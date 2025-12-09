La presencia de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Perú generó atención en espacios gastronómicos, culturales y turísticos.

A lo largo de los últimos días, la presencia de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en territorio peruano generó interés en distintos sectores, desde el gastronómico hasta el cultural. La pareja realizó un recorrido que combinó visitas a reconocidos restaurantes de Lima con una experiencia en el Valle de Pisco, donde conoció de cerca una propuesta enológica que impulsa métodos naturales de cultivo y producción. Cada una de sus paradas despertó curiosidad entre visitantes y trabajadores que coincidieron con ellos.

El desplazamiento de Bezos y Sánchez hacia el sur del país incorporó una escala en Bodega Murga, espacio que desarrolla vinos y piscos con identidad regional. Allí participaron en una cata con once productos seleccionados especialmente para ellos. El equipo local compartió un mensaje público en el que expresó su agradecimiento por la visita: “Gracias Lauren y @jeffbezos por volar a Pisco para conocernos y probar todo lo que @bodegamurga tiene para ofrecer”. La publicación incluyó una fotografía que registró el encuentro.

Durante su paso por el valle, la pareja exploró zonas del desierto cercano y participó en un almuerzo preparado por la bodega. El intercambio permitió que los visitantes conocieran de primera mano el trabajo en torno al vino y al pisco en la región.

El fundador de Amazon recorre el Valle de Pisco y participa en una cata de once etiquetas icónicas que destacan la tradición pisquera de Ica

Visita a restaurantes de Lima

El recorrido incluyó también dos restaurantes emblemáticos de la capital. Jeff Bezos apareció el sábado 6 de diciembre en Central, establecimiento que obtuvo reconocimiento internacional en 2023 bajo la dirección de Virgilio Martínez y Pía León. La presencia del fundador de Amazon llamó la atención del personal y del público. Sang Jung, integrante del equipo de Central y Mater, difundió imágenes que mostraron el encuentro y expresó: “Qué gran momento hoy. Nuestro equipo fue realmente feliz de cocinar para Jeff Bezos y Lauren”.

Más tarde, la pareja se desplazó hacia Barranco para conocer La Perlita, proyecto del chef Ricardo Martins. En ese espacio, Bezos probó platos tradicionales como la causa limeña y pisco sours elaborados con insumos locales. Las fotografías registradas durante la visita circularon con rapidez en redes sociales y motivaron reacciones de usuarios que siguieron el itinerario culinario de ambos.

Cada parada reflejó el interés de los visitantes por productos de alta calidad y por el trabajo de cocineros peruanos que impulsan propuestas diversas. La presencia de figuras internacionales en restaurantes y bodegas del país reforzó la visibilidad de una oferta que continúa en expansión.

Al finalizar la experiencia, Bezos y su esposa se tomaron una foto grupal con el personal del restaurante Central y agradeció la hospitalidad con un mensaje escrito en el libro de visitas. - Crédito: Instagram / sang.mater

¿Quién es Jeff Bezos y su lazo con Latinoamérica?

Jeff Bezos es reconocido mundialmente como el creador de Amazon, empresa que revolucionó el comercio electrónico y las tecnologías de la información. Fundó la compañía en 1994 y bajo su liderazgo la transformó en un gigante global, diversificándola hacia áreas como la computación en la nube, la inteligencia artificial y la exploración espacial a través de Blue Origin.

Aunque no tiene raíces latinoamericanas, Bezos ha mostrado interés en la región no solo como destino turístico sino también como mercado estratégico para sus negocios. Sudamérica se ha convertido en un motor clave de crecimiento para Amazon y otras firmas impulsadas por la innovación tecnológica.