Se podrá elegir el local de votación desde el 23 de noviembre: quiénes podrán hacerlo y los requisitos

La elección de centros de sufragio disponibles para las generales del próximo año inicia próximamente y busca optimizar la accesibilidad para millones mediante una plataforma en línea de la ONPE

Los ciudadanos inscritos en el padrón electoral podrán acceder a la selección de su local de votación para las elecciones generales de 2026 a partir del 23 de noviembre de 2025, utilizando la plataforma digital habilitada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Esta posibilidad se mantendrá abierta hasta el 14 de diciembre del mismo año, plazo durante el cual los electores tendrán la oportunidad de elegir hasta tres locales cercanos al domicilio registrado en su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Cómo funcionará la elección del local de votación

El proceso, anunciado por la ONPE, permitirá que los votantes seleccionen hasta tres opciones de centros de sufragio mediante la plataforma digital “Elige tu local de votación”. Esta herramienta se activará el 23 de noviembre, de acuerdo con lo explicado por Marisol Cuéllar, especialista en educación electoral de la organización. El mecanismo tiene como objetivo facilitar la accesibilidad y reducir los desplazamientos de los electores el día del sufragio.

La elección de locales estará limitada a aquellos próximos a la dirección y distrito declarados en el DNI hasta el 14 de octubre de 2025, fecha del cierre del padrón electoral. Si un elector modificó su lugar de residencia luego de esa fecha, no podrá escoger un centro cercano a su nueva ubicación, dado que el sistema solo considerará la información procesada hasta el corte oficial.

“Si mi DNI está en Comas y me cambio a otros distritos, voy a poder escoger el local de votación en Comas, porque así consta en mi DNI a la fecha de cierre del padrón electoral. Todos los cambios de dirección posteriores no aparecerán porque hubo un corte al 14 de octubre”, explicó Cuéllar.

¿Quiénes pueden elegir y cuáles son los requisitos?

Podrán acceder a este servicio todas las personas con inscripción vigente en el padrón electoral, elaborado por la ONPE y cerrado el 14 de octubre de 2025. Para utilizar la plataforma digital y seleccionar el local de votación, es indispensable cumplir los siguientes requisitos:

  • Poseer un Documento Nacional de Identidad (DNI) con domicilio actualizado hasta la fecha de cierre del padrón (14 de octubre de 2025)
  • Acceder a la plataforma “Elige tu local de votación” durante el periodo habilitado (del 23 de noviembre al 14 de diciembre de 2025)
  • Seleccionar hasta tres locales dentro del distrito y dirección consignados en el DNI

Las personas que no hayan cambiado su dirección antes del cierre del padrón solo podrán elegir locales correspondientes a la información vigente en el sistema en esa fecha.

El organismo recomendó escoger siempre tres alternativas, ya que la disponibilidad de locales puede variar entre procesos electorales. No todos los centros utilizados anteriormente necesariamente se repetirán en cada elección. Una vez completada la selección, la ONPE notificará cuál de las opciones fue asignada para sufragar.

Fechas clave del calendario electoral hacia 2026

El proceso electoral 2026 cuenta con un cronograma que incluye etapas relevantes previas al día de la votación:

  • 14 de octubre de 2025: cierre definitivo del padrón electoral
  • 23 de noviembre de 2025: inicio de la selección digital de locales de votación
  • 14 de diciembre de 2025: término del periodo para elegir local de votación
  • 10 de abril de 2026: publicación de la lista definitiva de electores habilitados
  • 11 de abril de 2026: sorteo de miembros de mesa

A lo largo de estos meses, la ONPE implementará distintas acciones informativas para orientar a los ciudadanos sobre sus derechos y las etapas del proceso.

Ventajas de la selección anticipada del local de votación

La ONPE estimó que la posibilidad de elegir un local cercano busca optimizar el flujo electoral y reducir el tiempo de traslado de los votantes. Esta medida pretende agilizar las jornadas de votación y contribuir con el orden en los centros electorales.

Entre los beneficios previstos se encuentran:

  • Reducción de aglomeraciones en locales de alta demanda
  • Mayor comodidad para adultos mayores y personas con discapacidad
  • Optimización de la logística y recursos del proceso electoral

Las autoridades electorales enfatizaron la importancia de cumplir con la actualización de datos personales antes del cierre del padrón y de realizar la selección de locales en el plazo indicado, dado que estas decisiones facilitarán la experiencia de los votantes en la jornada electoral de 2026.

