San Valentín sin ‘cariño’: Campaña retail tendrá pocos descuentos y movería S/630 millones

Así están las proyecciones para este San Valentín 2026 en Perú. Sector retail espera que el consumidor pague el 'full price' y no ofrecerán tantos descuentos. - Crédito Andina/Eddy Ramos

La campaña retail en torno al Día de San Valentín ya ha empezado. A pocos días de este sábado 14 de febrero, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) da los detalles de expectativas en ventas y lo que pueden esperar los consumidores frente al sector.

Si bien la la presidenta del Gremio de Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Leslie Passalacqua, señaló que la campaña representaría entre 6% y 7% del calendario comercial anual (menor que campaña como la del Día de la Madre), esta temporada generaría un pico de ventas clave en el primer trimestre del año y reuniría varias dinámicas comerciales en simultáneo.

Pero lo más importante es que la campaña será una temporada de venta full price, a precio completo, lo que implica que habrá un nivel bajo de descuentos. Este margen favorecerá a las empresas, pero también es un dato que deberá conocer los consumidores al planear sus compras.

Dos mascotas de oso disfrutan de cold brew en el evento del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) en el Parque del Amor de Miraflores, promoviendo el café peruano por San Valentín. (Foto: Agromercado del Midagri)

San Valentín sin descuentos

Esta temporada de venta a precio completo (full price), al igual que la campaña escolar, con menor nivel de descuentos, favorecerá el margen y el flujo de caja de las empresas.

“El margen es bueno. San Valentín es full price, igual que vuelta a clases. No hay tanto descuento y eso mejora el flujo y el margen”, afirmó la representante de la CCL. Asimismo, añadió que este pico no se repetirá hasta el Día de la Madre, por lo que resulta estratégico para generar caja tras las liquidaciones de verano y antes de preparar la campaña de invierno.

Es cierto que otras temporadas generan mayor nivel de ventas, pero igual Passalacqua lo considera un punto importante en las ventas del año, sobre todo por juntarse con la campaña escolar y ser ofrecida casi sin descuentos.

Planifica tus compras de San Valentín. Aunque no esperes encontrar tantos descuentos. - Crédito AP Foto/Andres Kudacki, Archivo

Representará el 7% de las ventas anuales

“San Valentín es menor, puede representar entre 6% y 7% del calendario comercial anual. Sin embargo, suma porque coincide con vuelta a clases y liquidaciones”, resaltó la vocera de la CCL a Andina.

Asimismo, al comparar esta celebración con otras campañas, precisó que Navidad concentra alrededor del 40% de la venta anual del sector retail, mientras que el Día de la Madre puede alcanzar entre 15% y 20%. De esta manera, en conjunto, econsiderando estas tres fechas, se puede hablar de alrededor de S/ 1.600 millones en ventas combinadas.

¿Y las Mypes?

Passalacqua resaltó que las micro y pequeñas empresas (Mypes) tienen una participación muy grande y fuerte en la campaña de San Valentín. Así, explicó que muchas de ellas proveen a grandes tiendas departamentales y abastecen diversas categorías como flores, perfumes, joyas y experiencias.

“Salen mucho las Mypes y los emprendimientos. El peruano es emprendedor y muy diverso en ideas”, manifestó. También indicó que las Mypes también cumplen un rol clave en la logística y las entregas rápidas, rubros que registran un incremento significativo en estas fechas. “Aquí sube bastante la logística y el delivery. El que no aseguró un delivery fijo va a tener problemas si pretende vender el mismo sábado”, advirtió.