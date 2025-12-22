Perú

Chocolatada navideña termina en tragedia en Villa María del Triunfo: tres niños atropellados y uno permanece grave

El impacto ocurrió cuando el conductor intentaba retirarse tras participar en la actividad solidaria. El momento quedó registrado por cámaras de seguridad

Accidente durante entrega de panetones deja a tres niños heridos en Villa María del Triunfo.

Una jornada destinada a la celebración y la solidaridad en Villa María del Triunfo terminó marcada por el dolor y la incertidumbre. Durante una chocolatada navideña en la zona de José Gálveztres niños resultaron atropellados por una camioneta cuyo conductor, tras participar en la entrega de panetones, no advirtió la presencia de los menores que jugaban en el suelo. El accidente, que quedó registrado por una cámara de seguridad, generó conmoción inmediata entre los vecinos y mantiene a una familia a la espera de la recuperación de su hijo, quien permanece con pronóstico reservado.

El impacto del vehículo provocó una reacción de pánico entre los asistentes. Las madres corrieron al lugar al escuchar los gritos y, tras la confusión inicial, se instaló la alarma por la gravedad de lo ocurrido.

Según los testimonios recogidos, el conductor intentó retirarse luego de la actividad, sin percatarse de que los niños se encontraban frente a la unidad. Una de las presentes relató: “Justo arrancó el carro. Los tres niños que estaban jugando adelantito estaban ahí. Eso, y lo, lo agarraron y atropellaron”.

Atención hospitalaria y estado de los menores


El conductor de la camioneta participó en la entrega de panetones.

El accidente movilizó a los servicios de emergencia, que trasladaron a los tres menores al hospital de Villa El SalvadorDos de ellos recibieron atención médica y fueron dados de alta al no presentar lesiones graves. El tercer niño, en cambio, permanece internado bajo estricta observación, con un diagnóstico reservado. La familia de este menor aguarda una evolución favorable, mientras la comunidad sigue de cerca el desarrollo del caso.

La intervención de las autoridades fue inmediata. El conductor de la camioneta fue trasladado a la comisaría de José Gálvez para su manifestación y realización de los exámenes de ley. Siguen las investigaciones para esclarecer las circunstancias y determinar responsabilidades. Una vecina expresó la confusión y temor vividos: “Pensé que alguien había venido con revoque. Tú sabes que siempre hay ese... ¿No? Pero no, no era eso, sino que lo había atropellado, ¿no? Y sí, dijo: ‘Ay, un cabo tremendo que está aquí, que era horrible’, ¿no? Comenzaron a gritar todos y ya dijeron: ‘Mi hijo atropellado, su cabecita’”.

Imágenes y llamado a la atención


Escenas de pánico, gritos y confusión entre madres y asistentes.

Las imágenes de la cámara de seguridad muestran el instante en que el conductor, tras entregar los panetones y participar en la chocolatada, intenta retirarse sin advertir la presencia de los niños. Según testimonios, la distracción resultó determinante en el desenlace. Una madre reflexionó sobre la necesidad de mayor vigilancia en este tipo de actividades: “Un descuido, están que conversan, conversan y, y no ven a esas criaturitas que están jugando. Se supone, ¿no? Yo soy mamá, yo tengo que ver”.

La comunidad de Villa María del Triunfo sigue consternada por el accidente, que convirtió una celebración en una escena de angustia. El caso continúa bajo investigación y vecinos y familiares de los menores afectados esperan respuestas y la pronta recuperación del niño hospitalizado.

¿Qué hacer en caso de un accidente vehicular?



Es importante conocer nuestros derechos.

Si somos víctimas:

  • Debemos ser atendidos inmediatamente en cualquier centro hospitalario público o privado, aún si el vehículo no tiene SOAT.
  • Los gastos de la atención serán cubiertos por el fondo de compensación del SOAT.
  • Realizar la denuncia ante la Fiscalía o comisaría más cercana y solicitar la copia certificada de esa denuncia para hacer el seguimiento del caso.

Si somos testigos:

  • Debemos colaborar con las autoridades aportando elementos de prueba para la investigación y conseguir sanciones para los responsables.
  • En caso haya heridos, llamar a los números de emergencia:
  • 110 Policía de Carreteras.
  • 116 Compañía de Bomberos.
  • 106 Sistema Atención Médica Urgencia-SAMU.

