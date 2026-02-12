Perú

Suboficial se dispara accidentalmente con su arma mientras estaba de servicio en comisaría en Áncash

El agente fue auxiliado por sus compañeros y recibió descanso médico. La Policía activó control interno para determinar responsabilidades


El proyectil impactó en los dedos del pie del agente. No hubo terceros afectados, pero se iniciaron diligencias fiscales y revisión de protocolos. (Composición: Infobae)

La noche en la comisaría sectorial de Casma transcurría sin sobresaltos hasta que un disparo rompió la rutina. El estruendo alertó a los agentes que se encontraban en el interior de la dependencia policial y activó de inmediato una respuesta de emergencia dentro del propio recinto. El proyectil no salió en un operativo ni en la vía pública, sino desde el arma de reglamento de uno de los efectivos que estaba de servicio.

El hecho ocurrió el domingo 8 de febrero, cerca de las 11:30 p. m., en la región Áncash. El protagonista fue el suboficial de segunda PNP Tom Estuar Cruz Mori, quien cumplía funciones de vigilancia en la puerta principal de la comisaría cuando se produjo el disparo. La institución confirmó que se trató de un “disparo accidental” dentro de las instalaciones policiales.

El incidente dejó al agente con una lesión en el pie. Sus compañeros reaccionaron de inmediato tras escuchar la detonación y lo auxiliaron antes de trasladarlo al Hospital de Casma para su atención médica. El episodio, aunque sin consecuencias graves, abrió una investigación interna y dio aviso al Ministerio Público.

El disparo dentro de la dependencia


El efectivo, que realizaba vigilancia en la puerta principal, sufrió una lesión en el pie. Fue trasladado al hospital, dado de alta y el caso pasó al attaching Ministerio Público. Visuales IA

De acuerdo con la información policial, el suboficial Cruz Mori se encontraba en servicio cuando ocurrió el incidente con su arma de fuego. El disparo impactó en uno de sus pies, a la altura de los dedos. Fuentes policiales precisaron que el hecho se registró alrededor de las 11:30 p. m., en circunstancias que ahora son materia de indagación.

La Policía Nacional del Perú informó que el efectivo “resultó herido tras accionarse de manera accidental su arma de reglamento al interior de la comisaría sectorial de Casma”. La misma versión indica que el agente estaba asignado a la vigilancia en la puerta principal de la dependencia.

Tras la detonación, el personal que se encontraba en la comisaría acudió en su ayuda y coordinó su traslado inmediato al centro de salud más cercano. En el Hospital de Casma, los médicos evaluaron la lesión y descartaron fracturas. Según se informó, el proyectil impactó cerca de uno de los dedos del pie.

El suboficial fue dado de alta el mismo día y recibió descanso médico por algunos días. Actualmente cumple dos días de reposo para su recuperación, según detallaron las autoridades policiales.

Investigación en curso y control interno

Luego del incidente, la institución policial inició las investigaciones internas para esclarecer las circunstancias exactas del disparo. El caso fue comunicado al Ministerio Público, que realizará las diligencias correspondientes con el fin de determinar responsabilidades.

La Policía Nacional señaló que el caso “se encuentra en investigación” y que se activaron los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. El objetivo es establecer cómo se produjo el disparo dentro de una instalación policial y bajo qué condiciones se manipulaba el arma.

Este episodio se suma a otros casos registrados en distintas dependencias del país. En algunos antecedentes, los disparos accidentales dentro de instalaciones policiales provocaron consecuencias fatales, tanto para los propios efectivos como para terceros. Cuando estos hechos se repiten, especialistas advierten sobre posibles fallas en el cumplimiento de protocolos o en los controles internos.

Por ahora, la investigación interna y las diligencias del Ministerio Público buscan determinar con precisión qué ocurrió aquella noche en la comisaría de Casma. El suboficial se recupera de la lesión en el pie, mientras la institución revisa los detalles de un disparo que se produjo en el lugar donde el control y la prevención forman parte de la rutina diaria.

Números de emergencia

En casos como el hallazgo de cuerpos, situaciones de violencia o posible suicidio, es fundamental no intervenir directamente y contactar de inmediato a las autoridades competentes. En Perú, puedes comunicarte con los siguientes números de emergencia:

  • 105 – Policía Nacional del Perú (PNP): Para reportar crímenes, hallazgo de cadáveres o personas en peligro.
  • 106 – SAMU (Servicio de Atención Médica de Urgencia): Brinda atención médica de emergencia y traslados en ambulancia.
  • 116 – Bomberos Voluntarios del Perú: En caso de rescates, incendios o apoyo en emergencias.
  • 100 – Línea contra la violencia familiar y sexual: Atención gratuita y confidencial las 24 horas para reportar situaciones de maltrato, abuso o riesgo.
  • 113, opción 5 – Salud mental del Ministerio de Salud: Ofrece orientación psicológica y apoyo emocional ante crisis, pensamientos suicidas o traumas.
















