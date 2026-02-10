Luciana Fuster deja abierta la puerta a Esto es Guerra y reconoce contactos: “Si me llamaran, yo feliz”

La ex Miss Grand International asegura que evalúa propuestas para volver a la pantalla chica, aunque toma con calma decidir si regresa al icónico reality o se anima por otros proyectos en televisión (América TV)

Luciana Fuster volvió a situarse en el centro de la conversación televisiva luego de reconocer públicamente que ha sido contactada para evaluar un eventual retorno a la pantalla chica.

La exintegrante de Esto es Guerra confirmó que ha recibido llamadas relacionadas con distintos formatos, incluido el reality que marcó una etapa clave de su carrera. Sus declaraciones, realizadas en un reciente evento musical, dejaron en claro que no cierra ninguna puerta y que prioriza analizar cada propuesta antes de tomar una decisión.

El comentario reavivó el debate sobre su posible regreso al programa de competencia, esta vez desde un rol distinto, en un contexto profesional que la encuentra explorando la conducción.

Llamadas, propuestas y una decisión tomada sin apuros

Luciana Fuster confirmó que ha recibido llamadas para volver a la televisión, aunque prefiere evaluar cada propuesta sin apresurar decisiones. (Instagram/lucianafusterg)

La propia Luciana Fuster fue quien confirmó que las conversaciones existen. “He recibido varias llamadas que ya sé qué es lo que me preguntan, para ver si vuelvo, si entro a otro lado, un programa por aquí y por allá”, señaló al referirse a los contactos recientes en América Espectáculos. Lejos de mostrarse apresurada, explicó que se encuentra en una etapa de evaluación cuidadosa. “Como yo siempre digo, con calma, tiempo al tiempo y a ver qué proyecto sale”, añadió.

La también reina de belleza dejó claro que mantiene una relación positiva con el formato que la lanzó a la fama. “Siempre va a ser un programa muy bonito”, comentó al aludir a Esto es Guerra, espacio que la tuvo como una de sus figuras más visibles en temporadas pasadas. Ante la posibilidad de un llamado concreto, su respuesta fue directa: “Si me llamaran, yo feliz”.

Estas declaraciones se produjeron en un contexto marcado por rumores y comentarios en espacios de espectáculos, donde se hablaba de un supuesto “casting en vivo” durante su participación en un magazine matutino. La atención mediática creció cuando se difundió que Fuster venía incursionando con mayor frecuencia en la conducción, un terreno que ella misma reconoce como un desafío atractivo.

Al ser consultada sobre el rol que podría asumir, la modelo marcó una diferencia importante. Reconoció que ingresar como conductora no sería sencillo. “Esto es Guerra es bastante difícil entrar como conductora porque tiene sus conductores icónicos de toda la vida”, explicó, en referencia a las figuras históricas del programa. Aun así, dejó abierta la posibilidad de participar en otro formato o incluso visitar el espacio. “Si recibiera una llamada para visitar, de lo que sea, yo feliz iría”, precisó.

El debate sobre su regreso y el rol que podría asumir

El eventual retorno de Luciana Fuster abrió debate sobre si su lugar estaría en la conducción y no en la competencia televisiva. (Instagram/lucianafusterg)

Las declaraciones de Fuster no tardaron en generar reacciones entre comentaristas y colegas del medio. En programas de espectáculos se planteó la idea de un eventual retorno, aunque con matices. Para algunos, la etapa competitiva estaría superada. Se recordó que su trayectoria incluye logros recientes fuera del reality, lo que marcaría un cambio natural en su perfil televisivo.

Desde ese enfoque, se planteó que su regreso podría darse desde la conducción y no como participante. “Yo creo que Luciana estaría para conducir, no creo para hacer guerrera”, se comentó en uno de los espacios donde se analizó el tema. La opinión se apoyó en el momento profesional que atraviesa, luego de haber alcanzado reconocimiento internacional y ampliar su presencia en otros formatos.

El propio contexto en el que se produjeron sus declaraciones alimentó esa lectura. Fuster fue abordada durante un concierto de Corazón Serrano, donde se encontraba grabando contenido junto a artistas invitados como María Becerra. Fue allí donde se le consultó directamente si volvería a ejercer un rol televisivo regular. Su respuesta afirmativa, aunque cauta, reforzó la percepción de que se siente preparada para nuevos retos.

La presencia constante de Luciana Fuster en eventos y programas refuerza su perfil como figura en transición hacia la conducción. (Instagram/lucianafusterg)

En ese mismo intercambio, la conductora que dialogaba con ella deslizó que se trata de algo que siempre le ha gustado. “Imagínate si ustedes saben que es algo que me gustaría”, se escuchó durante la conversación. Fuster no lo negó. Por el contrario, reafirmó su disposición a escuchar propuestas, aunque sin comprometerse con un formato específico.

El debate también incluyó advertencias sobre los riesgos de regresar a un espacio de alta exposición. Algunos panelistas señalaron que un retorno al reality podría implicar verse nuevamente envuelta en polémicas o narrativas que no necesariamente suman a su actual etapa profesional. Esa lectura refuerza la idea de que, si se concreta un regreso, sería bajo condiciones distintas a las de años anteriores.