Qué se celebra el 7 de enero en el Perú: una fecha marcada por fundaciones, cultura e hitos de impacto nacional

Las efemérides comprenden acontecimientos vinculados a hitos urbanos, logros deportivos, aportes artísticos, educación especializada y hechos de impacto político que influyeron en la historia nacional moderna (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 7 de enero reúne hechos clave de la historia peruana en distintos ámbitos. En 1821 se fundó Tumbes, ciudad fronteriza marcada por su biodiversidad, comercio y conexión con Ecuador.

En 1872 se creó el departamento de Lambayeque, región costera de fuerte dinamismo económico y rico legado prehispánico. La fecha también recuerda el asesinato del empresario y periodista Francisco Graña Garland en 1947, suceso de alto impacto político.

En 1950 se registró el vals La flor de la canela, símbolo musical del país. En 1961 se inauguró la Escuela de Aeronáutica Civil de Collique, y en 1971 un combinado peruano venció al Bayern Múnich. En 1982, Claudia Cardinale llegó a Iquitos para filmar Fitzcarraldo.

7 de enero de 1821 – se funda Tumbes, ciudad fronteriza del noroeste peruano con rica historia y diversidad natural

Fundada en 1821, Tumbes representa el carácter fronterizo del Perú, combinando historia colonial, ecosistemas de manglar y una economía ligada al comercio y al turismo costero. (Andina)

Tumbes es una ciudad peruana ubicada en el extremo noroeste del país, cerca de la desembocadura del río del mismo nombre y a pocos kilómetros de la frontera con Ecuador. Capital del departamento y de la provincia homónimos, se distingue por un clima tropical y una geografía que combina zonas verdes, ríos y acceso al océano Pacífico.

Fundada oficialmente el 7 de enero de 1821, la localidad destaca por su patrimonio histórico, plazas, catedrales coloniales y el cercano santuario de manglares, un ecosistema protegido de relevancia ecológica.

Tumbes también funciona como un punto clave de conexión entre Perú y Ecuador por carretera y vía aérea. Su población supera los 115 000 habitantes, con una vida social y económica vinculada al comercio y al turismo costero.

7 de enero de 1872 – se crea el Departamento de Lambayeque, región noroccidental del Perú con historia y dinamismo económico

Lambayeque nació como departamento en 1872 y hoy es una de las regiones más dinámicas del norte peruano, con agricultura, pesca, comercio y herencia cultural milenaria. (Bruno Girin)

Lambayeque es una región peruana situada en la costa norte del país, con su capital en Chiclayo. Limita al norte con Piura, al este con Cajamarca, al sur con La Libertad y al oeste con el océano Pacífico, y posee una superficie de unos 14 231 km², siendo uno de los departamentos menos extensos del Perú.

Políticamente se divide en tres provincias y 38 distritos, con una población que supera el millón de habitantes y una alta densidad demográfica.

La economía combina agricultura, pesca, industria y servicios, mientras que su patrimonio cultural incluye vestigios de culturas preincaicas como Sicán y Moche. El territorio alberga sitios arqueológicos, museos y paisajes costeros que atraen a visitantes.

7 de enero de 1947 – muere asesinado Francisco Graña Garland, empresario y periodista peruano<b> </b>

La muerte violenta de Francisco Graña Garland en 1947 impactó al gobierno y evidenció los conflictos entre poder político, prensa crítica y coyuntura nacional (BNP)

Francisco Graña Garland fue un destacado empresario y periodista peruano nacido el 30 de abril de 1902 en Lima. Impulsor de la industrialización nacional, fundó y dirigió Laboratorio Sanitas, compañía farmacéutica de reconocimiento, y ocupó la presidencia del directorio del diario La Prensa.

Bajo su liderazgo, el periódico se caracterizó por su línea crítica frente al Partido Aprista Peruano, lo que generó tensiones políticas.

