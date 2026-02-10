Perú

Vecinos de Ancón denuncian que camiones pesados dañan el malecón y piden desvíos al alcalde

La circulación de vehículos de carga por el malecón impacta en la seguridad y movilidad de residentes y turistas

Guardar
Residentes y veraneantes del balneario de Ancón denuncian el caos y los graves daños que ocasiona el constante paso de camiones de carga pesada sobre el malecón. La medida, autorizada por la municipalidad, ha fracturado las veredas y alterado la tranquilidad de este emblemático lugar. | América Noticias

El tradicional balneario de Ancón enfrenta una situación de caos por la circulación constante de camiones de carga pesada sobre el malecón, una vía que nunca fue diseñada para ese tipo de tránsito. La decisión de la Municipalidad de Ancón de desviar el paso de estos vehículos mientras remodela el parque principal ha generado molestias, daños materiales y preocupación entre los residentes y veraneantes del distrito.

La presencia de los camiones, que ingresan y salen del muelle de Pescadores de Ancón, ha alterado la tranquilidad habitual del balneario. Los vecinos reportan a América Noticias que el constante movimiento de estos vehículos pesados provoca ruido, congestión y deterioro visible de la infraestructura.

De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, la Municipalidad de Ancón desvió la ruta de los camiones hacia el malecón desde que comenzaron las obras de remodelación del parque, una obra que aún no ha sido inaugurada.

Camiones pesados dañan el malecón
Camiones pesados dañan el malecón y alteran la vida en Ancón| Foto: América Noticias

“Antes los camiones salían por el parque, pero cuando el alcalde decidió refaccionarlo, dispuso que los camiones pasen por el malecón”, señaló una vecina.

Otro residente precisó: “Todo esto se hizo un hueco pequeño primero, pero después se agrandó con el paso de los camiones”.

Daños en la infraestructura

El paso constante de los vehículos ha dejado bermas fracturadas y zonas del malecón completamente deterioradas. Los vecinos advierten sobre el riesgo para quienes transitan por el lugar.

“El malecón está completamente destrozado. Por todos lados hay huecos, bachecitos donde te puedes caer”, describió un habitante de la zona.

Camiones pesados dañan el malecón
Camiones pesados dañan el malecón y alteran la vida en Ancón| Foto: América Noticias

La circulación de camiones no solo genera incomodidad, sino que también expone a riesgos a quienes viven y visitan Ancón. Según los testimonios, algunos residentes tienen dificultades para acceder a sus domicilios, especialmente ante la proximidad de la fecha de inauguración del parque.

Asimismo, manifestaron que el alcalde ha programado una fiesta, por lo que recibieron información que, una vez inaugurado el parque, los camiones de carga pesada retornarán a su ruta habitual y se repararán los daños ocasionados.

Mientras tanto, los residentes esperan que la situación no se agrave y que las autoridades cumplan con restituir el espacio público afectado.

Balneario de Ancón

El balneario de Ancón se extiende sobre 2.193,01 hectáreas y se ubica entre las puntas Toma y Calla al norte y Mulatos al sur, conformando un litoral de aproximadamente 4,5 millas de longitud y 1,5 millas de ancho promedio. Este espacio turístico, de acuerdo con fuentes locales, alberga una variedad de playas entre las que destaca Miramar, ubicada al lado derecho, y Playa Hermosa, la de mayor tamaño, situada al final izquierdo del balneario.

Ancón cuenta con aguas tranquilas y olas cortas, lo que favorece la práctica de actividades recreativas y el disfrute familiar. El ingreso más frecuente se realiza a través de la Plaza Central Talleri, desde donde se accede al litoral. El denominado Molo Muelle constituye el único muelle público de la bahía y se divide en zonas norte y sur. Allí se ofrecen servicios gastronómicos basados en productos marinos, venta de pescados y mariscos, así como paseos en bote y visitas a los islotes cercanos.

Temas Relacionados

Ancónperu-noticiasMunicipalidad de AncónBalneario de Ancón

Más Noticias

“Confío en las autoridades”, así rompió su silencio Carlos Zambrano tras ser denunciado por abuso sexual

El defensa de Alianza Lima salió a defenderse por primera vez y precisó por qué no se había pronunciado con anterioridad al ser vinculado en grave acusación

“Confío en las autoridades”, así

Eclipse solar anular 2026: a qué hora se verá en Sudamérica y por qué no será visible desde Perú

La observación total del evento conocido como 'anillo de fuego' será posible únicamente en áreas próximas al Polo Sur, limitando la experiencia completa a sitios muy específicos

Eclipse solar anular 2026: a

Patricio Quiñones, el bailarín favorito para los shows de Daddy Yankee, Bad Bunny y otras estrellas de la música

La historia de un peruano que cambió la televisión por los escenarios globales y pasó de los realities a compartir el escenario con íconos de la música urbana en los eventos más vistos del mundo

Patricio Quiñones, el bailarín favorito

Gustavo Salcedo niega a su saliente, aunque ella se mostró enamorada: “Eso no es así”

La expareja de Maju Mantilla se mostró incómodo cuando le preguntaron del tema y descartó darse una nueva oportunidad en el amor

Gustavo Salcedo niega a su

¿Buscas trabajo? MTPE realizará la Maratón del Empleo Chambalentín con más de 1.200 vacantes laborales

El MTPE realizará una jornada de empleo en Jesús María donde los asistentes podrán postular a puestos en ventas, seguridad, contact center y tiendas

¿Buscas trabajo? MTPE realizará la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: miembros de mesa

Elecciones 2026: miembros de mesa recibirán S/165, dos refrigerios y capacitación obligatoria

Fiesta de José Jerí con invitada vinculada a red de prostitución terminó con multa de S/11 mil y choque de un congresista

“Abominable”: Congresista Milagros Jáuregui expuso en público a niñas embarazadas por violación y obligadas a dar a luz

Vocero de Perú Primero advierte a José Jerí: “Vas a terminar en Barbadillo, pero se te respetará la dignidad”

Fallas en elecciones internas permiten que postulen candidatos sentenciados, advierte Jorge Jáuregui

ENTRETENIMIENTO

Patricio Quiñones, el bailarín favorito

Patricio Quiñones, el bailarín favorito para los shows de Daddy Yankee, Bad Bunny y otras estrellas de la música

Gustavo Salcedo niega a su saliente, aunque ella se mostró enamorada: “Eso no es así”

Ariadna Vargas Llosa, la nieta del Nobel que compite por Miss Perú-USA y promueve la moda sostenible

Melcochita confirma reconciliación con Monserrat Seminario: “He volteado la página y seguimos adelante”

Patito Feo está de vuelta: Brenda Asnicar y Laura Esquivel confirman show en Lima como parte de una gira internacional

DEPORTES

“Confío en las autoridades”, así

“Confío en las autoridades”, así rompió su silencio Carlos Zambrano tras ser denunciado por abuso sexual

Programación de la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Carlos Galván resolvió polémico penal contra Universitario y lanzó dura crítica contra Williams Riveros: “Imprudente”

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026: así van los equipos tras la fecha 5 de la Fase 2

“Esta vez Sporting Cristal sí tiene futbolistas”, la advertencia de Giancarlo Granda sobre futuro de Paulo Autuori tras pobre inicio en Liga 1