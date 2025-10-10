¿Quién ha sido el último presidente del Perú que logró terminar los cinco años de su gobierno?

La sucesión constante de presidentes genera incertidumbre y afecta la confianza de la ciudadanía en sus autoridades - Créditos: Andina.

La inestabilidad política se ha vuelto un rasgo característico del escenario peruano en los últimos años. En este contexto de sucesiones precipitadas y presidencias truncas, resulta difícil para muchos precisar quién fue el último gobernante en completar el ciclo legal de cinco años en el poder.

Ollanta Humala Tasso ocupa ese lugar en la historia reciente. Alcanzó la presidencia tras imponerse en la segunda vuelta electoral de 2011, superando a Keiko Fujimori por un margen estrecho. Ese triunfo significó la llegada al Ejecutivo por parte del partido Gana Perú y el inicio de una gestión que se extendió hasta mediados de 2016, cuando transfirió el mando a Pedro Pablo Kuczynski.

Durante ese periodo, las expectativas y preocupaciones fueron altas, en especial, entre sectores conservadores y empresariales, aunque su administración logró desarrollarse hasta el término constitucional.

La administración de Humala transcurrió en un clima de escepticismo entre los sectores económicos tradicionales, aunque logró concluir el mandato de forma constitucional - Créditos: Andina.

El desenlace del ciclo democrático que protagonizó Humala estuvo marcado por el escándalo de la constructora Odebrecht, empresa brasileña cuyo nombre se asoció a delitos de corrupción a cambio de importantes contratos estatales en varias naciones latinoamericanas.

Su gestión no fue ajena a este esquema, ya que investigaciones posteriores vincularon el financiamiento de sus campañas con recursos de origen ilícito.

En abril de 2025, Humala y Nadine Heredia Alarcón, su esposa y ex primera dama, recibieron una condena de 15 años de prisión cada uno por el delito de lavado de activos.

El tribunal identificó aportes ilegales provenientes del gobierno de Hugo Chávez, la constructora OAS y transferencias canalizadas a través de Odebrecht. Según la sentencia, estos fondos se legalizaron con el propósito de ampliar el alcance político de la pareja, violando la legislación vigente.

En abril de 2025, tanto Humala como Nadine Heredia fueron condenados a 15 años de prisión por lavado de activos, tras comprobarse la utilización de recursos ilegales para fines políticos - Créditos: Andina.

Desde Kuczynski hasta Jerí

Tras entregar la banda presidencial a Pedro Pablo Kuczynski en 2016, Ollanta Humala marcó el inicio de una etapa especialmente agitada en la vida política del país. Desde entonces, Perú ha tenido ocho mandatarios distintos, reflejo de una notable inestabilidad institucional.

PPK inauguró esa lista. Enfrentó una oposición abrumadora de mayoría fujimorista en el Parlamento y presentó su renuncia en marzo de 2018. Su salida permitió que el primer vicepresidente, Martín Vizcarra, asumiera la conducción nacional. El ingeniero enfrentó cuestionamientos por presunta corrupción y por su manejo de la crisis sanitaria. Fue acusado de recibir sobornos durante su etapa como gobernador regional de Moquegua, denuncias que siempre rechazó y que consideró infundadas.

En noviembre del 2020, la votación en el Congreso selló su destino político tras alcanzar los 105 votos necesarios para cesarlo. El destituido mandatario aceptó el resultado del Legislativo.

El desconcierto aumentó con la llegada de Manuel Merino, presidente del Congreso, a la jefatura del Ejecutivo, desatando un estallido social que dejó víctimas fatales. Solo cinco jornadas más tarde, la responsabilidad recayó en Francisco Sagasti, quien asumió el cargo de manera transitoria y convocó a elecciones generales.

Pedro Castillo accedió luego a la presidencia en julio del 2021 impulsado por el voto popular, tras una campaña con fuerte rechazo al fujimorismo. Luego de 17 meses intentó disolver el Congreso, pero fue vacado y encarcelado. De esa manera, Dina Boluarte pasó a ejercer la jefatura del Estado y se convirtió en la primera mujer en dirigir el país. Luego de ser cesada, José Jerí se sentará en el sillón de Pizarro y ejercerá funciones hasta julio del 2026.