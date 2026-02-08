Condenan a policía que pidió coima de S/ 500 a cambio de omitir papeleta a conductor en Huancayo

La Fiscalía de Junín presentó pruebas audiovisuales y testimonios de colegas para acreditar el delito de corrupción cometido por el agente. - Andina

El Ministerio Público de Junín logró la condena de siete años de prisión para el suboficial Víctor Vásquez tras demostrarse que exigió una coima de S/ 500 a un conductor, a cambio de no imponerle una papeleta por infracción de tránsito en el distrito de El Tambo, en Huancayo. La sentencia incluye la inhabilitación en la función pública por seis años y el pago de S/ 10 000 como reparación civil a favor del Estado, según informó el Ministerio Público a través de una nota de prensa emitida el 8 de febrero de 2026.

El caso: una coima para evitar la sanción

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín (Segundo Despacho), el entonces policía Víctor Vásquez solicitó al conductor que le entregara S/ 500 para omitir el acta de infracción y permitirle continuar circulando, en vez de trasladarlo a la comisaría. Durante el juicio, la fiscal Angélica Osorio Fernández sustentó la acusación con grabaciones de video de los hechos y declaraciones de colegas del acusado, quienes corroboraron la omisión de funciones y el abuso de autoridad cometido.

La sentencia incluye la inhabilitación de Vásquez para ejercer cargos públicos por seis años y el pago de S/ 10 000 como reparación civil al Estado. - Ministerio Público

En el proceso judicial, la fiscalía recalcó que el accionar del suboficial afectó el correcto desenvolvimiento de la función policial y contradijo los principios de legalidad y ética exigidos a la Policía Nacional del Perú (PNP). La sentencia también contempla la imposibilidad de que Vásquez vuelva a ejercer cargo público durante seis años.

Según lo reportado por el Ministerio Público, la condena responde a los delitos de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial y abuso de autoridad. El pago de S/ 10 000 de reparación civil busca resarcir el daño causado al Estado.

Corrupción en la Policía Nacional: cifras y contexto

El caso de Víctor Vásquez se suma a una problemática de alcance nacional. Según declaraciones del abogado José Palacios, director de La Voz del Policía, son 280 los policías de la PNP sentenciados por corrupción, cifra que supera los datos oficiales reportados previamente. Además, más de 1.200 efectivos policiales permanecen bajo investigación penal por presuntos actos de corrupción en todo el país, según recogió Infobae en su edición del 1 de febrero de 2026 (ver nota).

Condenan a policía de tránsito: exigió S/ 4.000 a motocicleta para evitar papeleta| Andina

El propio Palacios señaló que los registros judiciales no siempre reflejan la magnitud real del fenómeno y advirtió sobre la gravedad de los procesos en curso: “Ni te puedo decir las cifras, porque va a ser espeluznante el número de los que están siendo procesados y están a punto de ser sentenciados por actos de corrupción”.

Los expedientes judiciales recientes incluyen casos que van desde redes de extorsión hasta cobros de coimas a cambio de liberar detenidos, así como investigaciones por narcotráfico y vínculos con organizaciones criminales. Datos de la propia Inspectoría de la PNP indican que, solo entre enero y agosto de 2025, 532 policías recibieron el retiro definitivo por faltas graves tras procedimientos administrativos regulares.

El pronunciamiento del Ministerio Público sobre la condena a Víctor Vásquez se produce en un contexto en el que la confianza pública en la Policía Nacional del Perú enfrenta cuestionamientos crecientes. La fiscal Angélica Osorio Fernández subrayó la importancia de respaldar las investigaciones con pruebas objetivas, como grabaciones fílmicas y testimonios directos de los propios miembros de la institución.