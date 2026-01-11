Minedu impulsa educación y deporte en La Libertad con inauguración de academia IPD y entrega de materiales escolares

La Libertad: Minedu inaugura Academia IPD 2026 y refuerza preparación para el nuevo año escolar. (Foto: X/@Minedu)

La región La Libertad fue escenario de una jornada estratégica impulsada por el Ministerio de Educación a través de la iniciativa Minedu en tu Región. Con el objetivo de fortalecer los servicios educativos y promover la participación juvenil, autoridades nacionales y locales desplegaron una agenda que integró supervisión, inauguraciones y reconocimiento de logros estudiantiles. La presencia del ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, marcó un momento clave para la articulación entre educación, deporte y comunidad.

El evento central se desarrolló en el coliseo cerrado Gran Chimú de Trujillo, donde se inauguró la Academia IPD La Libertad 2026. Este espacio representa una apuesta por el desarrollo integral de niños y adolescentes y por la detección temprana de talentos deportivos, en línea con los lineamientos del Minedu. Según Figueroa Guzmán, esta integración busca que el deporte funcione como motor de inclusión y progreso regional.

La iniciativa abarcó múltiples frentes, desde la mejora de la infraestructura educativa hasta la promoción de oportunidades deportivas, con especial énfasis en el acceso gratuito y descentralizado para la niñez y juventud de la región.

Distribución de materiales educativos

Uno de los logros destacados durante la jornada fue el progreso en la distribución de materiales educativos en La Libertad. El propio ministro informó que el avance alcanza el 80 % de los más de 690.000 ejemplares previstos, incluyendo cuadernos de trabajo, textos escolares y materiales para biblioteca. En el almacén de la UGEL 02 La Esperanza ya se ha resguardado más del 50 % de los recursos que serán entregados a los colegios antes del inicio de clases.

La inversión destinada a esta operación asciende a 2,3 millones de soles, lo que garantiza el beneficio directo para más de 389.000 estudiantes en toda la región. Este esfuerzo logístico busca asegurar que los insumos estén disponibles a tiempo y en las cantidades necesarias, favoreciendo el normal desarrollo del año escolar.

El ministro Figueroa Guzmán afirmó: “Hemos adelantado todos los plazos para que no nos gane el tiempo”, en referencia a la planificación y entrega de materiales. El compromiso con la eficiencia y la transparencia en el proceso de distribución fue remarcado por las autoridades presentes.

Deporte y talento juvenil

El acceso al deporte se consolida como un pilar fundamental en la política educativa de La Libertad. La Academia IPD La Libertad 2026, inaugurada en el coliseo Gran Chimú, ya integra a más de 5.000 niños y adolescentes en actividades gratuitas y descentralizadas. Este programa promueve la inclusión, la sana competencia y el fortalecimiento de la identidad regional.

Durante la jornada se reconoció a los estudiantes que clasificaron a la etapa Nacional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos (JEDPA). Además, se realizó la entrega simbólica de implementos deportivos, lo que refuerza la infraestructura y el equipamiento de la nueva academia.

Preparativos para el nuevo año escolar

De cara al próximo ciclo lectivo, Figueroa Guzmán destacó que la contratación de más de 140.000 docentes ya se encuentra en proceso, asegurando la cobertura de todas las aulas de la región. El ministro anunció la supervisión conjunta de instituciones educativas con la Autoridad Nacional de Infraestructura, orientada a labores de mantenimiento preventivo en los colegios, con el propósito de optimizar las condiciones desde el primer día de clases.

La implementación de la Matrícula Digital fue otro de los avances resaltados. El ministro exhortó a los padres de familia a colaborar para garantizar un proceso ordenado y sin contratiempos. Esta modernización administrativa facilita el acceso y la gestión de plazas escolares en beneficio de la comunidad educativa.

Instituto Superior Tecnológico Público Trujillo

La visita oficial incluyó el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Trujillo, donde el ministro participó en la entrega simbólica del licenciamiento institucional. Este logro acredita la calidad formativa de más de 600 alumnos e implica el cumplimiento de los estándares básicos de calidad en la formación y capacitación de los jóvenes de La Libertad.

El ministro subrayó la importancia de este reconocimiento: “Hoy es un día de fiesta para la educación técnica y, en especial, para la comunidad educativa del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Trujillo”. El licenciamiento, otorgado el 31 de diciembre del año pasado, representa un paso relevante en la consolidación de la educación técnica regional.