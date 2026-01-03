Perú

Alcalde de Lima celebra la captura de Nicolás Maduro: “Expreso mi solidaridad con el pueblo venezolano”

Renzo Reggiardo destacó la resiliencia y valentía de los venezolanos y subrayó la importancia de que puedan vivir en democracia y paz tras años de crisis, represión y éxodo masivo

El mensaje del alcalde limeño
El mensaje del alcalde limeño se sumó a una ola de pronunciamientos públicos en la región, marcando este hecho como un quiebre en la crisis política y social de Venezuela - Créditos: EFE/Andina.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado la captura y salida del país de Nicolás Maduro tras una intervención militar a gran escala. La noticia generó repercusión inmediata en la región y motivó mensajes de respaldo a la población venezolana por parte de autoridades y personalidades latinoamericanas.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien utilizó su cuenta oficial de X para expresar su solidaridad con los venezolanos y destacar el valor histórico del momento.

“Venezuela libre. Cayó Maduro. Es momento de recuperar Venezuela. Como alcalde de Lima y ciudadano latinoamericano, recibo con expectativa este momento histórico y expreso mi solidaridad con el pueblo venezolano, valiente y resiliente, que ahora merece vivir en democracia y paz”, manifestó el burgomaestre.

El alcalde de Lima, Renzo
El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, fue uno de los primeros en pronunciarse y utilizó su cuenta oficial de X para manifestar solidaridad con el pueblo venezolano, resaltando el significado histórico del momento - Créditos: @Renzo_Reggiardo.

El mensaje de Reggiardo se suma a la ola de reacciones que siguieron al anuncio de la detención de Maduro y su traslado fuera de Venezuela, un hecho que marca un punto de quiebre en la crisis política y social que atraviesa ese país desde hace años.

El alcalde limeño, al igual que otros líderes de la región, resaltó la importancia de que el pueblo venezolano recupere la estabilidad democrática y pueda dejar atrás una etapa marcada por la represión, la crisis humanitaria y el éxodo masivo.

La caída del régimen de Maduro fue recibida con muestras de júbilo tanto dentro como fuera de Venezuela. En Lima, donde reside una de las comunidades venezolanas más numerosas de América Latina, las reacciones se hicieron sentir en redes sociales y en manifestaciones espontáneas en diversos puntos de la ciudad.

El anuncio de la captura
El anuncio de la captura y salida de Nicolás Maduro, realizado por Donald Trump, provocó un inmediato impacto regional y reacciones de apoyo a Venezuela - Créditos: EFE.

Reacciones de los políticos

El congresista de Podemos Perú, Guido Bellido, también coincidió con su antiguo líder partidario y manifestó su rechazo a la intervención extranjera en Venezuela, a la que calificó como un ataque criminal. “Expresamos nuestra solidaridad con la hermana República Bolivariana de Venezuela por el ataque sufrido por parte de EE. UU. La soberanía de cada país debe ser respetada y no se puede permitir que los conflictos de Medio Oriente se trasladen a nuestro continente. ¡Resiste, Venezuela! Rechazamos absolutamente este abuso y ataque criminal”, alertó.

Por su parte, el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, difundió un comunicado en sus redes sociales en el que felicitó al pueblo venezolano, reconociendo el esfuerzo de quienes, según sus palabras, han luchado por recuperar la libertad en su país. “Viva el pueblo hermano de Venezuela. Cayó la narcodictadura asesina de Maduro y su organización criminal. Honor y gloria a los héroes que dieron su vida por recuperar la libertad en Venezuela”, se lee. Además, añadió: “Felicitaciones para María Corina Machado y su gesta valiente y patriótica contra el dictador asesino y su banda criminal”.

El líder prófugo de Perú Libre, Vladimir Cerrón, manifestó su respaldo a Venezuela y advirtió sobre la implicancia de una guerra de corte imperialista en la región. “Nuestra plena solidaridad con el pueblo de Venezuela frente al bombardeo de su capital y otros estados. América Latina no puede ser cómplice de una guerra imperialista que después terminará de devorarla. No debemos mirar de perfil este asunto, es algo muy grave. ¡Perú Libre condena este cobarde ataque bélico!”, escribió en redes.

Finalmente, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), expresó su satisfacción ante la captura de Nicolás Maduro. “Una gran noticia para todo el continente. Muchos venezolanos hoy día dispersos en países de la región, podrán regresar a su patria. (...) El final de 26 años de dictadura comunista. No olvidar: Chávez llegó al poder en una elección, engañando a todos y luego, mediante una Asamblea Constituyente, estableció una feroz dictadura. Lo mismo quieren hacer en el Perú”, expresó.