El 7 de enero de 1947, cuando regresaba a casa en Pueblo Libre, fue asesinado a balazos, crimen atribuido a militantes apristas y que desencadenó un impacto profundo en el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero y en la vida pública del país. Tenía 44 años al momento de su muerte.

7 de enero de 1950 – queda registrada oficialmente ‘La flor de la canela’, emblemático vals peruano de Chabuca Granda

La inscripción oficial de 'La flor de la canela' marcó el inicio del camino de un vals que hoy simboliza la elegancia y sensibilidad de la música peruana. (GEC)

La flor de la canela es un vals peruano escrito por la cantautora Chabuca Granda, que se ha convertido en una de las piezas musicales más representativas del país.

Fue registrada por primera vez el 7 de enero de 1950 y grabada en 1953 por el conjunto Los Morochucos, aunque la interpretación de Los Chamas impulsó su difusión a mediados de la década.

La obra ha trascendido generaciones y ha sido interpretada por numerosos artistas nacionales e internacionales, consolidándose como un símbolo de la música criolla. El título se basa en una expresión antigua que aludía a algo de excelencia. Su letra evoca lugares y sensaciones ligadas a Lima, convirtiéndola en un himno no oficial de la capital peruana.

7 de enero de 1961 – Inauguración de la Escuela de Aeronáutica Civil de Collique, hito en la aviación peruana

La Escuela de Aeronáutica Civil de Collique marcó una etapa clave en la aviación peruana antes de la urbanización del histórico aeródromo. (BNP)

El 7 de enero de 1961 se inauguró la Escuela de Aeronáutica Civil en Collique, Lima, como un referente en la formación de pilotos civiles del Perú y de otros países de la región. Ubicada en el Aeroclub de Collique, en el actual distrito de Comas, fue considerada durante años la mejor escuela de Latinoamérica.

Contaba con pista de aterrizaje, simulador de vuelo, aulas especializadas y áreas de esparcimiento. Además de aviadores civiles, recibió a personal militar para entrenamientos ocasionales.

El aeródromo funcionó en terrenos donados al Estado en 1944 y, tras su cierre, fue urbanizado en la década del 2000.

7 de enero de 1971 – La histórica goleada del combinado peruano Alianza-Municipal sobre Bayern Múnich por 4-1

Alianza Lima y Municipal unieron fuerzas en 1971 para derrotar al poderoso Bayern Munich, en un partido que quedó grabado en la memoria deportiva. (BNP)

El 7 de enero de 1971, un combinado formado por jugadores de Alianza Lima y Deportivo Municipal protagonizó una de las mayores gestas del fútbol peruano al derrotar por 4-1 al poderoso Bayern Múnich de Alemania en un partido amistoso disputado en el Estadio Nacional de Lima ante más de 40 000 espectadores.

El equipo germano, que contaba con figuras como Franz Beckenbauer, Sepp Maier y Gerd Müller, vio cómo los peruanos tomaban la delantera con goles de Orlando Guzmán, un doblete de Teófilo Cubillas y otro de Julio Baylón.

Este resultado se recuerda como una noche memorable para la afición local y quedó registrado en la historia del fútbol nacional.

7 de enero de 1982 – Claudia Cardinale llega a Iquitos para filmar Fitzcarraldo y deja huella cultural

El paso de Claudia Cardinale por la Amazonía peruana dejó una huella cultural imborrable ligada a Fitzcarraldo y al cine de autor. (Fitzcarraldo)

El 7 de enero de 1982, la actriz italiana Claudia Cardinale llegó a Iquitos para participar en el rodaje de Fitzcarraldo, la ambiciosa película dirigida por Werner Herzog y protagonizada junto a Klaus Kinski.

Su presencia marcó un hito cultural y cinematográfico en la Amazonía peruana, al atraer atención internacional hacia la región.

El proyecto, filmado entre 1982 y 1983, destacó por su realismo extremo y por escenas realizadas sin efectos especiales, como el arrastre de un barco por una montaña. Cardinale quedó profundamente impactada por la selva, experiencia que consideró inolvidable dentro de su carrera artística.