Elías Montalvo lanza advertencia a ‘Esto es Guerra’ antes de su participación en ‘El Valor de la Verdad’: “Tengan miedo”

El modelo y tiktoker peruano Elías Montalvo lanzó un contundente mensaje de advertencia a sus exempleadores tras confirmarse su participación en el programa ‘El Valor de la Verdad’. A través de sus redes sociales, el exparticipante de ‘Esto es Guerra’ respondió a las críticas que ha recibido y aseguró que el episodio que grabó promete generar un gran revuelo en la televisión peruana.

En un video publicado en sus redes sociales, Elías Montalvo no dudó en enviar un mensaje directo y desafiante a quienes, según él, están preocupados por su participación en ‘El Valor de la Verdad’. El creador de contenido comenzó su mensaje de manera irónica: “Hola, soy Elías. Probablemente no me conozcan porque justamente estoy viendo los comentarios que dicen que nadie me conoce. Qué pena, se lo pierden”.

En respuesta a las críticas que viene recibiendo, el modelo se presentó como un “desconocido”, aprovechando la oportunidad para “salir del anonimato” y recalcar su presencia en la televisión: “Soy Elías Oscar Montalvo Sánchez, tengo 28 años de edad, soy del rico Comas y calzo 43″.

Elías Montalvo siguió con una reflexión sobre su paso por el programa ‘Esto es Guerra’, donde sufrió un grave accidente al caerse una altura de casi 40 metros tras una falla en la seguridad en la línea de vida. “Como muchos recuerdan o no recuerdan, estuve en el programa ‘Esto es Guerra’ y también en una orquesta súper desconocida que la verdad olvidé su nombre”, bromeó, aludiendo a su etapa en la agrupación ‘Los del Codigo’.

“(Ellos) tomaron la decisión de botarme al enterarse que me sentaría en el sillón rojo. La verdad, no sé por qué tanto miedo y preocupación, porque en realidad nadie me conoce. Mis ex parejas tienen miedo. Mis ex compañeros tienen miedo. Mis ex empleadores tienen miedo. Mi legión de ex amantes tienen miedo. Hacen bien. Tengan miedo. Mucho miedo. Nos vemos el domingo”, sentenció.

Elías Montalvo en el sillón rojo

Desde su estreno, ‘El Valor de la Verdad’ ha contado únicamente con la participación de mujeres, pero este domingo 6 de abril, el programa marcará un hito al recibir por primera vez a un hombre en el sillón rojo. El elegido para esta ocasión es Elías Montalvo, el modelo que se hizo conocido tras su paso por el popular reality ‘Esto es Guerra’. Durante su participación en el programa, Montalvo vivió un dramático accidente cuando sufrió una caída de casi 40 metros debido a una falla en la seguridad de la línea de vida, un episodio que le cambió la vida.

En el adelanto promocional compartido por Panamericana Televisión, se reveló que Elías Montalvo contará detalles inéditos sobre su experiencia en ‘Esto es Guerra’, incluyendo aspectos de su accidente. Además, el modelo hablará de un polémico incidente con Mario Hart, con quien, según se especula, llegó a las manos. También se espera que el titkoker hable sin tapujos sobre sus excompañeros de programa, Hugo García y Mario Irivarren, y los conflictos que pudieron haber surgido entre ellos. Este episodio promete ser una de las ediciones más controvertidas del programa.

¿Quién es Elías Montalvo?

Elías Montalvo es un joven influencer que alcanzó la fama a través de TikTok, donde comenzó a subir videos en marzo de 2020. Su contenido, basado en videos divertidos y entretenidos, rápidamente captó la atención del público, especialmente por su cercanía con conocidos chicos reality, con quienes compartía grabaciones. La fama de Montalvo creció aún más cuando participó en el concurso ‘TikTokers: Los Rivales’ de ‘Esto es Guerra’, junto a la popular Rosángela Espinoza. La pareja se convirtió en favorita del público y ganó el premio de 10 mil soles, lo que le abrió las puertas para integrarse a la nueva temporada del reality.

Sin embargo, su carrera en la televisión estuvo marcada por un grave accidente en noviembre de 2021, cuando cayó desde varios metros de altura durante una prueba en ‘Esto es Guerra’. A pesar del accidente, Elías Montalvo se recuperó rápidamente, aunque con una pequeña lesión en el pie, y continuó participando en el programa. Hoy en día, Montalvo ha dejado el reality y se dedica principalmente a sus redes sociales, donde cuenta con más de un millón de seguidores en TikTok y 213 mil en Instagram. Además, ha comenzado a incursionar en la música.

