Perú

Halloween y Canción Criolla 2026: cinco estrategias para aumentar las ventas, atraer clientes y mejorar tus ganancias

Consultoras internacionales respaldan con cifras el impacto de experiencias híbridas, logística anticipada y simulaciones financieras en el consumo

Personas caminan por un pasillo de mercado con puestos de comida y dulces, donde dos músicos tocan la guitarra y el cajón.
Comerciantes y visitantes dinamizan la venta de productos en un mercado gastronómico de Lima previo al Día de la Canción Criolla y Halloween. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La cercanía entre dos celebraciones de naturaleza distinta, una de alcance global y otra arraigada en la identidad local, abre en Perú una ventana comercial de alto impacto para el sector gastronómico y de entretenimiento. Halloween y el Día de la Canción Criolla coinciden este año en el calendario y, según especialistas en negocios, esa simultaneidad puede traducirse en un repunte significativo de ventas si las empresas diseñan estrategias adecuadas.

Así lo indicó Ada Kanashiro, decana de la Facultad de Negocios e Innovación de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), quien planteó cinco recomendaciones para que los negocios capitalicen el comportamiento del consumidor en estas fechas, según informó la agencia Andina. Para la experta, el reto consiste en integrar las tendencias masivas con la cultura local y en formar profesionales capaces de detectar estos picos de consumo mediante simulaciones financieras.

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Personas cenando comida peruana en una mesa decorada con calabazas de Halloween mientras dos músicos tocan la guitarra y el cajón en un local.
Un restaurante peruano ofrece una celebración que combina el Día de la Canción Criolla y Halloween con música en vivo y platos típicos para sus clientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco recomendaciones para rentabilizar la temporada

A partir del análisis de datos de distintas consultoras internacionales, la especialista de UCAL detalló las siguientes estrategias:

  1. Estructurar propuestas híbridas o “Criolloween”: combinar la gastronomía criolla con ambientaciones temáticas de Halloween o fiestas nocturnas. Según la consultora Euromonitor International, las experiencias vivenciales que fusionan distintos conceptos registran un crecimiento en preferencia 25% mayor que los formatos de concepto único.
  2. Optimizar la capacidad de atención en servicios y gastronomía: extender la jornada para atender el consumo familiar y corporativo por la tarde, y las celebraciones de entretenimiento por la noche. Datos de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú) indican que esta práctica eleva la facturación comercial en más de 30%.
  3. Asegurar el stock para compras de última hora: alinear la logística y los canales de comercio electrónico ante la concentración de la demanda. Un análisis de la firma Comscore sobre patrones de búsqueda digital reveló que el 60% de las decisiones de compra para celebraciones de un solo día se toman dentro de las últimas 72 horas.
  4. Captar la disposición a pagar por experiencia: ofrecer ambientación, interacción digital o valor de entretenimiento en lugar de un servicio genérico. Según la consultora Ipsos, el 45% de los consumidores jóvenes está dispuesto a pagar un margen superior por este tipo de propuestas.
  5. Usar simulaciones y datos para calcular costos exactos: analizar las ventas de años anteriores y proyectar los ingresos antes de invertir. De acuerdo con la consultora tecnológica Gartner, esta práctica reduce en un 35% el riesgo de sobrecostos o desabastecimiento.
Dos hombres frente a una mesa con bebidas en un restaurante decorado con guitarras, un cajón peruano y calabazas de Halloween.
El dueño de un restaurante en Lima coordina con su personal la atención ante las celebraciones de Halloween y el Día de la Canción Criolla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Datos para planificar las ventas

Kanashiro sostuvo que proyectar de antemano el gasto en personal adicional y mercadería permite que la ganancia obtenida durante la celebración sea real y medible. En ese sentido, remarcó que estructurar propuestas híbridas y optimizar la atención constituyen los puntos de partida para captar a un público heterogéneo sin perder calidad de servicio.

La especialista añadió que, más allá de la fecha puntual, la clave para las empresas radica en analizar a detalle las oportunidades de negocio detrás de cada perfil del consumidor peruano. Esto exige dejar de lado la improvisación y contar con profesionales capacitados para liderar lo que definió como la economía de la experiencia.

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Un hombre en un escritorio con laptop, calculadora y documentos trabaja frente a un ventanal que da a la cocina de un restaurante.
Un administrador de restaurante en Lima analiza datos de ventas y costos en su computadora antes del inicio del servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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