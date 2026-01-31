Corte de agua para este 2 de febrero en Lima Metropolitana por más de 9 horas: conoce las zonas afectadas

Los residentes deben tomar sus precuaciones y almacenar agua - Créditos: Freepik.

Sedapal anunció una interrupción programada del servicio de agua potable para este lunes 02 de febrero en distintos sectores de Lima Metropolitana. La medida, que afectará tanto a viviendas como a comercios, responde a un plan de mantenimiento y modernización de la red de distribución, considerado prioritario para asegurar la continuidad y la calidad del suministro en los próximos meses.

El corte impactará a zonas específicas de los distritos de Ate y San Martín de Porres, donde se realizarán intervenciones técnicas necesarias para optimizar la infraestructura.

Entre las labores previstas, destacan el reemplazo de piezas fundamentales, la inspección de conductos y la actualización de sistemas de monitoreo y seguridad. Estas acciones buscan fortalecer la red y reducir el riesgo de incidencias que puedan comprometer el acceso al agua potable.

Las autoridades remarcaron la importancia de estar informados y recordaron que el mantenimiento programado es clave para garantizar un servicio confiable a mediano plazo. La modernización de la red permitirá responder con mayor eficiencia ante futuros imprevistos y se inscribe en un conjunto de esfuerzos orientados a mejorar la gestión del recurso hídrico en Lima Metropolitana.

Sedapal sugiere que los usuarios almacenen agua con anticipación - Créditos: Andina.

Conoce las zonas afectadas

Ate

A. H. El Amauta zona A

A. H. Inmaculada Concepción

A. H. Señor de Muruhuay

Asoc. Hijos de Amauta Zona A

Hora: 7 a. m. - 7 p. m.

Coop. Manylsa Ltda. 476

Hora: 1 a. m. - 11 p. m.

San Martín de Porres

Asoc. Prop. Las Lomas de Naranjal

Asoc. Prop. Viv. El Naranjal

Asoc. Viv. Inmaculada Concepción

Asoc. Viv. Predio San Sebastián

Asoc. Viv. Buena Vista I y II etapa

Asoc. Viv. Señor del Santuario

Asoc. Prog. Viv. Vista Hermosa II etapa

A. H. 3 de Mayo

Agrup. Prop. Álamos de Naranjal I etapa

APV Los Alcanfores de Naranjal

APV Cabo Juan Linares Rojas

APV Las Orquídeas de Naranjal

APV Paraíso del Norte

APV El Portal de Naranjal

APV El Rosal de Naranjal

Asoc. Prop. Pro Vista Hermosa

Asoc. Habit. Pre Urb. Huertos de Naranjal

Asoc. San Juan Bautista

Coop. Bata Callao

Coop. COPSA

Coop. Viv. Centro Minero Perú

Coop. El Naranjal

Coop. Viv. Policía Nacional

PV Los Álamos IV et.

Prog. Viv. Alejandría

Prog. Viv. Aruba

PV California

PV Capullana

Prog. Viv. Caribe de Naranjal II y III et.

PV El Álamo I y II et.

PV El Remanso de Naranjal

Prog. Viv. Las Viñas de Naranjal IV et.

PV Los Álamos del Norte

Prog. Viv. Los Álamos II et.

PV Lucerito de Naranjal

Prog. Viv. Los Manizales

Prog. Viv. Sta. María de Naranjal

Hora: 12 p. m. - 8 p. m.

Sedapal suspenderá el servicio de agua en distritos de Lima - Créditos: Andina.

Para consultas o reportes, la empresa habilitó la línea Aquafono (01) 317-8000, disponible para orientar a los usuarios y atender incidencias relacionadas con la interrupción. Sedapal reiteró su compromiso de informar oportunamente cualquier novedad sobre el restablecimiento del servicio y recomendó a la población mantenerse atenta a los canales oficiales.

Consejos ante el corte de agua

Almacena agua en recipientes limpios para cubrir necesidades básicas de consumo, higiene y limpieza.

Utiliza baldes, botellas y ollas para guardar el agua necesaria durante el periodo de restricción.

Cierra bien las llaves de paso para evitar fugas cuando se restablezca el servicio.

Mantén tapados los recipientes para prevenir la contaminación.

Usa el agua almacenada de manera responsable y prioriza el consumo esencial.

Procura no realizar tareas que requieran gran cantidad de agua, como lavar ropa o autos.

Ten a mano agua embotellada para beber.

Mantente informado a través de los canales oficiales de Sedapal.