Perú

Chavín de Huántar y Pozuzo reciben el reconocimiento como Pueblos con Encanto y el país suma 14 destinos turísticos del país

La designación permitirá a ambas localidades acceder a asistencia técnica y financiamiento para fortalecer su oferta y competitividad

Guardar
Autoridades de Áncash y Pasco recibieron el distintivo que respalda el trabajo de planificación y promoción local. Difusión

El mapa turístico del país suma nuevos nombres. En una ceremonia realizada en la sede central del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Chavín de Huántar y Pozuzo recibieron el reconocimiento como “Pueblos con Encanto”, una distinción que busca impulsar el desarrollo turístico sostenible y mejorar la competitividad de destinos con identidad propia.

La entrega del reconocimiento marca un paso estratégico para ambas localidades. El programa no solo destaca su valor cultural y natural, también abre la puerta a asesoría técnica especializada para la gestión y financiamiento de proyectos turísticos. El objetivo es claro: fortalecer la planificación, optimizar servicios y consolidar propuestas que atraigan visitantes durante todo el año.

Con esta incorporación, el país alcanza un total de 14 “Pueblos con Encanto”. Chavín de Huántar ocupa el décimo tercer lugar a nivel nacional y se convierte en el segundo de la región Áncash con esta distinción. Pozuzo, por su parte, se posiciona como el décimo cuarto a nivel nacional y el tercero en la región Pasco.

Reconocimiento oficial y proyección regional

La designación permitirá a ambas
La designación permitirá a ambas localidades acceder a asistencia técnica y financiamiento para fortalecer su oferta y competitividad.

La ceremonia contó con la presencia de la viceministra de Turismo, Nancy Laca, quien entregó personalmente el reconocimiento al alcalde distrital de Chavín de Huántar, Oswaldo Teófilo Montes Albornoz, y al alcalde distrital de Pozuzo, Luis Alberto Ubaldo Jorge.

Durante su intervención, la viceministra destacó el impacto de esta designación para ambas regiones. “Con este reconocimiento, la región Áncash y Pasco reafirman su liderazgo y solidez como destinos que unen cultura viva, naturaleza y emprendimiento turístico. (…) Me llena de orgullo ver como estos dos pueblos han logrado importantes avances en la planificación, desarrollo de productos turísticos, territorio y promoción de su comunidad, aspectos que les ha valido para recibir este importante reconocimiento, recibiendo a cada visitante para brindarles calidad y experiencias turísticas únicas”, señaló.

El programa “Pueblos con Encanto” contempla acompañamiento técnico para fortalecer la gestión local. Las municipalidades podrán acceder a orientación para estructurar proyectos, buscar financiamiento y mejorar la infraestructura turística. La meta es que cada localidad consolide una oferta ordenada y sostenible, con beneficios directos para su población.

Chavín de Huántar: legado milenario y atractivo cultural

Autoridades de Áncash y Pasco
Autoridades de Áncash y Pasco recibieron el distintivo que respalda el trabajo de planificación y promoción local.

Ubicado en la región Áncash, Chavín de Huántar ocupa un lugar central en la historia prehispánica del país. Hace más de 3.000 años, la cultura Chavín desarrolló en esta zona un complejo sistema religioso y artístico que influyó en amplios territorios andinos. Su principal expresión es el monumento arqueológico Chavín de Huántar, reconocido por su arquitectura y por piezas emblemáticas como el Lanzón Monolítico.

La distinción como “Pueblo con Encanto” refuerza la proyección de este destino cultural, que combina patrimonio arqueológico con tradiciones locales vigentes. El reconocimiento busca ordenar el crecimiento turístico y mejorar la experiencia de quienes visitan el lugar.

Pozuzo: encuentro de culturas en la selva central

El programa promueve el crecimiento
El programa promueve el crecimiento ordenadEl programa promueve el crecimiento ordenado del turismo con beneficios directos para las comunidades.o del turismo con beneficios directos para las comunidades.

En la región Pasco, Pozuzo representa un caso singular de integración cultural. Fundado por colonos de origen austroalemán en el siglo XIX, el distrito conserva tradiciones centroeuropeas que conviven con costumbres amazónicas. Esta mezcla se refleja en su arquitectura, gastronomía y festividades.

El entorno natural también forma parte de su identidad. Pozuzo se ubica en el área de influencia del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, un espacio que resguarda diversidad biológica y paisajes de selva alta. La combinación de herencia cultural y riqueza natural sustenta su inclusión en el programa.

Un programa para fortalecer el turismo sostenible

El programa “Pueblos con Encanto” busca impulsar el turismo en comunidades que conservan su identidad y la convierten en motor de desarrollo económico. Con la incorporación de Chavín de Huántar y Pozuzo, la lista nacional incluye destinos como Ollantaytambo, Lamas, Huancaya y Oxapampa.

La estrategia del Mincetur apunta a descentralizar la oferta turística y promover circuitos que integren historia, naturaleza y emprendimientos locales. Para Chavín de Huántar y Pozuzo, la distinción implica una oportunidad concreta de fortalecer su posicionamiento en el mercado nacional e internacional, con respaldo técnico del Estado y una hoja de ruta enfocada en la competitividad y la calidad del servicio.

Temas Relacionados

Chavín de HuántarPueblo con EncantoPozuzoperu-noticias

Más Noticias

Mamá de Laura Spoya revela que conductora está en UCI tras fuerte accidente: “Está estable pero necesita una operación”

La modelo permanece estable y consciente, bajo observación médica y con pronóstico reservado, según informaron sus familiares y compañeros.

Mamá de Laura Spoya revela

Milagros Jáuregui es investigada por presunta infracción electoral: tiene un día para dar sus descargos

Parlamentaria es cuestionada por usar sus redes sociales para difundir mensajes y videos en los que invoca su cargo parlamentario mientras promueve abiertamente su candidatura al Senado

Milagros Jáuregui es investigada por

Aliancistas del Perú tomó acciones por la debacle en Copa Libertadores 2026: se convocó a junta general tras eliminación de Alianza Lima

La Junta de Acreedores realizará un balance de los últimos acontecimientos en Alianza Lima, que vive días demasiados convulsos por casos de indisciplina, separaciones y una eliminación sonrojante en Libertadores

Aliancistas del Perú tomó acciones

Vuelven placas para motos y mototaxis: así será la reanudación del servicio de emisión y entrega

La Asociación Automotriz del Perú anunció la reanudación del trámite para la emisión y entrega de placas, en cumplimiento de las nuevas disposiciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Vuelven placas para motos y

Indignación por comentario racista de Gonzalo Núñez tras el penal fallado de Eryc Castillo en Alianza Lima vs 2 de Mayo

Las declaraciones del periodista deportivo provocaron una ola de críticas al atribuir el penal errado del extremo ecuatoriano a un factor racial

Indignación por comentario racista de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alcalde de Lima critica plan

Alcalde de Lima critica plan de seguridad de José Jerí: “No me convence, contiene generalidades”

Milagros Jáuregui es investigada por presunta infracción electoral: tiene un día para dar sus descargos

Fernando Rospigliosi afirma que mayoría de firmas para convocar a un pleno extraordinario no son válidas

Congreso supera las 78 firmas para pedir Pleno extraordinario y debatir censura de José Jerí, no la vacancia: ¿se puede modificar la agenda?

ONPE anuncia que si un partido político se retira de las elecciones, su casilla en la cédula de votación quedará en blanco

ENTRETENIMIENTO

Mamá de Laura Spoya revela

Mamá de Laura Spoya revela que conductora está en UCI tras fuerte accidente: “Está estable pero necesita una operación”

Laura Spoya se someterá a una cirugía por lesión en la columna tras accidente, según Rodrigo González

Imágenes del rescate de Laura Spoya luego de sufrir violento accidente en Surco y el auxilio que le brindaros los bomberos

Cristorata pasa momento incómodo en streaming con Jefferson Farfán tras tarjeta denegada: “¡Qué verguenza!"

Gabriel Calvo brinda detalles sobre la camioneta y el accidente que sufrió Laura Spoya: “El impacto debe haber sido muy fuerte”

DEPORTES

Aliancistas del Perú tomó acciones

Aliancistas del Perú tomó acciones por la debacle en Copa Libertadores 2026: se convocó a junta general tras eliminación de Alianza Lima

Indignación por comentario racista de Gonzalo Núñez tras el penal fallado de Eryc Castillo en Alianza Lima vs 2 de Mayo

Brahian Ayala, goleador que eliminó a Alianza Lima de Copa Libertadores 2026, quedó consternado por actitud de Paolo Guerrero: “Me extrañó mucho”

DT de 2 de Mayo le contestó a Pablo Guede tras la eliminación de Alianza Lima: “No creo que solo hayan sido dos situaciones”

DT de 2 Mayo admitió que no practicaron penales antes de eliminar a Alianza Lima en Copa Libertadores: “Confiábamos mucho en el equipo”