

El balance que tiene hasta el momento es de dos goles y una tarjeta amarilla en cinco compromisos disputados. Además, se ve su esfuerzo en cada jugada a la que va y ha conseguido imponer su físico.

Carlos Zambrano sobre su retiro del fútbol

Desde que volvió al Perú para enrolarse a las filas de Alianza Lima el 2023, Carlos Zambrano ha confesado que su retiro profesional se encuentra cerca. En una reciente entrevista lo volvió a precisar.

“Siempre lo dije, estoy a un paso. Tengo 35 años este año y lo lógico es que los jugadores jueguen hasta los 36 o 37 años. Hay excepciones, jugadores que juegan hasta los 40 y siempre lo he dicho, se ganan mi respeto porque llegar hasta esa edad y tener las ganas de levantarte e ir a entrenar, ir a jugar... De mil jugadores, dos o tres llegan a los 40. Es la realidad, no nos engañemos. Los demás ya se retiran a los 34 o 36, por ahí. Yo intento disfrutar el poco tiempo que me queda en el fútbol porque es la realidad”, comentó para FUTMAX League.

¿Carlos Zambrano se retirará esta temporada? | Futmax League

Carlos Zambrano y su trayectoria en Europa

Carlos Zambrano ha tenido una carrera notable en el fútbol europeo. Comenzó su trayectoria internacional al unirse a Schalke 04 de Alemania en 2006, desde Academia Cantolao. Durante su etapa en el país ‘teutón’, el ‘Kaiser’ se destacó por su solidez defensiva, lo que le valió la atención de otros clubes del Viejo Continente.

El 2010 pasó a Sankt Pauli, recien ascendido a la Bundesliga, aunque los problemas físicos no permitieron su óptimo desempeño. Dos años después, se trasladó a Eintracht Frankfurt, donde su rendimiento fue en ascenso, siendo pieza clave en la defensa del equipo. Su habilidad para leer el juego y su fortaleza física fueron elementos distintivos de su juego, que contribuyeron a la buena marcha del equipo en el campeonato alemán.

Luego de cuatro temporadas en ‘las águilas’, el zaguero experimentó con diferentes ligas en Europa, incluyendo un período en Rubin Kazan de Rusia (2016-2018), Dinamo de Kiev de Ucrania (2017-2020), PAOK Salónica de Grecia (2017-2018) y posteriormente en Basilea de Suiza (2018-2019). Estos pasos no fueron tan destacados como su etapa en la Bundesliga, pero de igual manera le permitieron sumar experiencia y desarrollo como futbolista profesional en Europa antes de firmar por Boca Juniors a inicios del 2020.