Perú sufrirá el “‘Mega Niño’ más grande en la historia del planeta”, según experto

Un río de aguas turbias desbordado avanza junto a un asentamiento urbano en la costa norte de Perú durante una jornada de lluvias intensas provocadas por el fenómeno de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Osvaldo Moreno, especialista en gestión del riesgo de desastres, afirmó que las condiciones del mar anticipan un Fenómeno El Niño de gran intensidad y pidió acciones inmediatas de evacuación y preparación ante posibles inundaciones, huaicos y afectaciones a los servicios.

En declaraciones a Exitosa Noticias, el experto sostuvo que la temperatura del mar se encuentra entre cuatro y cinco grados por encima de los valores habituales. Según su evaluación, ese escenario supera los episodios de 1982-1983 y 1997-1998, aunque sus afirmaciones deberán ser contrastadas con los reportes oficiales de los organismos científicos competentes.

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El especialista mencionó información del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) como referencias para el seguimiento del fenómeno global y costero.

Evacuaciones preventivas ante posibles lluvias y huaicos

Moreno advirtió que las lluvias podrían afectar distintas zonas del país y cuestionó el estado de las acciones preventivas. Señaló que el riesgo incluye inundaciones, desbordes, huaicos y daños sobre infraestructura, especialmente en localidades con cauces sin limpieza o defensas ribereñas sin reforzamiento.

“No se han limpiado los cauces a tiempo, no hemos reforzado las defensas, ya no hay tiempo para hacer trabajo de prevención, tampoco hay tiempo para la preparación”, afirmó.

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El experto planteó que las autoridades deben priorizar medidas para trasladar a las poblaciones expuestas y sus bienes a puntos seguros. “Lo que necesitamos es evacuación preventiva hoy para evitar pérdidas humanas y pérdidas materiales”, sostuvo.

También alertó sobre las limitaciones logísticas para una respuesta nacional. Según expuso, las Fuerzas Armadas (FF. AA.) ya tienen personal y equipos desplegados en regiones como Tumbes, Piura y Lambayeque, pero consideró que los recursos podrían no alcanzar ante emergencias simultáneas.

Moreno aseguró que el fenómeno podría extenderse hasta junio del próximo año, a diferencia de los eventos de corta duración registrados en 2017. “Duró casi dos semanas. Lo que nosotros estamos advirtiendo nos va a durar hasta junio del próximo año”, manifestó.

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Riesgos para alimentos, salud y servicios

El experto sostuvo que el impacto de El Niño no se limitaría a lluvias y huaicos. También mencionó posibles consecuencias sobre la agricultura, la pesca, la disponibilidad de alimentos, los precios y la atención sanitaria.

“Después de un Niño se vienen enfermedades, pero las que no nos hemos imaginado jamás”, dijo, sin precisar cuáles ni presentar una proyección sanitaria concreta.

Moreno recomendó a la población guardar alimentos para varios meses y atender las alertas oficiales. Asimismo, propuso crear un Ministerio de Gestión del Riesgo de Desastres que reúna en una misma estructura a las instituciones encargadas de prevención, evaluación y respuesta ante emergencias.

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“Tenemos que mirar al 2050, qué le estamos dejando a las generaciones que vienen”, expresó.

El especialista cuestionó la capacidad de autoridades locales y regionales para ejecutar presupuestos y planes de prevención. “Los desastres los ocasionamos nosotros. La naturaleza tiene su espacio y nosotros tenemos que aprender a convivir con ella”, concluyó.