Colombia pone en mira la agroindustria peruana tras invertir más de USD 25 mil millones en energía e infraestructura

La propuesta colombiana en la agroindustria contempla la provisión de insumos como geomembranas y mallas sintéticas para la agroexportación.

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Las empresas colombianas buscan ampliar su presencia en Perú con foco en la agroindustria, después de consolidar inversiones superiores a los USD 25 mil millones en sectores como energía, gas, infraestructura, construcción y transporte.

El interés incluye desde la producción agrícola hasta actividades asociadas, como la provisión de insumos, materiales y servicios para las zonas agroexportadoras del país, de acuerdo con Luis Fernando Gómez Nossa, director ejecutivo del Consejo Empresarial Colombiano (CEC).

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Más de USD 25 mil millones colombianos en Perú

La presencia de capitales colombianos en Perú se afianzó durante las últimas dos décadas, con una mayor concentración en actividades vinculadas con energía, gas, infraestructura, construcción y transporte.

Hasta 2025, las inversiones acumuladas superaron los USD 25 mil millones, según el CEC, que reúne a más de 270 empresas y representa alrededor del 90% de la inversión colombiana en el país.

El Consejo Empresarial Colombiano promovió la llegada de una delegación de firmas tecnológicas procedentes de Pereira para explorar el mercado peruano.

Ejemplo de ellas son Grupo Energía Bogotá, con operaciones como Cálidda, Contugas y Electrodunas; ISA Energía, a través de Red Eléctrica del Perú, Consorcio Transmantaro e Internexa; Promigas y la constructora Colpatria.

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Pero también operan firmas colombianas de consumo masivo, alimentos, belleza y retail, como Juan Valdez, Quala, Colombina, Recamier, Super de Alimentos y Cueros Vélez, explica Gómez.

La actividad empresarial se reparte en 22 sectores, refiere el gremio. Energía, hidrocarburos y electricidad concentran el 32% de esa presencia, mientras que infraestructura y construcción representan el 21%.

Las compañías asociadas al Consejo Empresarial Colombiano generan unos 60 mil empleos directos en el mercado peruano.

Transporte, industria y comercio aportan 12% cada uno, y salud alcanza el 9%. En conjunto, los negocios de energía e infraestructura reúnen el 53% de las empresas identificadas por el gremio.

Las compañías asociadas al CEC generan unos 60 mil empleos directos y 300 mil indirectos. A ese universo se sumaron 30 nuevas empresas colombianas entre 2023 y 2026, en un período marcado por la expansión de inversiones en servicios públicos, obras y cadenas de consumo.

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Del gas y la construcción al agro, la pesca y la tecnología

Con una presencia ya consolidada en energía e infraestructura, las empresas colombianas buscan ampliar su actividad hacia otros sectores de la economía peruana. El agro aparece entre las principales alternativas, junto con la pesca, la industria naval y los servicios tecnológicos.

“Colombia tendría grandes oportunidades para desarrollarse aquí en Perú en el sector agrícola, no solamente en lo que es agro como sector, sino en todo lo que implica a su alrededor”, dijo para Infobae Perú. En esa cadena incluyó a fabricantes de plásticos, geomembranas, mallas sintéticas y geosintéticos, utilizados en la actividad agroexportadora.

Las firmas colombianas proyectan utilizar el puerto de Chancay como una vía para disminuir sus costos logísticos de comercio exterior.

El directivo mencionó la operación de una firma colombiana de mallas geosintéticas en Piura y citó a la agroindustrial Laredo, en Trujillo, como un antecedente de inversión en el rubro. También señaló que Colombia podría llevar capacidades de sus astilleros y su industria de embarcaciones hacia el sector pesquero peruano.

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El CEC, a la vez, agrupa a cerca de 35 empresas colombianas y peruano-colombianas ligadas a robótica, domótica, hardware, software, inteligencia artificial e Internet de las cosas. Durante 2025, el gremio llevó a Perú una misión de aproximadamente 34 compañías tecnológicas procedentes de Pereira.

