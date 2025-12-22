Perú

A solo días de la Navidad: padre de familia muere tras ser atropellado por conductor de minivan fuera de control

La tragedia ocurrió en Comas y dejó a una adolescente y a una madre sin su principal apoyo. El vehículo chocó después contra un auto estacionado. La policía investiga si el conductor extranjero sufrió una falla técnica o conducía bajo algún otro factor de riesgo

El área fue cercada para la recopilación de pruebas y declaraciones de testigos que presenciaron el accidente. | Buenos Días Perú

Un padre de familia murió atropellado cuando una minivan fuera de control lo embistió en la calle Bartolomé Herrera, en el distrito limeño de Comas. El accidente ocurrió apenas unos días antes de las festividades navideñas, marcando de dolor a una familia que dependía de su presencia y trabajo.

Las imágenes de las cámaras de seguridad confirman cómo el vehículo, en una maniobra incontrolada y a gran velocidad, cruzó la vía impactando objetos e incluso rozando a peatones. El hombre, de 46 años, no pudo evitar el golpe mortal cuando intentaba regresar a su vivienda, ubicada a pocos metros de la escena.

La velocidad de la minivan, clave en la tragedia

Las grabaciones obtenidas por las autoridades muestran que la minivan transitaba a una velocidad excesiva. En solo segundos, el vehículo arrolló una bolsa de basura que estaba en medio de la calle y estuvo a punto de subirse a la vereda, donde caminaba un peatón que milagrosamente resultó ileso por escasos centímetros.

Imágenes de videovigilancia muestran a la minivan transitando a gran velocidad segundos antes del impacto mortal. | BDP

En ese mismo trayecto, la víctima fue alcanzada por el automóvil, que no frenó en ningún momento antes del impacto. El padre de familia se dirigía a su hogar, acompañado únicamente de su mochila, cuando fue sorprendido por el vehículo fuera de control. El conmocionante hecho quedó grabado en los videos analizados por los agentes y difundidos posteriormente por los medios locales.

Doble impacto y daños materiales en la escena

El accidente no solo cobró una vida humana, sino que también dejó pérdidas materiales considerables. Tras atropellar al peatón, la minivan colisionó con fuerza contra un automóvil negro estacionado a pocos metros. El vehículo particular había sido adquirido recientemente a préstamo por un residente de la zona, que ahora enfrenta la pérdida total de su nuevo automóvil.

El golpe destrozó la parte trasera y lateral del auto, dejándolo inservible y sumando una segunda víctima a la tragedia. Testigos relataron que el propietario había terminado de pagar la primera cuota del préstamo, aumentando la magnitud del daño ocasionado por el accidente. Los vecinos resaltaron el peligro que representó la velocidad y la falta de control del conductor, cuyo estado al volante está bajo investigación.

La minivan chocó de lleno contra un auto recién comprado, destrozando completamente el vehículo particular. | BDP

Sospechas sobre el conductor y las primeras indagaciones

Declaraciones recogidas en el lugar indican que el conductor de la minivan sería de origen extranjero. Según manifestaron quienes presenciaron el accidente, el hombre mencionaba en reiteradas ocasiones tras el choque dos posibles causas: la existencia de una falla mecánica o el haberse quedado dormido sobre el volante. Ambas versiones están siendo evaluadas por la policía.

El conductor fue trasladado por los efectivos a la comisaría de Túpac Amaru, donde permanece bajo custodia mientras se completan las diligencias. En el lugar del accidente aún se encontraba el vehículo, rodeado de agentes y peritos que recogieron pruebas y rastros visibles del impacto. Las autoridades continúan recabando información a través de testigos y el registro de las cámaras de seguridad para esclarecer la cronología de los hechos.

Exigencias familiares y dolor ante una pérdida irreparable

En medio del dolor, allegados y vecinos reclaman acciones concretas a las autoridades para esclarecer el hecho. | BDP

La muerte del hombre dejó a una adolescente de 16 años en situación de orfandad y a una madre que dependía totalmente de su hijo. Familiares acudieron al lugar para exigir que las investigaciones avancen con celeridad y se determinen las verdaderas causas del accidente. “Pedimos justicia”, expresó entre lágrimas una pariente directa, resaltando el vacío que deja el fallecido en la víspera de la Navidad.

Mientras las autoridades analizan los resultados de los exámenes toxicológicos y las pruebas de manejo, la familia enfrenta el duelo y la angustia de no saber qué futuro les espera. Algunos allegados insistieron en que no era la primera vez que se reportaban vehículos circulando a alta velocidad en esa vía, subrayando la urgencia de reforzar la seguridad vial en la zona. Las diligencias continuaron a lo largo del día, con la policía evaluando cada detalle aportado por los testigos y evidencias en el lugar del siniestro.

