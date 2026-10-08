Octubre ya no tiene más feriados nacionales, pero sí uno regional: ¿Por qué?

Tras un largo viaje desde Europa, el cuerpo de Santa Fortunata, mártir del cristianismo, descansa en la Catedral de Moquegua, convirtiéndose en símbolo de devoción para miles de fieles en Perú. (Facebook: Santa Fortunata de Moquegua / Virgen y Mártir)

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El 8 de octubre es feriado en Perú, pero es el único que se disfrutará por trabajadores privados y públicos este mes. El siguiente es el 1 de noviembre, que cae domingo.

Pero si bien ya los trabajadores privados no gozarán de más feriados este mes, sí habrán trabajadores públicos a los que aplicará un feriado regional, por el 14 de octubre.

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Este miércoles 14 de octubre será feriado regional, o día no laborable regional, por la festividad de la Virgen y Mártir Santa Fortunata en Moquegua, donde se aplicará esta fecha y el día libre para el sector público (el sector privado podrá pactarlo con su empleador).

El Gobierno de Perú confirmó que se declararán feriados regionales por la visita del Papa León XIV en noviembre de 2026. Conoce las ciudades que visitará y los detalles anunciados por el ministro de Trabajo.

Veneración de Santa Fortunata

Cada 14 de octubre, los fieles celebran la festividad de Santa Fortunata en Moquegua con misas y procesiones en su honor.

Como se sabe, Santa Fortunata es conocida por su martirio a los 17 años, tras negarse a renunciar a su fe cristiana durante las crueles persecuciones del emperador romano Diocleciano. Su historia está envuelta en una mezcla de leyenda y devoción popular.

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Así, la imagen de la mártir, que representa no solo el sacrificio de una joven por su fe, sino también la fortaleza de quienes mantienen sus convicciones frente a la adversidad, sigue inspirando a generaciones de moqueguanos.

Santa Fortunata, cuyo martirio ocurrió alrededor del año 300, es recordada por su firmeza ante la persecución. Su historia se ha transformado en un símbolo de resistencia para los fieles. (Facebook: Santa Fortunata de Moquegua / Virgen y Mártir)

Feriados en Moquegua

Moquegua está entre las regiones que tienen más días no laborables. Estos son:

26 de mayo: Aniversario de la Provincia de Ilo

14 de octubre: Festividad de la Virgen y Mártir Santa Fortunata

25 de noviembre: Aniversario de Moquegua (Mariscal Nieto).

En algunas regiones los feriados regionales están enlazados a celebraciones religiosas. - Crédito Andina

Feriados regionales

Revisa la lista ordenada alfabéticamente para saber si uno de estos días aplica a tu región, sobre todo si trabajas en el sector público o si quieres saber si en algunas entidades públicas habrá atención:

Áncash : 12 de febrero se celebra Aniversario de la creación política del departamento de Áncash

Apurímac : 8 de setiembre se celebra Festividad de Nuestra Señora de Cocharcas

Ayacucho : 6 de noviembre se celebra Día de la Canción Folclórica Ayacuchana

Cusco : 24 de junio se celebra Fiesta de San Juan

Huancavelica : 8 de marzo se celebra Día Internacional de la Mujer

Huánuco : 24 de junio se celebra Día del campesino Huanuqueño y Fiesta de San Juan en la Zona Selva

Huánuco : 15 de julio se celebra Inmolación del Coronel Leoncio Prado Gutiérrez; y 27 de julio se celebra Escenificación de la Fiesta del Sol en las Pampas de Huánuco Viejo

Ica : 19 de marzo se celebra Festival Internacional de la Vendimia Iqueña

Junín : 13 de setiembre se celebra Aniversario de Creación del Departamento de Junín

La Libertad : 15 de diciembre se celebra Festividad de la Virgen de la Puerta; y 29 de diciembre se celebra Festividad por el Día de la Independencia de Trujillo

Loreto : 24 de junio se celebra Fiesta de San Juan; y 13 de agosto se celebra Certificación oficial del Río Amazonas como Maravilla Natural del Mundo

Madre de Dios : 10 de julio se celebra Aniversario de fundación histórica de la ciudad de Puerto Maldonado. : 10 de julio se celebra Aniversario de fundación histórica de la ciudad de Puerto Maldonado. Este fue el último aprobado

Moquegua : 26 de mayo se celebra Aniversario de la Provincia de Ilo; 14 de octubre se celebra Festividad de la Virgen y Mártir Santa Fortunata; y 25 de noviembre se celebra Aniversario de Moquegua (Mariscal Nieto)

San Martín : 24 de junio se celebra Fiesta de San Juan

Tacna : 26 de mayo se celebra Actos conmemorativos del Alto de la Alianza; 28 de agosto se celebra Aniversario de la Reincorporación de Tacna al Perú; y 14 de setiembre se celebra Festividad del Señor de Locumba

Tumbes : 7 de enero se celebra Aniversario del Grito de Independencia de San Nicolás de Tumbes; y 24 de julio se celebra Conmemoración de la Batalla de Zarumilla

Ucayali: 18 de junio se celebra Aniversario de la creación del Departamento de Ucayali; y 24 de junio se celebra Fiesta de San Juan.