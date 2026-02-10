Vecinos de Ancón denuncian que camiones pesados dañan el malecón y piden desvíos al alcalde

Residentes y veraneantes del balneario de Ancón denuncian el caos y los graves daños que ocasiona el constante paso de camiones de carga pesada sobre el malecón. La medida, autorizada por la municipalidad, ha fracturado las veredas y alterado la tranquilidad de este emblemático lugar. | América Noticias

El tradicional balneario de Ancón enfrenta una situación de caos por la circulación constante de camiones de carga pesada sobre el malecón, una vía que nunca fue diseñada para ese tipo de tránsito. La decisión de la Municipalidad de Ancón de desviar el paso de estos vehículos mientras remodela el parque principal ha generado molestias, daños materiales y preocupación entre los residentes y veraneantes del distrito.

La presencia de los camiones, que ingresan y salen del muelle de Pescadores de Ancón, ha alterado la tranquilidad habitual del balneario. Los vecinos reportan a América Noticias que el constante movimiento de estos vehículos pesados provoca ruido, congestión y deterioro visible de la infraestructura.

De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, la Municipalidad de Ancón desvió la ruta de los camiones hacia el malecón desde que comenzaron las obras de remodelación del parque, una obra que aún no ha sido inaugurada.

Camiones pesados dañan el malecón y alteran la vida en Ancón| Foto: América Noticias

“Antes los camiones salían por el parque, pero cuando el alcalde decidió refaccionarlo, dispuso que los camiones pasen por el malecón”, señaló una vecina.

Otro residente precisó: “Todo esto se hizo un hueco pequeño primero, pero después se agrandó con el paso de los camiones”.

Daños en la infraestructura

El paso constante de los vehículos ha dejado bermas fracturadas y zonas del malecón completamente deterioradas. Los vecinos advierten sobre el riesgo para quienes transitan por el lugar.

“El malecón está completamente destrozado. Por todos lados hay huecos, bachecitos donde te puedes caer”, describió un habitante de la zona.

Camiones pesados dañan el malecón y alteran la vida en Ancón| Foto: América Noticias

La circulación de camiones no solo genera incomodidad, sino que también expone a riesgos a quienes viven y visitan Ancón. Según los testimonios, algunos residentes tienen dificultades para acceder a sus domicilios, especialmente ante la proximidad de la fecha de inauguración del parque.

Asimismo, manifestaron que el alcalde ha programado una fiesta, por lo que recibieron información que, una vez inaugurado el parque, los camiones de carga pesada retornarán a su ruta habitual y se repararán los daños ocasionados.

Mientras tanto, los residentes esperan que la situación no se agrave y que las autoridades cumplan con restituir el espacio público afectado.

Balneario de Ancón

El balneario de Ancón se extiende sobre 2.193,01 hectáreas y se ubica entre las puntas Toma y Calla al norte y Mulatos al sur, conformando un litoral de aproximadamente 4,5 millas de longitud y 1,5 millas de ancho promedio. Este espacio turístico, de acuerdo con fuentes locales, alberga una variedad de playas entre las que destaca Miramar, ubicada al lado derecho, y Playa Hermosa, la de mayor tamaño, situada al final izquierdo del balneario.

Ancón cuenta con aguas tranquilas y olas cortas, lo que favorece la práctica de actividades recreativas y el disfrute familiar. El ingreso más frecuente se realiza a través de la Plaza Central Talleri, desde donde se accede al litoral. El denominado Molo Muelle constituye el único muelle público de la bahía y se divide en zonas norte y sur. Allí se ofrecen servicios gastronómicos basados en productos marinos, venta de pescados y mariscos, así como paseos en bote y visitas a los islotes cercanos.