Cronograma de Pensión 65 adelanta pagos de marzo por emergencia climática

Pensión 65 se adelanta. Como se recuerda, la Presidencia del Consejo de Ministros ha declarado el Estado de Emergencia en diversas circunscripciones del territorio nacional, ante el peligro inminente ocasionado por intensas lluvias, huaicos y contaminación hídrica.

Para el Gobierno esto configura un supuesto de fuerza mayor, suficiente para justificar modificar excepcionalmente Cronograma de pagos de la Pensión 65, el bono o subvención que se da cada dos meses a los peruanos adultos mayores en extrema pobreza. Este, sin embargo, solo se modifica para marzo y adelanta la fecha de cobro:

Fecha de inicio de cobro en agencia del pago del segundo periodo (marzo-abril): Lunes 9 de marzo de 2026. Esta es la única fecha modificada

Fecha de inicio de cobro con ETV: Miércoles 13 de mayo de 2026.

Cambio al cronograma de Pensión 65

Mediante Acta N° 001-2026-MIDIS/PENSION65/ GTGRD de fecha 26 de febrero de 2026, el Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 celebró su primera sesión ordinaria, adoptando como acuerdo, entre otros, el siguiente:

“Respecto a la Propuesta de adelanto de la RBU correspondiente al periodo de marzo - abril 2026, se acuerda aprobar por mayoría (como indica la lista de suscripción en el punto IV) el adelanto del pago de la RBU al 09.03.2026, encargando a las áreas competentes la ejecución de las acciones administrativas, operativas y presupuestales necesarias para su implementación”.

Así, se aprobó un solo cambio a la fecha del pago de marzo de la Pensión 65.

