Millennials lideran la compra de departamentos este 2026: Estos son los distritos a los que apuntan

Comprar departamento en Miraflores ahora es más caro. - Crédito Municipalidad de Miraflores

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¿Sabías que el mercado inmobiliario residencial mantiene una tendencia de crecimiento? Durante el primer semestre de 2026 se vendieron 15.477 viviendas nuevas en Lima Metropolitana y Callao, un incremento de 26% frente al mismo periodo del año anterior, según la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP).

En este escenario de mayor dinamismo, los ‘millennials’ se consolidan como el principal motor de la demanda: representan el 46% del total de compradores inmobiliarios, según el estudio Perfil del Comprador Inmobiliario de Best Place to Live.

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¿Pero en qué lugares estos buscan vivir? Habrían tres distritos que serían de los más buscados por compradores peruanos con estas características, personas nacidas entre 1981 y 1996, de entre 30 y 45 años. Estos serían Miraflores, Santiago de Surco y Chorrillos.

El precio de venta es más barato en este distrito de Lima Top. - Crédito Andina/Renato Pajuelo

La ubicación

Para esta generación, la elección del distrito se convierte en una de las decisiones más estratégicas del proceso de compra. La conectividad, la cercanía al trabajo, el acceso a servicios, áreas verdes, comercio y posibilidades de valorización son variables determinantes para este segmento.

“Los millennials están eligiendo un entorno que responda a su estilo de vida actual y que, al mismo tiempo, acompañe sus proyectos a mediano y largo plazo. Sin embargo, la ubicación sigue siendo el factor central de la decisión”, señala Karianna Ramirez, gerente general de Grupo Santa María.

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Entre los distritos que destacan se encuentra Miraflores, un mercado altamente dinámico tanto para la compra como para el alquiler de inmuebles. Su oferta comercial y conexión directa con los principales ejes empresariales de Lima lo convierten en una alternativa estratégica para los millennials que buscan vivir cerca de sus centros de trabajo y optimizar sus tiempos de traslado sin sacrificar calidad de vida.

Los departamentos más chicos crecen en interés, pero son más chicos que las viviendas de interés social del Estado. - Crédito Captura de Trovit

Santiago de Surco, en tanto, ofrece un perfil más residencial y una mayor diversidad de zonas, con presencia de universidades, centros comerciales y áreas verdes. Su amplitud permite encontrar distintos formatos y opciones de compra o arrendamiento que se ajusten al estilo de vida y a los proyectos actuales de cada comprador, ya sea que viva solo, en pareja o en familia.

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“Miraflores y Surco comparten un valor clave: la conveniencia urbana. Permiten que la rutina diaria, desde el trabajo hasta el entretenimiento, se resuelva cerca de casa, devolviéndole a la generación millennial lo más valioso que tiene: tiempo”, explica Ramirez.

CADE 2023. (Entrevista: Clara Giraldo / Cámara: Paula Elizalde)

¿Y Chorillos?

Asimismo, hacia el sur de la capital, Chorrillos se viene consolidando como uno de los principales motores inmobiliarios de la zona. Durante 2025 concentró el 83.5% de las viviendas vendidas en Lima Sur, de acuerdo con información de CODIP, impulsado por su cercanía a Barranco y al litoral, y por contar con una oferta residencial con tickets más accesibles frente a otras zonas consolidadas

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El interés de los millennials por acceder a una vivienda propia se evidencia en Solaris, proyecto en construcción de Grupo Santa María en Chorrillos, donde cerca del 60% de los potenciales compradores se ubica entre los 30 y 40 años.

“Desde Grupo Santa María identificamos en Chorrillos una oportunidad estratégica para responder a lo que hoy exige el comprador millennial: ubicación, conectividad y precios accesibles, todo respaldado por la confianza y trayectoria de la inmobiliaria”, concluye Ramirez.