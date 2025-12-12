Perú

La Victoria guarda un secreto milenario: hallan momia preinca de un niño en la huaca Santa Catalina

El descubrimiento arqueológico, pieza clave para el nuevo museo de sitio, revela un vínculo directo con la cultura Yshsma y suma un nuevo capítulo al legado histórico del distrito

Guardar
Un fardo funerario hallado en
Un fardo funerario hallado en La Victoria contiene la momia de un menor que data entre los 900 y 1000 años d. C.

En el distrito de La Victoria se preserva la momia de un niño preinca, un testimonio milenario oculto en el fardo funerario hallado en la huaca Santa Catalina, declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2002.

El descubrimiento sitúa nuevamente al sitio en el mapa de la arqueología limeña y despierta expectativas entre investigadores y habitantes locales.

La huaca Santa Catalina atraviesa una etapa de renovación, con proyectos conjuntos entre la Municipalidad de La Victoria y el Ministerio de Cultura (Mincul) orientados a rescatar y poner en valor sus vestigios.

El arqueólogo Martín Acuy confirmó que el fardo funerario, aún sin abrir, contiene los restos de un menor datados entre los años 900 y 1000 d. C. Según los análisis preliminares, correspondería a la cultura Yshsma, antecedente importante para entender el proceso de integración posterior a la hegemonía incaica en Lima.

Los especialistas sostienen que la integración de la cultura Yshsma al dominio inca modificó el sentido original de la huaca, que pasó de funcionar como tambo —o almacén— a convertirse en un espacio ceremonial y funerario de mayor relevancia política y ritual.

El fardo y la momia serán parte central del museo de sitio planificado en la zona, el cual permitirá difundir entre los visitantes el legado ancestral conservado en pleno centro urbano de Lima.

La Victoria concentra tres huacas
La Victoria concentra tres huacas y proyecta ampliar estudios en Santa Catalina ante hallazgo de nuevos vestigios.

Más de un siglo bajo resguardo

Los preparativos para relanzar las investigaciones avanzan en la huaca Santa Catalina. De acuerdo con el convenio entre el Ministerio de Cultura y la municipalidad, una nueva etapa de excavaciones comenzaría en enero del próximo año, centrada en la zona norte del monumento, entre la base y el segundo nivel.

Esta área ha despertado interés por su potencial para revelar más piezas y vestigios arqueológicos, dada la función original del sitio como reservorio.

Actualmente, el sitio cuenta con 120 cajas inventariadas de restos arqueológicos, además de piezas exhibidas en la sala de sitio, lo que convierte a Santa Catalina en uno de los yacimientos más productivos de La Victoria.

Los responsables de la gestión estiman que la próxima exploración permitirá sumar nuevos hallazgos que enriquezcan el acervo cultural del distrito y de la ciudad de Lima en su conjunto.

El legado histórico de la huaca no se limita a los restos humanos. Tras su redescubrimiento, Santa Catalina enfrentó episodios de expoliación clandestina y extracción de adobes, actividad realizada, según testimonios del personal a cargo, tanto por huaqueros como por vecinos.

Muchos de estos ladrillos, utilizados para construir viviendas de la época, evidencian la presencia de adobes cilíndricos poco habituales en construcciones contemporáneas.

Tres huacas, un distrito, una historia compartida

La Victoria alberga actualmente tres huacas: Santa Catalina, Balconcillo y Felicia Gómez. En el caso de Santa Catalina, el reciente saneamiento físico legal ha permitido canalizar recursos para su conservación y nuevas investigaciones arqueológicas.

Luego de trece años sin atención, la huaca recibió un plan de mantenimiento integral impulsado por el alcalde Rubén Cano Altez. Las labores incluyeron limpieza, protección de zonas vulnerables y refuerzo de áreas deterioradas por factores climáticos.

Temas Relacionados

La VictoriaHallazgo arqueológicoSanta CatalinaMomiaperu-noticias

Más Noticias

La deuda pendiente del Perú: educación de jóvenes y adultos

En el Perú, más de 8 millones de personas mayores de 15 años no han concluido la educación básica

La deuda pendiente del Perú:

Sebastián Lizarzaburu se quiebra al anunciar que viajará al extranjero sin su hija: “Es difícil explicarle las razones”

El exchico reality reveló en un video que deberá partir a Argentina sin su hija Maia para competir en fisiculturismo y admitió que la despedida lo afectó profundamente, sobre todo cuando la niña preguntó por qué no podía acompañarlo esta vez

Sebastián Lizarzaburu se quiebra al

Pol Deportes, el narrador peruano de 15 años, estudiará periodismo deportivo en España tras terminar el colegio en Perú

El joven narrador peruano emocionó al mundo con su voz en quechua y español desde las tribunas del Santiago Bernabéu. Tras su hazaña, anunció que buscará cumplir su sueño universitario en Europa.

Pol Deportes, el narrador peruano

Alianza Lima oficializa la incorporación de Jairo Vélez para disputar la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026: “A darlo todo por esta camiseta”

El volante ecuatoriano-peruano se desplaza a La Victoria procedente de Ate. Desea asumir un rol protagónico en un nuevo club que empieza a perfilar contrataciones para el año próximo

Alianza Lima oficializa la incorporación

José Jerí irá a Ecuador con su asesora, quien lo acompañó a fiesta ilegal en pandemia: PCM le otorga USD 370 en viáticos

Stephany Vega, asesora de la Presidencia del Consejo de Ministros y exasistente legal de José Jerí en el Congreso, integrará la delegación oficial que participará en gira por Quito

José Jerí irá a Ecuador
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí irá a Ecuador

José Jerí irá a Ecuador con su asesora, quien lo acompañó a fiesta ilegal en pandemia: PCM le otorga USD 370 en viáticos

Atacan al alcalde de Los Órganos durante ceremonia: vecinos le arrojan huevos y lo expulsan entre gritos de “mentiroso”

Congreso: Difunden foto del fujimorista Fernando Rospigliosi junto al cabecilla terrorista Víctor Polay Campos

Fiscalía pide ocho años y medio de prisión contra Pedro Pablo Kuczynski por colusión en caso IIRSA Norte

Elecciones 2026 en Perú: JNE detecta ola de noticias falsas en redes sociales y anuncia monitoreo con IA

ENTRETENIMIENTO

Pol Deportes, el narrador peruano

Pol Deportes, el narrador peruano de 15 años, estudiará periodismo deportivo en España tras terminar el colegio en Perú

Johana Cubillas denuncia: “Macarena Vélez se metió con un hombre casado y tengo pruebas” en medio de su divorcio con Juan Ichazo

Xiomy Kanashiro asegura que no tiene problemas con Yahaira Plasencia y podría trabajar con ella: “No me incomoda”

Macarena Vélez responde a Johana Cubillas tras insultos: “sé cómo pasaron las cosas”

Tammy Parra confiesa que terminó con Diego Rodríguez porque se enamoró de su manager

DEPORTES

Alianza Lima oficializa la incorporación

Alianza Lima oficializa la incorporación de Jairo Vélez para disputar la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026: “A darlo todo por esta camiseta”

Mundial de Clubes de vóley 2025: cruces y equipos clasificados a las semifinales del torneo

Mary Luz Andía espera una pronta resolución del conflicto con el IPD y el COP: “La única entidad pública que se ha encargado de mí ha sido mi Federación”

Los Chankas siguen reformando su plantel con miras a Liga 1 2026: Pablo Bueno se marcha después de un ciclo goleador

Alfonso Barco se despide de Emelec tras un semestre golpeado por los problemas financieros: “Sé que volverá a ser lo que siempre fue”