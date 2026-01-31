Perú

Corte de agua para este 2 de febrero en Lima Metropolitana por más de 9 horas: conoce las zonas afectadas

Se recomienda a los usuarios almacenar agua potable antes de que comience la suspensión, para asegurar el abastecimiento durante el tiempo que dure el corte del servicio

Los residentes deben tomar sus precuaciones y almacenar agua - Créditos: Freepik.

Sedapal anunció una interrupción programada del servicio de agua potable para este lunes 02 de febrero en distintos sectores de Lima Metropolitana. La medida, que afectará tanto a viviendas como a comercios, responde a un plan de mantenimiento y modernización de la red de distribución, considerado prioritario para asegurar la continuidad y la calidad del suministro en los próximos meses.

El corte impactará a zonas específicas de los distritos de Ate y San Martín de Porres, donde se realizarán intervenciones técnicas necesarias para optimizar la infraestructura.

Entre las labores previstas, destacan el reemplazo de piezas fundamentales, la inspección de conductos y la actualización de sistemas de monitoreo y seguridad. Estas acciones buscan fortalecer la red y reducir el riesgo de incidencias que puedan comprometer el acceso al agua potable.

Las autoridades remarcaron la importancia de estar informados y recordaron que el mantenimiento programado es clave para garantizar un servicio confiable a mediano plazo. La modernización de la red permitirá responder con mayor eficiencia ante futuros imprevistos y se inscribe en un conjunto de esfuerzos orientados a mejorar la gestión del recurso hídrico en Lima Metropolitana.

Sedapal sugiere que los usuarios almacenen agua con anticipación - Créditos: Andina.

Conoce las zonas afectadas

Ate

  • A. H. El Amauta zona A
  • A. H. Inmaculada Concepción
  • A. H. Señor de Muruhuay
  • Asoc. Hijos de Amauta Zona A

Hora: 7 a. m. - 7 p. m.

Coop. Manylsa Ltda. 476

Hora: 1 a. m. - 11 p. m.

San Martín de Porres

  • Asoc. Prop. Las Lomas de Naranjal
  • Asoc. Prop. Viv. El Naranjal
  • Asoc. Viv. Inmaculada Concepción
  • Asoc. Viv. Predio San Sebastián
  • Asoc. Viv. Buena Vista I y II etapa
  • Asoc. Viv. Señor del Santuario
  • Asoc. Prog. Viv. Vista Hermosa II etapa
  • A. H. 3 de Mayo
  • Agrup. Prop. Álamos de Naranjal I etapa
  • APV Los Alcanfores de Naranjal
  • APV Cabo Juan Linares Rojas
  • APV Las Orquídeas de Naranjal
  • APV Paraíso del Norte
  • APV El Portal de Naranjal
  • APV El Rosal de Naranjal
  • Asoc. Prop. Pro Vista Hermosa
  • Asoc. Habit. Pre Urb. Huertos de Naranjal
  • Asoc. San Juan Bautista
  • Coop. Bata Callao
  • Coop. COPSA
  • Coop. Viv. Centro Minero Perú
  • Coop. El Naranjal
  • Coop. Viv. Policía Nacional
  • PV Los Álamos IV et.
  • Prog. Viv. Alejandría
  • Prog. Viv. Aruba
  • PV California
  • PV Capullana
  • Prog. Viv. Caribe de Naranjal II y III et.
  • PV El Álamo I y II et.
  • PV El Remanso de Naranjal
  • Prog. Viv. Las Viñas de Naranjal IV et.
  • PV Los Álamos del Norte
  • Prog. Viv. Los Álamos II et.
  • PV Lucerito de Naranjal
  • Prog. Viv. Los Manizales
  • Prog. Viv. Sta. María de Naranjal

Hora: 12 p. m. - 8 p. m.

Sedapal suspenderá el servicio de agua en distritos de Lima - Créditos: Andina.

Para consultas o reportes, la empresa habilitó la línea Aquafono (01) 317-8000, disponible para orientar a los usuarios y atender incidencias relacionadas con la interrupción. Sedapal reiteró su compromiso de informar oportunamente cualquier novedad sobre el restablecimiento del servicio y recomendó a la población mantenerse atenta a los canales oficiales.

Consejos ante el corte de agua

  • Almacena agua en recipientes limpios para cubrir necesidades básicas de consumo, higiene y limpieza.
  • Utiliza baldes, botellas y ollas para guardar el agua necesaria durante el periodo de restricción.
  • Cierra bien las llaves de paso para evitar fugas cuando se restablezca el servicio.
  • Mantén tapados los recipientes para prevenir la contaminación.
  • Usa el agua almacenada de manera responsable y prioriza el consumo esencial.
  • Procura no realizar tareas que requieran gran cantidad de agua, como lavar ropa o autos.
  • Ten a mano agua embotellada para beber.
  • Mantente informado a través de los canales oficiales de Sedapal.

