Abogado y madre de Vladimir Cerrón acuden al TC para pedir que se revoque prisión preventiva contra líder de Perú Libre

La defensa de Vladimir Cerrón, líder prófugo de Perú Libre, solicitó al Tribunal Constitucional la revocatoria de la orden de prisión preventiva dictada en su contra por los delitos de colusión agravada y asociación ilícita para delinquir en el caso Antalsis Europa Press/Contacto/El Comercio

El abogado y la madre del líder prófugo de Perú Libre, Vladimir Cerrón, solicitaron este lunes al Tribunal Constitucional (TC) la revocatoria de la orden de prisión preventiva dictada en su contra en 2024 por colusión agravada y asociación ilícita para delinquir en el caso Antalsis, vinculado a una millonaria defraudación durante la gestión regional en Junín.

Durante una conferencia de prensa, señalaron que el político, actualmente en la clandestinidad, enfrenta obstáculos para ejercer sus “derechos políticos” de cara a las elecciones generales de abril próximo, donde figura como candidato presidencial.

El abogado de Cerrón, Humberto Abanto, indicó que ha presentado un hábeas corpus para exponer esta “situación excepcional” que afecta a su defendido. “En este caso se agrega una situación excepcional, que no se da en todos los casos, que es que Vladimir Cerrón es uno de los 36 candidatos presidenciales, se le permite estar en pleno pie de igualdad con los demás candidatos”, afirmó.

“Es el único candidato que no puede hacer campaña personal en el Perú hoy. Entonces, a cincuenta y cinco días de las elecciones, resulta excepcionalmente urgente que el tribunal cite de inmediato a la audiencia de vista y defina la libertad de Vladimir Cerrón para que él pueda participar en este proceso como corresponde”, agregó.

El abogado Humberto Abanto presentó un hábeas corpus y argumentó que la situación de Cerrón es excepcional, ya que es el único candidato presidencial que no puede hacer campaña personal debido a su condición de prófugo

Cerrón permanece en la clandestinidad desde octubre de 2023, tras revertir dos condenas previas, aunque enfrenta otras investigaciones en curso. Su paradero se desconoce, pero mantiene actividad en internet a través de mensajes en la red social X y transmisiones en TikTok.

Su búsqueda ha motivado la apertura de una investigación en la Fiscalía contra la expresidenta Dina Boluarte por presunto encubrimiento, luego de que un auto oficial que la trasladaba fuera visto cerca de una urbanización de playa donde se sospecha que Cerrón estuvo oculto.

El Programa de Recompensas del Ministerio del Interior ofrece 500.000 soles por información que permita dar con el paradero del líder de Perú Libre, investigado por delitos de organización criminal, colusión agravada, cohecho pasivo propio y negociación incompatible.

Cerrón se encuentra en la clandestinidad desde octubre de 2023, mantiene actividad en redes sociales y su búsqueda llevó a que la Fiscalía abriera una investigación contra la expresidenta Dina Boluarte por presunto encubrimiento

El político tenía una sentencia por colusión simple y negociación incompatible, con tres años y medio de prisión por irregularidades en la concesión del Aeródromo Wanka, dictada en 2023 y revocada luego por la Corte Suprema. Más tarde, recibió otra orden de prisión preventiva en 2024 por colusión agravada y asociación ilícita para delinquir en el caso Antalsis. Además, afronta otro proceso judicial por el caso Dinámicos del Centro, donde aparece como presunto líder de una red de sobornos para financiar su partido.

Bertha Rojas, su madre y candidata a la segunda vicepresidencia de Perú Libre, manifestó confianza en el TC. “Queremos que interprete como debió hacer, como vuelvo a recalcar yo también a decir de que él no ha incumplido por desobediente o porque no se, no le dio la gana, sino porque ha habido una sentencia arbitraria”, señaló.

A fines de enero, Cerrón declaró que el pueblo será “el único” capaz de sacarlo de la clandestinidad, donde permanece por los juicios de corrupción relacionados con su gestión como gobernador.