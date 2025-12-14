‘Cristorata’ es intervenido por policía y sorprende con insólita propuesta a efectivo: “Y si le doy una agua”

‘Cristorata’ es intervenido por policía y sorprende con insólita propuesta durante transmisión en vivo. Tiktok

Las calles peruanas han sido escenario de todo tipo de transmisiones en vivo, pero pocos momentos han generado tanto revuelo como la reciente intervención policial al streamer Cristorata.

La escena, captada en directo para cientos de seguidores en la plataforma Kick, incluyó tensión, risas, olvido de documentos y una inesperada oferta de agua al agente de la Policía Nacional del Perú.

Cristorata no portaba DNI

Todo comenzó cuando Cristorata fue abordado por un efectivo policial que, siguiendo el protocolo, le pidió identificarse y mostrar su documento de identidad. Sin embargo, el streamer no solo no tenía el DNI consigo, sino que tampoco recordaba de memoria el número.

“No lo tengo… Lo que pasa es que no lo traje, hermano”, respondió Cristorata, visiblemente nervioso y confundido ante las preguntas del agente.

El policía, firme, pero paciente, le advirtió: “Simplemente, te estoy pidiendo que te identifiques y ya. Si no, te llevo a la comisaría y te identifico allá, así de simple”.

El intento de ‘Cristorata’ por ganar tiempo

Al verse entre la espada y la pared y aún sin poder recordar sus datos completos, Cristorata intentó calmar las aguas, literal y figuradamente, lanzando una propuesta que descolocó a todos:

“Hermano, ¿tú eres más de Messi o de Cristiano Ronaldo? Así, y si le doy una agua o algo”.

El policía, sin perder la compostura ni el profesionalismo, respondió rápido y contundente: “Es que no te está pidiendo nada, no te equivoques. Estoy siendo muy condescendiente contigo. No, no puedes decir que no te acuerdas tu DNI. Yo sé que te acuerdas. Simplemente que por tu contenido estás diciendo que no te acuerdas”.

Frente a la inesperada oferta, quedó claro que el efectivo no estaba dispuesto a ningún tipo de “canje” ni privilegio, dejando en evidencia el protocolo correcto.

‘Cristorata’ consiguió ubicar su número de DNI

Sin otra salida, Cristorata recurrió a su entorno por ayuda en tiempo real. Frente al nerviosismo y la presión de la audiencia, el streamer pidió a familiares y amigos que le enviaran una foto o el número de su documento. El clímax llegó cuando, en medio del intercambio, confesó:

“Uy, verdad, mi DNI lo perdí. ¿Cómo me voy a enviar foto?”

La interacción fue tan caótica que involucró la voz de un abogado y a otros contactos que intervinieron en la transmisión. Finalmente, fue su hermano quien acudió al rescate y le facilitó los datos requeridos.

“Aquí está, mire, mi hermano me lo pasó”, dijo al mostrar finalmente el documento digital al policía.

Con todo en regla, el agente comprobó la identidad y permitió que Cristorata siguiera con su camino, aunque no sin antes dejar un mensaje sobre la importancia de portar documentos y cumplir con las normas.

Memes, reacciones y repercusiones en redes sociales

Apenas terminó la transmisión, las redes sociales se encendieron con una avalancha de memes, debates y comentarios acerca de la insólita actitud de Cristorata durante su intervención policial.

Los usuarios no tardaron en viralizar fragmentos del video, destacando tanto el nerviosismo como el toque de humor que caracterizó la situación.

Entre las opiniones más repetidas, muchos sugirieron que llevar al streamer —de apenas 22 años— a la comisaría habría sido una lección adecuada para inculcarle mayor respeto por la autoridad.

Frases como “Yo esperando que se lo lleve a la comisaría”, “qué falta de respeto al señor policía”, y “¿Por qué el policía no lo lleva?” se multiplicaron en los comentarios. Otros pusieron el foco en la polémica por el supuesto intento de soborno: “El intento de soborno está penado”, “es porque hay cámaras que no acepta”, o “no es por defenderlo, pero en Perú ¿quién respeta a la policía?”.

El caso dividió opiniones entre quienes reprochan la falta de seriedad de Cristorata y quienes consideran que el encuentro refleja, con ironía, la dinámica cotidiana entre jóvenes y las autoridades en el país.

El tiktoker peruano Cristorata se hizo popular por su humor sin filtro y su cercanía con la gente. Su espontaneidad le ha permitido convertirse en un fenómeno en diversas plataformas digitales. (Instagram)