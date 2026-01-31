Corte de agua para este 2 de febrero en Lima Metropolitana por más de 9 horas: conoce las zonas afectadas

Sedapal anunció una interrupción programada del servicio de agua potable para este lunes 02 de febrero en distintos sectores de Lima Metropolitana. La medida, que afectará tanto a viviendas como a comercios, responde a un plan de mantenimiento y modernización de la red de distribución, considerado prioritario para asegurar la continuidad y la calidad del suministro en los próximos meses.
El corte impactará a zonas específicas de los distritos de Ate y San Martín de Porres, donde se realizarán intervenciones técnicas necesarias para optimizar la infraestructura.
Entre las labores previstas, destacan el reemplazo de piezas fundamentales, la inspección de conductos y la actualización de sistemas de monitoreo y seguridad. Estas acciones buscan fortalecer la red y reducir el riesgo de incidencias que puedan comprometer el acceso al agua potable.
Las autoridades remarcaron la importancia de estar informados y recordaron que el mantenimiento programado es clave para garantizar un servicio confiable a mediano plazo. La modernización de la red permitirá responder con mayor eficiencia ante futuros imprevistos y se inscribe en un conjunto de esfuerzos orientados a mejorar la gestión del recurso hídrico en Lima Metropolitana.
Conoce las zonas afectadas
Ate
- A. H. El Amauta zona A
- A. H. Inmaculada Concepción
- A. H. Señor de Muruhuay
- Asoc. Hijos de Amauta Zona A
Hora: 7 a. m. - 7 p. m.
Coop. Manylsa Ltda. 476
Hora: 1 a. m. - 11 p. m.
San Martín de Porres
- Asoc. Prop. Las Lomas de Naranjal
- Asoc. Prop. Viv. El Naranjal
- Asoc. Viv. Inmaculada Concepción
- Asoc. Viv. Predio San Sebastián
- Asoc. Viv. Buena Vista I y II etapa
- Asoc. Viv. Señor del Santuario
- Asoc. Prog. Viv. Vista Hermosa II etapa
- A. H. 3 de Mayo
- Agrup. Prop. Álamos de Naranjal I etapa
- APV Los Alcanfores de Naranjal
- APV Cabo Juan Linares Rojas
- APV Las Orquídeas de Naranjal
- APV Paraíso del Norte
- APV El Portal de Naranjal
- APV El Rosal de Naranjal
- Asoc. Prop. Pro Vista Hermosa
- Asoc. Habit. Pre Urb. Huertos de Naranjal
- Asoc. San Juan Bautista
- Coop. Bata Callao
- Coop. COPSA
- Coop. Viv. Centro Minero Perú
- Coop. El Naranjal
- Coop. Viv. Policía Nacional
- PV Los Álamos IV et.
- Prog. Viv. Alejandría
- Prog. Viv. Aruba
- PV California
- PV Capullana
- Prog. Viv. Caribe de Naranjal II y III et.
- PV El Álamo I y II et.
- PV El Remanso de Naranjal
- Prog. Viv. Las Viñas de Naranjal IV et.
- PV Los Álamos del Norte
- Prog. Viv. Los Álamos II et.
- PV Lucerito de Naranjal
- Prog. Viv. Los Manizales
- Prog. Viv. Sta. María de Naranjal
Hora: 12 p. m. - 8 p. m.
Para consultas o reportes, la empresa habilitó la línea Aquafono (01) 317-8000, disponible para orientar a los usuarios y atender incidencias relacionadas con la interrupción. Sedapal reiteró su compromiso de informar oportunamente cualquier novedad sobre el restablecimiento del servicio y recomendó a la población mantenerse atenta a los canales oficiales.
Consejos ante el corte de agua
- Almacena agua en recipientes limpios para cubrir necesidades básicas de consumo, higiene y limpieza.
- Utiliza baldes, botellas y ollas para guardar el agua necesaria durante el periodo de restricción.
- Cierra bien las llaves de paso para evitar fugas cuando se restablezca el servicio.
- Mantén tapados los recipientes para prevenir la contaminación.
- Usa el agua almacenada de manera responsable y prioriza el consumo esencial.
- Procura no realizar tareas que requieran gran cantidad de agua, como lavar ropa o autos.
- Ten a mano agua embotellada para beber.
- Mantente informado a través de los canales oficiales de Sedapal.