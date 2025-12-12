La Victoria guarda un secreto milenario: hallan momia preinca de un niño en la huaca Santa Catalina

Un fardo funerario hallado en La Victoria contiene la momia de un menor que data entre los 900 y 1000 años d. C.

En el distrito de La Victoria se preserva la momia de un niño preinca, un testimonio milenario oculto en el fardo funerario hallado en la huaca Santa Catalina, declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2002.

El descubrimiento sitúa nuevamente al sitio en el mapa de la arqueología limeña y despierta expectativas entre investigadores y habitantes locales.

La huaca Santa Catalina atraviesa una etapa de renovación, con proyectos conjuntos entre la Municipalidad de La Victoria y el Ministerio de Cultura (Mincul) orientados a rescatar y poner en valor sus vestigios.

El arqueólogo Martín Acuy confirmó que el fardo funerario, aún sin abrir, contiene los restos de un menor datados entre los años 900 y 1000 d. C. Según los análisis preliminares, correspondería a la cultura Yshsma, antecedente importante para entender el proceso de integración posterior a la hegemonía incaica en Lima.

Los especialistas sostienen que la integración de la cultura Yshsma al dominio inca modificó el sentido original de la huaca, que pasó de funcionar como tambo —o almacén— a convertirse en un espacio ceremonial y funerario de mayor relevancia política y ritual.

El fardo y la momia serán parte central del museo de sitio planificado en la zona, el cual permitirá difundir entre los visitantes el legado ancestral conservado en pleno centro urbano de Lima.

La Victoria concentra tres huacas y proyecta ampliar estudios en Santa Catalina ante hallazgo de nuevos vestigios.

Más de un siglo bajo resguardo

Los preparativos para relanzar las investigaciones avanzan en la huaca Santa Catalina. De acuerdo con el convenio entre el Ministerio de Cultura y la municipalidad, una nueva etapa de excavaciones comenzaría en enero del próximo año, centrada en la zona norte del monumento, entre la base y el segundo nivel.

Esta área ha despertado interés por su potencial para revelar más piezas y vestigios arqueológicos, dada la función original del sitio como reservorio.

Actualmente, el sitio cuenta con 120 cajas inventariadas de restos arqueológicos, además de piezas exhibidas en la sala de sitio, lo que convierte a Santa Catalina en uno de los yacimientos más productivos de La Victoria.

Los responsables de la gestión estiman que la próxima exploración permitirá sumar nuevos hallazgos que enriquezcan el acervo cultural del distrito y de la ciudad de Lima en su conjunto.

El legado histórico de la huaca no se limita a los restos humanos. Tras su redescubrimiento, Santa Catalina enfrentó episodios de expoliación clandestina y extracción de adobes, actividad realizada, según testimonios del personal a cargo, tanto por huaqueros como por vecinos.

Muchos de estos ladrillos, utilizados para construir viviendas de la época, evidencian la presencia de adobes cilíndricos poco habituales en construcciones contemporáneas.

Tres huacas, un distrito, una historia compartida

La Victoria alberga actualmente tres huacas: Santa Catalina, Balconcillo y Felicia Gómez. En el caso de Santa Catalina, el reciente saneamiento físico legal ha permitido canalizar recursos para su conservación y nuevas investigaciones arqueológicas.

Luego de trece años sin atención, la huaca recibió un plan de mantenimiento integral impulsado por el alcalde Rubén Cano Altez. Las labores incluyeron limpieza, protección de zonas vulnerables y refuerzo de áreas deterioradas por factores climáticos.