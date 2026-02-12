Perú

San Valentín sin ‘cariño’: Campaña retail tendrá pocos descuentos y movería S/630 millones

¿Pensando en las compras por San Valentín? La Cámara de comercio de Lima sugiere que no esperes encontrar precios más bajos

Guardar
Así están las proyecciones para
Así están las proyecciones para este San Valentín 2026 en Perú. Sector retail espera que el consumidor pague el 'full price' y no ofrecerán tantos descuentos. - Crédito Andina/Eddy Ramos

La campaña retail en torno al Día de San Valentín ya ha empezado. A pocos días de este sábado 14 de febrero, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) da los detalles de expectativas en ventas y lo que pueden esperar los consumidores frente al sector.

Si bien la la presidenta del Gremio de Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Leslie Passalacqua, señaló que la campaña representaría entre 6% y 7% del calendario comercial anual (menor que campaña como la del Día de la Madre), esta temporada generaría un pico de ventas clave en el primer trimestre del año y reuniría varias dinámicas comerciales en simultáneo.

Pero lo más importante es que la campaña será una temporada de venta full price, a precio completo, lo que implica que habrá un nivel bajo de descuentos. Este margen favorecerá a las empresas, pero también es un dato que deberá conocer los consumidores al planear sus compras.

Dos mascotas de oso disfrutan
Dos mascotas de oso disfrutan de cold brew en el evento del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) en el Parque del Amor de Miraflores, promoviendo el café peruano por San Valentín. (Foto: Agromercado del Midagri)

San Valentín sin descuentos

Esta temporada de venta a precio completo (full price), al igual que la campaña escolar, con menor nivel de descuentos, favorecerá el margen y el flujo de caja de las empresas.

“El margen es bueno. San Valentín es full price, igual que vuelta a clases. No hay tanto descuento y eso mejora el flujo y el margen”, afirmó la representante de la CCL. Asimismo, añadió que este pico no se repetirá hasta el Día de la Madre, por lo que resulta estratégico para generar caja tras las liquidaciones de verano y antes de preparar la campaña de invierno.

Es cierto que otras temporadas generan mayor nivel de ventas, pero igual Passalacqua lo considera un punto importante en las ventas del año, sobre todo por juntarse con la campaña escolar y ser ofrecida casi sin descuentos.

Planifica tus compras de San
Planifica tus compras de San Valentín. Aunque no esperes encontrar tantos descuentos. - Crédito AP Foto/Andres Kudacki, Archivo

Representará el 7% de las ventas anuales

San Valentín es menor, puede representar entre 6% y 7% del calendario comercial anual. Sin embargo, suma porque coincide con vuelta a clases y liquidaciones”, resaltó la vocera de la CCL a Andina.

Asimismo, al comparar esta celebración con otras campañas, precisó que Navidad concentra alrededor del 40% de la venta anual del sector retail, mientras que el Día de la Madre puede alcanzar entre 15% y 20%. De esta manera, en conjunto, econsiderando estas tres fechas, se puede hablar de alrededor de S/ 1.600 millones en ventas combinadas.

¿Y las Mypes?

Passalacqua resaltó que las micro y pequeñas empresas (Mypes) tienen una participación muy grande y fuerte en la campaña de San Valentín. Así, explicó que muchas de ellas proveen a grandes tiendas departamentales y abastecen diversas categorías como flores, perfumes, joyas y experiencias.

“Salen mucho las Mypes y los emprendimientos. El peruano es  emprendedor y muy diverso en ideas”, manifestó. También indicó que las Mypes también cumplen un rol clave en la logística y las entregas rápidas, rubros que registran un incremento significativo en estas fechas. “Aquí sube bastante la logística y el delivery. El que no aseguró un delivery fijo va a tener problemas si pretende vender el mismo sábado”, advirtió.

Temas Relacionados

San Valentín 2026San ValentínCámara de Comecio de Limaperu-economia

Más Noticias

Perú podría convertirse en un hub para la entrada de medicamentos de la India en la región

La tensión entre EEUU e India estaría impulsando la expansión de uno de los holdings farmacológicos más grandes del orbe en Sudamérica, según la Cámara de Comercio de Lima

Infobae

Suheyn Cipriani anuncia que Macarius terminó su relación en una fecha especial para ella: “Estoy soltera”

La conductora de ‘Esto sí es amor’ contó en una transmisión en vivo que el tiktoker decidió terminar la relación durante el cumpleaños de su hija. Destacó la importancia de mantener una actitud positiva y pidió respeto por su privacidad.

Suheyn Cipriani anuncia que Macarius terminó

Gobierno pone límite a las líneas móviles que puedes contratar: ¿Cuántas y por qué?

La nueva Ley del gobierno de José Jerí se basó en la experiencia internacional y entrará en vigencia desde este 14 de febrero

Gobierno pone límite a las

Científicos sanmarquinos descubren en Ica nueva especie marina fósil de hace 8 millones de años

Este vestigio aporta información clave sobre la evolución de los ecosistemas marinos peruanos y el origen de las redes tróficas del océano Pacífico

Científicos sanmarquinos descubren en Ica

Laura Spoya sufre brutal accidente en Surco: chocó su camioneta contra muro y presenta golpes en el cuerpo

La exmiss Perú perdió el control de su camioneta en la madrugada e impactó contra un muro en la avenida El Polo. La conductora fue trasladada de emergencia a una clínica local, donde se encuentra bajo observación.

Laura Spoya sufre brutal accidente
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía abre investigación a José

Fiscalía abre investigación a José Jerí por contrataciones de mujeres que visitaron Palacio

Darwin Espinoza: autorizan levantamiento del secreto de comunicaciones del congresista por caso ‘Ley del Atún’

PCM y Fuerza Popular en contra de la vacancia de José Jerí por basarse en hechos “sin pruebas” y “elucubraciones”

Kelly Portalatino tiene fuerte altercado con médica en hospital de Arequipa: personal de salud la increpó y la tildó de ‘corrupta’

Roberto Kamiche retira respaldo al Pleno extraordinario y Fernando Rospigliosi afirma que solo 28 firmas son válidas: ¿qué pasó?

ENTRETENIMIENTO

Suheyn Cipriani anuncia que Macarius terminó

Suheyn Cipriani anuncia que Macarius terminó su relación en una fecha especial para ella: “Estoy soltera”

Laura Spoya sufre brutal accidente en Surco: chocó su camioneta contra muro y presenta golpes en el cuerpo

Maju Mantilla lanza promoción de podcast anunciando que romperá su silencio sobre rumores: “¿Terminaron de hablar de mí?”

Samahara Lobatón sorprende al aceptar viajar a EE. UU. con Youna tras polémica con Bryan Torres: “Llevaría a mi hija”

Laura Spoya se pronuncia por primera vez tras accidente y niega haber chocado por culpa del alcohol: “Me dan cólera”

DEPORTES

Reimond Manco fue contundente con

Reimond Manco fue contundente con Paolo Guerrero tras negativa de patear penal en Alianza Lima: “Tuvo miedo de ser el villano”

Universitario vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

¿Pablo Guede continuará en Alianza Lima?: la firme postura de Franco Navarro tras eliminación de Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Universitario vs Cienciano HOY: partido en el Monumental por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26