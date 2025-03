Stephanie Orúe reveló que candentes escenas en ‘Django’ perjudicaron su matrimonio: “Dijo que le falté el respeto”

La actriz peruana Stephanie Orúe brindó una entrevista donde reveló detalles inéditos sobre su separación con el polaco Adrián Sikorski, con quien compartió una relación marcada por diferencias irreconciliables. Uno de los factores que desencadenó la crisis en su matrimonio fue su participación en la película ‘Django’, específicamente una escena de desnudo que generó malestar en su expareja.

Desde el inicio de su carrera, Stephanie Orúe se ha caracterizado por su versatilidad y compromiso en la actuación, participando en diversas producciones teatrales, televisivas y cinematográficas. No obstante, su profesión también se convirtió en una fuente de tensión en su matrimonio. En una reciente entrevista con ‘Giselo’, la actriz confesó que su expareja no pudo manejar cómodamente ciertas escenas que ella realizó en la pantalla grande.

Según Orúe, la incomodidad de Sikorski se manifestó especialmente tras la exhibición de una escena de desnudo en ‘Django’. “Por ejemplo, él una vez me dijo que le falté el respeto cuando hice un personaje, pero yo me siento súper orgullosa de todo lo que he hecho porque es mi trabajo”, expresó la actriz en el podcast de Edison Dávila, quien se mostró sorprendido con esta declaración. El conductor indicó que no estaría cómodo con una pareja que le moleste o prohíba su trabajo.

La tensión entre la pareja no solo se limitó a esta escena en particular, sino que con el tiempo se hicieron más evidentes las diferencias entre ambos. “Yo no creo que algo falló, sino que en el tiempo él y yo empezamos a querer cosas diferentes. Más bien hubiéramos fallado si nos hubiésemos quedado juntos y hubiéramos presionado la situación”, agregó la actriz.

Stephanie Orúe aclaró que su expareja no le prohibía nada, sin embargo, cada vez era más notoria su incomodidad con su rol actoral, y ella no estaba dispuesta a dejar de lado su profesión, pero tampoco quería hacerle daño.

“Cuando a él empezó a dolerle y fastidiarle, la situación se deterioró. No podía prohibirme nada, y yo sentía que él sufría”, reveló la actriz, dejando en claro que, aunque existía amor y respeto en su relación, también había diferencias que se volvieron insalvables.

La actriz peruana aclaró que le tiene mucho apreció a su expareja, pues siempre ha demostrado ser una buena persona con ella. Sin embargo, el cariño que antes los unió como matrimonio, hoy en día se ha transformado en amistad.

Stephanie Orúe hace revelación sobre el fin de su matrimonio.

¿Cuándo se separó Stephanie Orúé de Adrián Sikorski?

Stephanie Orúe sorprendió al revelar, a fines del 2020, que estaba “emocionalmente desvinculada” de su aún esposo, el polaco Adrián Sikorski. La actriz, lejos de mostrarse afectada, expresó sentirse en paz con la decisión que tomó.

“Lo único que puedo decir es que ha sido la mejor decisión que he tomado este año en mi vida, me hace sentir bien, en paz, y creo que eso es lo más importante, que uno se haga cargo de su bienestar”, declaró en aquella ocasión a diario Correo.

En la entrevista que data del 2020, Orúe indicó que ya era un tema completamente superado. “En mi presente, en mi aquí y en mi ahora, es un capítulo cerrado”, afirmó, dejando en claro que no había marcha atrás en su separación.

Stephanie Orué se casó con Adrián Sikorski en el 2017 y se separó en el 2020.

Cabe recordar que la actriz y Sikorski llevaban un buen tiempo viviendo en diferente país. A inicios del 2020, el deportista polaco decidió regresar a su tierra natal para enfocarse en su trabajo, lo que marcó el inicio de su distanciamiento.

Sin embargo, Orúe negó que la distancia haya sido la principal razón de su ruptura. “Sí pesa, pero no creo que haya sido el detonante”, explicó.

La pareja contrajo matrimonio en el 2017 y, hasta principios del 2020, compartían momentos juntos en redes sociales.

Stephanie Orúe tiene una buena relación con su expareja Adrián Sikorski.