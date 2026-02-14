Magaly Medina condena expresiones racistas de Gonzalo Núñez sobre Eryc Castillo y pide sanciones en el periodismo deportivo

Comunicadora estalló contra el comentarista deportista por frases racistas contra Eryc Castillo. Magaly TV La Firme/ ATV

La conductora de televisión Magaly Medina rechazó de forma categórica los comentarios realizados por el periodista deportivo Gonzalo Núñez sobre el futbolista Eryc Castillo, de Alianza Lima. Durante la última emisión de su programa, la presentadora calificó como “una falta de respeto” las expresiones del comunicador, quien reconoció al aire haber realizado comentarios de carácter racista acerca del deportista ecuatoriano.

El incidente se produjo tras la eliminación de Alianza Lima en la fase inicial de la Copa Libertadores, luego de que Castillo fallara un penal en el empate frente al club 2 de Mayo. Durante el programa Exitosa Deportes, transmitido el 12 de febrero de 2026, Núñez discutía sobre la responsabilidad de los jugadores en el resultado. En ese contexto, lanzó una frase que él mismo identificó como racista y que generó una inmediata reacción de sus colegas en el set.

Magaly Medina critica expresiones racistas de Gonzalo Núñez.

“Lo que voy a decir es racista, pero los negros se hue un poco en los penales (…) son menos duros de la cabeza”, expresó Núñez en vivo. La declaración fue recogida y viralizada rápidamente en redes sociales, despertando una ola de rechazo y críticas tanto de figuras públicas como de usuarios anónimos.

Ante la magnitud de la controversia, Magaly Medina dedicó un segmento de su programa para condenar lo ocurrido. “Por lo menos disimula y ten un poco de consideración. Si quiere criticar a un jugador que lo haga por su desempeño en la cancha, pero no por su raza ni por el color de su piel. Eso está fuera de lugar, es una falta de respeto”, afirmó la conductora.

Magaly Medina reprende a Gonzalo Núñez por comentarios racistas contra Eryc Castillo y exige disculpas públicas

Medina señaló que los comentarios de Núñez no solo afectan al futbolista ecuatoriano, sino a toda una comunidad que ha sido históricamente blanco de estigmatizaciones por motivos raciales. Subrayó que “nadie está en posición de descalificar a otros por su origen o apariencia”, e insistió en que el foco de cualquier crítica deportiva debe mantenerse en el rendimiento y los hechos objetivos del juego.

Exige disculpas públicas

La conductora de ATV pidió a Núñez que ofreciera disculpas no solo a Eryc Castillo, sino a todos los futbolistas afrodescendientes que han enfrentado este tipo de prejuicios en el ámbito deportivo peruano. “Pídele disculpas al jugador y a todos los futbolistas negros de este país. Después vienen, se victimizan y piden perdón porque saben que eso les funciona”, remarcó, poniendo en duda la sinceridad de las rectificaciones posteriores del periodista.

Alianza Lima fue categórico por comentarios racistas de Gonzalo Núñez contra Eryc Castillo

El comunicado de Alianza Lima

El club Alianza Lima expresó un rechazo contundente ante los comentarios racistas emitidos por el periodista Gonzalo Núñez durante la transmisión radial de Exitosa Deportes. La directiva difundió un comunicado en sus redes sociales para deslindar por completo de las expresiones del comunicador, respaldando al extremo ecuatoriano y exigiendo respeto para toda la plantilla.

El documento señala: “El Club Alianza Lima expresa su más enérgico rechazo a las declaraciones racistas vertidas por el periodista Gonzalo Núñez en el programa radial Exitosa Deportes, en las que se agravia directamente a nuestro jugador Eryc Castillo, utilizando el color de su piel como argumento para descalificar su desempeño profesional”.

Indignación por comentario racista de Gonzalo Núñez tras el penal fallado de Eryc Castillo en Alianza Lima vs 2 de Mayo. Crédito: AFP

El club precisó que este tipo de afirmaciones “no solo vulneran la dignidad de nuestro futbolista, sino que atentan contra los valores fundamentales del deporte, que promueve el respeto, la igualdad y la inclusión”. En el mismo mensaje, Alianza Lima resaltó que el fútbol es un espacio de diversidad y unión, y remarcó que cualquier manifestación de discriminación étnico-racial resulta inadmisible.

La institución exigió también “la rectificación pública e inmediata de las afirmaciones realizadas, así como las disculpas correspondientes a nuestro jugador y a toda la comunidad que se ha visto afectada por estas inaceptables expresiones”. Este pronunciamiento se sumó a la ola de repudio generada en redes sociales y en el ámbito deportivo nacional.

El caso tomó un giro institucional cuando la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura anunció que notificará al Ministerio Público, solicitando la evaluación de posibles sanciones en el marco del artículo 323 del Código Penal, que sanciona los actos de discriminación.

El periodista deportivo realizó declaraciones de carácter racial durante un programa radial al analizar el penal fallado por Castillo en el Alianza Lima vs 2 de Mayo. Sus palabras generaron fuerte rechazo. (Video: Exitosa).