El gremio reclama previsibilidad para nuevos proyectos

Gómez sostuvo que Perú avanzó en la reducción de trabas y agilización de procedimientos administrativos, pero advirtió que persisten dificultades para que nuevos inversionistas ingresen al mercado. En particular, planteó la necesidad de reforzar convenios de estabilidad jurídica, sobre todo de cara al proceso que se le sigue a algunos socios.

“Nosotros hemos hecho acercamientos con los gobiernos anteriores y con este gobierno también estamos tendiendo esos puentes para ver cómo podemos apoyar estas empresas colombianas que quieren seguir invirtiendo aquí en el Perú”, aseguró.

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Colombia también enfrenta 19 arbitrajes internacionales de inversión y 16 controversias en etapa prearbitral, con pretensiones por USD 22.800 millones, según un balance de su Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. REUTERS/Rick Wilking/File Photo

Aunque no lo mencionó, uno de los casos públicos involucra a Promigas, que presentó una demanda contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por una disputa tarifaria en su concesión de distribución de gas natural en el norte del país.

El proceso, registrado como Promigas S.A. E.S.P. contra la República del Perú, caso ARB/26/32, figura como pendiente. La controversia se relaciona con las tarifas establecidas para la distribución de gas y el reconocimiento de inversiones de la compañía, que opera mediante Gases del Pacífico bajo la marca Quavii.

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La empresa Cálidda plantea invertir 550 millones de dólares adicionales a cambio de extender diez años su concesión de gas en Lima y Callao.

En el mismo sector, Cálidda busca una adenda con el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para extender por 10 años, hasta 2043, su concesión de distribución de gas natural en Lima y Callao. A cambio, plantea invertir alrededor de USD 550 millones para llevar el servicio a 15 localidades de siete regiones del centro y sur del país.

El avance de la propuesta depende de que el Ejecutivo atienda las observaciones de Osinergmin, que cuestionó las metas de conexión, el reconocimiento de activos y el impacto tarifario de la ampliación

¿Por qué Colombia avanzó más en energías que Perú?

Gómez Nossa atribuyó la mayor especialización de Colombia en energía a la estructura de sus recursos y a una estrategia desarrollada durante los últimos 20 años. Sostuvo que, a diferencia de Perú, cuya economía tiene una fuerte base minera, Colombia concentró sus inversiones en gas, petróleo, electricidad y transmisión eléctrica.

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Esa especialización permitió que compañías del sector salieran a buscar proyectos en otros mercados, incluido Perú, donde la expansión minera abre oportunidades por su demanda de energía, gas e hidrocarburos.

No obstante, cabe precisar que Colombia hoy importa alrededor del 30% del gas que consume y que sus reservas alcanzarían para 5,9 años de producción, según una advertencia de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF).

El Consejo Empresarial Colombiano organizará la cuarta edición de EXPOCEC en Lima con la presencia de más de cuarenta expositores.

EXPOCEC reunirá a empresarios colombianos y peruanos en Lima

El Consejo Empresarial Colombiano organizará el 20 de octubre la cuarta edición de EXPOCEC 2026, en el Hotel Los Delfines de Lima. El encuentro gratuito buscará conectar a empresas, inversionistas y autoridades de ambos países alrededor de las oportunidades de negocio en Perú.

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La agenda incluirá paneles sobre energía, retail, tecnología, liderazgo femenino y el vínculo entre el sector privado y el Estado. Gómez Nossa indicó que habrá más de 42 expositores en stands y activaciones, además de representantes empresariales y funcionarios invitados.

El interés colombiano también alcanza al puerto de Chancay, que el CEC considera una plataforma para facilitar el comercio exterior y reducir costos logísticos. Gómez Nossa señaló que, antes de su inauguración, una delegación del Ministerio de Comercio Exterior de Colombia visitó Perú y que el gremio organizó recorridos al terminal.

El anterior encuentro empresarial del CEC tuvo a Chancay como uno de sus ejes, por su potencial para conectar la oferta colombiana con nuevos mercados y por su articulación con la ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez.