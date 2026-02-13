Chavín de Huántar y Pozuzo reciben el reconocimiento como Pueblos con Encanto y el país suma 14 destinos turísticos del país

Autoridades de Áncash y Pasco recibieron el distintivo que respalda el trabajo de planificación y promoción local. Difusión

El mapa turístico del país suma nuevos nombres. En una ceremonia realizada en la sede central del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Chavín de Huántar y Pozuzo recibieron el reconocimiento como “Pueblos con Encanto”, una distinción que busca impulsar el desarrollo turístico sostenible y mejorar la competitividad de destinos con identidad propia.

La entrega del reconocimiento marca un paso estratégico para ambas localidades. El programa no solo destaca su valor cultural y natural, también abre la puerta a asesoría técnica especializada para la gestión y financiamiento de proyectos turísticos. El objetivo es claro: fortalecer la planificación, optimizar servicios y consolidar propuestas que atraigan visitantes durante todo el año.

Con esta incorporación, el país alcanza un total de 14 “Pueblos con Encanto”. Chavín de Huántar ocupa el décimo tercer lugar a nivel nacional y se convierte en el segundo de la región Áncash con esta distinción. Pozuzo, por su parte, se posiciona como el décimo cuarto a nivel nacional y el tercero en la región Pasco.

Reconocimiento oficial y proyección regional

La designación permitirá a ambas localidades acceder a asistencia técnica y financiamiento para fortalecer su oferta y competitividad.

La ceremonia contó con la presencia de la viceministra de Turismo, Nancy Laca, quien entregó personalmente el reconocimiento al alcalde distrital de Chavín de Huántar, Oswaldo Teófilo Montes Albornoz, y al alcalde distrital de Pozuzo, Luis Alberto Ubaldo Jorge.

Durante su intervención, la viceministra destacó el impacto de esta designación para ambas regiones. “Con este reconocimiento, la región Áncash y Pasco reafirman su liderazgo y solidez como destinos que unen cultura viva, naturaleza y emprendimiento turístico. (…) Me llena de orgullo ver como estos dos pueblos han logrado importantes avances en la planificación, desarrollo de productos turísticos, territorio y promoción de su comunidad, aspectos que les ha valido para recibir este importante reconocimiento, recibiendo a cada visitante para brindarles calidad y experiencias turísticas únicas”, señaló.

El programa “Pueblos con Encanto” contempla acompañamiento técnico para fortalecer la gestión local. Las municipalidades podrán acceder a orientación para estructurar proyectos, buscar financiamiento y mejorar la infraestructura turística. La meta es que cada localidad consolide una oferta ordenada y sostenible, con beneficios directos para su población.

Chavín de Huántar: legado milenario y atractivo cultural

Ubicado en la región Áncash, Chavín de Huántar ocupa un lugar central en la historia prehispánica del país. Hace más de 3.000 años, la cultura Chavín desarrolló en esta zona un complejo sistema religioso y artístico que influyó en amplios territorios andinos. Su principal expresión es el monumento arqueológico Chavín de Huántar, reconocido por su arquitectura y por piezas emblemáticas como el Lanzón Monolítico.

La distinción como “Pueblo con Encanto” refuerza la proyección de este destino cultural, que combina patrimonio arqueológico con tradiciones locales vigentes. El reconocimiento busca ordenar el crecimiento turístico y mejorar la experiencia de quienes visitan el lugar.

Pozuzo: encuentro de culturas en la selva central

En la región Pasco, Pozuzo representa un caso singular de integración cultural. Fundado por colonos de origen austroalemán en el siglo XIX, el distrito conserva tradiciones centroeuropeas que conviven con costumbres amazónicas. Esta mezcla se refleja en su arquitectura, gastronomía y festividades.

El entorno natural también forma parte de su identidad. Pozuzo se ubica en el área de influencia del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, un espacio que resguarda diversidad biológica y paisajes de selva alta. La combinación de herencia cultural y riqueza natural sustenta su inclusión en el programa.

Un programa para fortalecer el turismo sostenible

El programa “Pueblos con Encanto” busca impulsar el turismo en comunidades que conservan su identidad y la convierten en motor de desarrollo económico. Con la incorporación de Chavín de Huántar y Pozuzo, la lista nacional incluye destinos como Ollantaytambo, Lamas, Huancaya y Oxapampa.

La estrategia del Mincetur apunta a descentralizar la oferta turística y promover circuitos que integren historia, naturaleza y emprendimientos locales. Para Chavín de Huántar y Pozuzo, la distinción implica una oportunidad concreta de fortalecer su posicionamiento en el mercado nacional e internacional, con respaldo técnico del Estado y una hoja de ruta enfocada en la competitividad y la calidad del servicio.