Debbie Gibson en Lima: Horarios de ingreso, objetos prohibidos y detalles que debes tener en cuenta para disfrutar el concierto

Debbie Gibson visitó Arriba Mi Gente. Latina

El esperado concierto de Debbie Gibson en Lima ya tiene todo listo para recibir a los fanáticos de la icónica estrella del pop de los años 80 y 90. La artista estadounidense se presentará por primera vez en el Perú este martes 3 de febrero en el Coliseo Eduardo Dibós, como parte de su gira Newstalgia Live Tour, un espectáculo que promete combinar nostalgia, recuerdos generacionales y nuevas canciones que reflejan su evolución artística.

A continuación, te contamos todos los detalles sobre el horario del evento, recomendaciones de ingreso, accesos y objetos prohibidos para disfrutar del show sin inconvenientes.

¿A qué hora inicia el concierto?

El espectáculo está programado para iniciar a las 9:00 p.m., por lo que se recomienda a los asistentes llegar con anticipación para facilitar el ingreso al recinto y evitar contratiempos. Como es habitual en este tipo de eventos, el acceso se realizará únicamente presentando el código QR de la entrada adquirida a través de los canales oficiales de Ticketmaster.

La organización del concierto ha insistido en que los asistentes eviten comprar boletos fuera de las plataformas autorizadas para prevenir fraudes o problemas al momento de ingresar al recinto.

Este concierto marca un momento histórico tanto para los seguidores peruanos de Debbie Gibson como para la propia artista, quien ha recibido el cariño del público desde que pisó el Aeropuerto Jorge Chávez, el domingo 1 de febrero, donde no dudó en tomarse fotos con sus fans y hasta cantar con ellos.

En una entrevista con Arriba Mi Gente, expresó su emoción de visitar por primera vez Lima y de que muchos fans peruanos hayan acogido su música pese a no saber inglés. Incluso, se mostró honrada de que muchos hayan aprendido el idioma con sus canciones.

Parte del atractivo del concierto será la interpretación de los temas que marcaron a toda una generación. Canciones como Only in My Dreams, Lost in Your Eyes y Electric Youth forman parte del repertorio que la artista ha preparado para su gira internacional. Gibson ha señalado que estas canciones mantienen una conexión especial con su público porque nacieron cuando ella era apenas una adolescente y reflejan emociones genuinas que siguen vigentes con el paso del tiempo.

Debbie Gibson está en Lima para brindar esperado concierto.

¿Qué no debes llevar?

En cuanto a las normas de seguridad y organización del evento, la producción ha establecido restricciones claras para garantizar el orden y la comodidad de todos los asistentes. Está prohibido el ingreso de cámaras profesionales, una medida común en conciertos internacionales que busca proteger los derechos del espectáculo y evitar grabaciones no autorizadas.

Asimismo, no estará permitido ingresar con alimentos ni bebidas, por lo que se recomienda al público tomar las precauciones necesarias antes de entrar al coliseo.

Asistentes deben mostrar su código QR

Otro punto importante es la validación del ticket digital. Los asistentes deberán mostrar su código QR directamente desde su dispositivo móvil o en formato impreso al momento del ingreso. La organización ha reiterado que este requisito es indispensable para acceder al evento, por lo que se aconseja revisar previamente que el código sea legible y que el dispositivo cuente con batería suficiente.

El concierto forma parte del Newstalgia Live Tour, un espectáculo que no solo recorre los grandes éxitos de Debbie Gibson, sino que también presenta nuevas facetas de la artista. En una entrevista con RPP, la cantante adelantó que el show incluirá canciones de su álbum más reciente, The Body Remembers, además de momentos especiales en los que ella misma tocará el piano, reafirmando su versatilidad musical. “Es una combinación de todo lo que soy ahora. Hay música nueva, hay nostalgia. Es una experiencia completa”, explicó.

Recomendaciones para el concierto de Debbie Gibson.

Para Gibson, el mensaje detrás de su música sigue siendo tan vigente como en los años 80. Uno de los ejemplos más claros es Electric Youth, tema lanzado en 1989 que se convirtió en un himno de empoderamiento generacional. La cantante recordó que escribió la canción como respuesta a quienes cuestionaban su edad para desarrollar su carrera artística. “Me decían que era muy joven para hacer ciertas cosas. Luego, cuando creces, te dicen que eres muy vieja. Yo no creo en eso. Electric Youth siempre fue una canción para empoderar a la gente a ser quien es”, afirmó.

El show en Lima no solo será un recorrido por los recuerdos musicales, sino también una oportunidad para que distintas generaciones compartan una misma experiencia.

Debbie Gibson llegó a Perú el domingo 1 de febrero. REUTERS/David 'Dee' Delgado