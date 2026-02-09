Perú

El testimonio del vendedor que abandonó su mercadería y entró al mar en Barranca para salvar a dos niños: “No lo pensé dos veces”

Jharold Palacios Vivanco advirtió que varios menores levantaban los brazos en el agua. Arrojó sus cosas, se quitó las zapatillas y entró dos veces al mar para ayudarlos

Sin equipos ni órdenes, el vendedor actuó por instinto. Su testimonio permite reconstruir cómo se realizó el rescate frente a decenas de testigos. TVPerú

En la playa de Barranca, un grupo de niños estuvo a punto de ahogarse ante la mirada desesperada de bañistas y familiares. El peligro surgió de forma repentina, cuando el mar comenzó a arrastrarlos mar adentro y las señales de auxilio se volvieron evidentes desde la orilla. No hubo tiempo para organizar advertencias ni esperar refuerzos.

En medio de ese escenario, un vendedor ambulante dejó todo lo que tenía en la arena y se dirigió al agua. No portaba equipo especial ni cumplía funciones de rescate. Vendía juguetes de playa y recorría la zona como cada día. Su decisión se basó únicamente en lo que vio: niños levantando las manos y perdiendo fuerza.

Ese vendedor era Jharold Palacios Vivanco. Su testimonio permite reconstruir paso a paso lo ocurrido, desde el primer momento en que identificó el riesgo hasta la llegada del personal de emergencia. Las imágenes del rescate circularon luego en redes sociales, pero el relato directo explica con claridad cómo se produjo la intervención que evitó un desenlace fatal.

El momento en que decidió ingresar al mar

Un grupo de menores presentó dificultades para mantenerse a flote y pidió ayuda desde el mar. (Composición: Infobae)

El hombre relató que la señal fue inmediata. “Yo, al percatarme de que unos niños estaban levantando la mano y se ahogaban, no lo pensé dos veces”, señaló. En ese instante, dejó su mercadería sobre la arena sin considerar pérdidas económicas ni riesgos personales.

Su reacción fue directa. “Tiré mis cosas, saqué mis zapatillas, me quité mi canguro y al agua”, explicó. El ingreso no respondió a una orden externa ni a una coordinación previa. La urgencia marcó cada acción y el desplazamiento se dio con rapidez hacia el punto donde los menores luchaban por mantenerse a flote.

El vendedor describió ese avance sin pausas. “Corrí bien duro y no paré hasta llegar a sacar a esos chicos”, afirmó. La corriente exigía fuerza constante y atención para no perder de vista a los niños.

Dos rescates en medio de la corriente

El primer contacto permitió retirar a una menor del área de mayor riesgo. “Llegué, ayudé a sacar a esa niña, la jalé a la niña, la puse a un costado, se la di a una amiga”, relató. Esa acción redujo la presión inicial, pero el peligro continuaba para los demás.

Palacios Vivanco volvió al mar. “Entré de nuevo y ayudé a los salvavidas a sacar a otros niños que ahí traían con el adulto”, explicó. En ese segundo ingreso, el trabajo conjunto con el personal de rescate resultó clave para completar la operación.

El propio vendedor confirmó la magnitud del esfuerzo. “Dos veces ingresé al mar”, dijo. El adulto y los menores lograron salir con apoyo y coordinación en la fase final del rescate.

Luego de retirar a todos del agua, los servicios de emergencia llegaron al lugar. El vendedor recordó la intervención sanitaria. “Vino el SAMU. Acá es rápido también, para prevenir un accidente, vienen rápido y los auxiliaron”, indicó.

Una de las personas rescatadas recibió traslado a un hospital como medida preventiva. “Se la llevaron a la chica al hospital. Menos mal que no pasó a mayores”, añadió. La evaluación médica cerró un episodio que comenzó con angustia y terminó con estabilidad clínica para los afectados.

La reacción frente al reconocimiento público

El hecho ocurrió en la playa Miraflores, donde una fuerte corriente arrastró a varios menores mar adentro hasta que fueron auxiliados por un comerciante y personal de salvataje. (Crédito: FB/Difusión)

Tras la difusión del video, Palacios Vivanco comenzó a recibir mensajes y comentarios que lo calificaban como “héroe sin capa”. Frente a esa exposición, expresó una reacción sencilla. “Me hace sentir muy orgulloso y feliz”, señaló.

El vendedor atribuyó su acción a una convicción personal. “Dios me pone en el momento oportuno donde debe ser”, afirmó. También destacó la importancia del trato cotidiano con quienes lo rodean. “Tratar igual como me tratan a las personas, con respeto, con cariño, corresponder igual”, agregó.

El trabajo que quedó en pausa

Acto de valentía en Barranca cuando vendedor ambulante rescata a niños atrapados por la fuerte corriente. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video:FB)

Antes del rescate, su jornada transcurría con normalidad. Palacios Vivanco vende artículos para niños en la playa. “Todo lo que son utensilios playeros, accesorios de playa para los niños”, detalló. Entre ellos figuran pelotas de fútbol, vóley y baldes para juegos en la arena.

El vendedor explicó que ofrece distintas opciones. “Tenemos los baldecitos con sus accesorios, con todo. Y también tenemos los baldes económicos, con menos accesorios para que los niños también jueguen”, precisó. Esa mercadería quedó a un lado cuando el auxilio se volvió prioritario.

