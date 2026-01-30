CORPAC ejecutará obras de subdrenaje por 60 días en pista del aeropuerto de Jaén desde febrero: ¿vuelos serán cancelados?

Corpac informó que las obras en la pista de aterrizaje durarían 55 días calendario (30 días de obra y 25 de secado) - Crédito El Clarín Amazonas

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) ejecutará obras de subdrenaje en la pista de aterrizaje del aeropuerto Fernando Belaúnde Terry, ubicado en la provincia de Jaén, región Cajamarca. La intervención se realizará tras la autorización otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de la infraestructura aeroportuaria ante los efectos de las lluvias estacionales.

El proyecto contempla la implementación de un sistema de subdrenaje destinado a evacuar el agua que suele acumularse en la pista durante los periodos de precipitaciones intensas. Según lo informado por CORPAC, esta acumulación genera un deterioro progresivo del pavimento, lo que puede afectar la estabilidad de la superficie y comprometer la seguridad de las operaciones aéreas. Con estas obras, se busca preservar la integridad estructural de la pista y mantener estándares adecuados para el despegue y aterrizaje de aeronaves.

Duración de las obras

De acuerdo con el cronograma establecido, los trabajos de subdrenaje se iniciarán en la primera quincena de febrero de 2026. La duración estimada del proyecto es de 60 días calendario, aunque este plazo podría variar en función de las condiciones climáticas y de las necesidades operativas que se presenten durante el desarrollo de las labores.

CORPAC precisó que la planificación de la obra considera los factores técnicos necesarios para reducir riesgos y asegurar la correcta ejecución de los trabajos. La intervención se desarrollará de manera progresiva y bajo supervisión especializada, con el fin de garantizar que las mejoras cumplan con los estándares exigidos para la operación aeroportuaria y prolonguen la vida útil de la pista de aterrizaje.

Vuelos no serán cancelados

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la continuidad del servicio aéreo en el aeropuerto de Jaén. Para ello, CORPAC ha dispuesto que los trabajos se ejecuten de forma fragmentada, evitando interferir con los vuelos programados. Las labores se realizarán únicamente en horarios y días en los que no haya operaciones aéreas previstas, así como después de la culminación de cada vuelo.

Esta estrategia busca asegurar que no se registren cancelaciones ni suspensiones de vuelos durante el periodo de intervención. De esta manera, se prioriza la conectividad aérea de la región, tanto para el transporte de pasajeros como de carga, minimizando el impacto de las obras en la dinámica económica y social de Jaén y sus zonas de influencia.

Fortalecimiento de la infraestructura

Las obras de subdrenaje forman parte de las acciones orientadas a fortalecer la infraestructura aeroportuaria en regiones expuestas a condiciones climáticas adversas. En el caso del aeropuerto Fernando Belaúnde Terry, la intervención permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante lluvias intensas, reduciendo el riesgo de daños estructurales y garantizando operaciones más seguras y eficientes.

Con este proyecto, CORPAC apunta a mantener la operatividad del aeropuerto en el mediano y largo plazo, asegurando que la región continúe conectada por vía aérea sin interrupciones, al tiempo que se refuerzan las condiciones técnicas necesarias para una aviación segura y sostenible.

