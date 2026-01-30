Flor Bromley, la peruana nominada al Grammy 2026 por un proyecto que busca empoderar a las niñas: “La música puede educar”

La artista peruana radicada en Estados Unidos destaca la importancia de ofrecer nuevos modelos a seguir para niños y niñas en su reciente producción musical.

Flor Bromley, artista peruana radicada en Estados Unidos, vive días de emoción tras su histórica nominación al Grammy 2026 por su álbum ‘Herstory’. En diálogo con Infobae Perú, la cantante comparte sus sensaciones previas a la premiación, el origen de su proyecto y la misión educativa detrás de su música. La ceremonia se realizará el domingo 1 de febrero y Bromley, quien competirá en la categoría Mejor Álbum Infantil, cuenta cómo la inspiración, la empatía y la representación femenina atraviesan su trabajo artístico.

- ¿Qué significa esta nominación para ti y para el álbum?

La nominación es muy especial. Hicimos el álbum con mucho cariño, es educacional y merece todo lo que le está pasando. No es tanto por mí, es precisamente por el álbum en sí, que ha sido un proyecto hecho con mucha dedicación. Todo el apoyo que recibo me motiva a querer ganar, por todos los amigos y la comunidad que me acompañan.

- ¿Qué representa ‘Herstory’ en tu carrera y en tu vida?

‘Herstory’ es un proyecto que hice para educar a niños y niñas, para que tengan nuevos modelos a seguir y sepan que pueden buscar su propio destino. El álbum enseña empatía y destaca a mujeres de todos los continentes. Es global y me ha dado mucha alegría, con una producción excelente de Lucy Kalantari y artistas invitados que están brillando. Realmente me enorgullece el resultado.

- El álbum tiene un enfoque que realza el papel de la mujer....

Sí, es un concepto que venía trabajando desde hace tiempo. El mundo ha sido históricamente dominado por hombres, mientras las mujeres se han encargado de roles fundamentales que muchas veces no se reconocen. Ahora, como mujeres profesionales, aún enfrentamos el reto de equilibrar todas esas facetas. Este álbum se enfoca en mujeres que han pasado por muchas cosas para lograr sus metas, y eso me llena de orgullo.

Flor Bromley celebra su nominación al Grammy 2026 por su álbum ‘Herstory’.

- ¿Por qué decidiste transmitir este mensaje a través de música infantil?

La música infantil suele dirigirse a niños muy pequeños, pero yo quería crear algo para los que están entre los 9 y 16 años, en etapa escolar, que muchas veces quedan fuera de la música infantil tradicional. Yo lo hice para mi hija de 10 años. Todo lo que yo hago es con propósito. Yo tengo mucho respeto a crear música que tenga mensajes, que tenga valores para la infancia. Estoy convencida de que la música puede educar.

- ¿Cómo nació tu vocación artística y cómo encontraste tu camino en la música?

Siempre he hecho música desde niña. Me encantaba crear canciones, aunque mis padres no sabían muy bien cómo apoyarme porque venían de un mundo profesional distinto. Empecé por el teatro musical en Perú, porque en ese momento no había espacios para estudiar música moderna. Al mudarme a Estados Unidos, descubrí que componer y cantar era mi verdadera vocación. Elegí la música para niños porque es el público más honesto y transparente, y disfruto mucho cantar para ellos.

- ¿Cómo ha sido tu experiencia desarrollando una carrera en Estados Unidos?

Ha sido difícil, sobre todo al principio, porque en el mundo actoral te encasillan mucho. Por eso, la música me dio más libertad para explorar mi arte y llegar a diferentes públicos. Llevo 17 años aquí y cada logro ha implicado mucho esfuerzo.

- Este año hay dos peruanos nominados. ¿Cómo vives la competencia y qué expectativas tienes? (También está nominado Ciro Hurtado a ‘Mejor Interpretación Musical Global’ por Cantando en el Camino)

Estoy emocionada y nerviosa. En la música infantil, la mayoría de los nominados somos amigos, así que hay un ambiente de apoyo y familia. Si uno de nosotros gana, sentimos que el Grammy se queda en casa. Aunque la nominación ya es un honor, uno siempre sueña con llevarse el premio.

- Tienes una hija de 10 años, ¿qué significa para ti vivir este momento con ella?

El álbum está dedicado a mi hija y a su generación. Ella será mi invitada en la alfombra roja y está muy emocionada. Es un momento muy especial para las dos y espero que pueda disfrutarlo tanto como yo.

Flor Bromley compartirá la alfombra roja de los Grammy con su hija, a quien dedicó el álbum que compite como Mejor Álbum Infantil.