Stephany Orúe confiesa que tuvo una pérdida el año pasado: “Lloré muchísimo”

Stephany Orúe confiesa que tuvo una pérdida el año pasado: “Lloré muchísimo”. | Ouke.

Stephany Orúe se sentó en el podcast de Carlos Orozco, ‘Ouke’, donde reveló detalles poco conocidos de su vida personal, como la pérdida de un hijo. Ella reveló que se estaba preparando para ser madre cuando de repente perdió el bebé que estaba esperando con el ‘Chino’ Sabogal.

La actriz catalogó esta experiencia como una de las más difíciles de su vida, esto debido a que tenía mucha ilusión de convertirse en madre; sin embargo, no imaginaba que su cuerpo no estaba preparado en ese momento.

A raíz de este lamentable evento, Stephany Orúe empezó a informarse, dándose cuenta de que los abortos espontáneos en madres primerizas son muy comunes.

Stephany Orúe vivió momentos difíciles por su pérdida. (Foto: Captura de IG)

“Tuve una pérdida el año pasado. Se los cuento porque creo que es importante hablar de esto, porque es más común de lo que uno piensa. Yo iba a ser madre, bueno, madre primeriza, y me asusté. Pensé que algo mal estaba en mí, pero en madres primerizas es más común”, señaló.

Desde ese momento, ella entendió lo importante que es la planificación familiar, que su cuerpo se encuentre preparado para traer una nueva vida al mundo.

“Eso me hizo pensar de manera más consciente lo importante que es que nuestro cuerpo este preparado. Entonces, empecé a tomar ácido fólico, comemos sano. A nivel profesional también queremos estar bien asentados”, añadió.

Sin embargo, eso no quiere decir que la pérdida que tuvo la afectó emocionalmente, pues estuvo varias semanas deprimida y llorando al saber que no iba a tener a su bebé. “En el momento lloré muchísimo, me deprimí. Ya nos habíamos hecho ilusiones”, añadió.

Todavía desea formar un hogar

En una entrevista con el diario Trome, Stephany Orúe reveló que tiene planes de tener hijos y formar un hogar con su pareja Jorge ‘el Chino’ Sabogal. Cabe señalar que esta relación empezó luego de su divorcio del deportista polaco Adrián Sikorski.

Ella confesó que se enamoró de su actual pareja cuando pasaba por un momento en que no deseaba conocer el amor. Ella deseaba quedarse sola durante un tiempo, hasta que conoció al músico y congeniaron en el momento.

“Después del divorcio yo quise estar un tiempo sola para reflexionar, pensar muchas cosas, hasta que conocí al ‘Chino’ (Jorge Sabogal) y todo cambió. Realmente me siento plena con él, tenemos muchas cosas en común, como la pasión por la música. Tenemos la ilusión de formar un hogar, nos estamos preparando para ser papás”, contó.

Stephany Orúe al lado de su pareja, el 'Chino' Sabogal. (Foto: Captura de IG)

“El ‘chino’ tiene como una dualidad bien marcada y eso me encanta. Cuando estamos en la casa, en plan muy romántico, se vuelve como un osito de peluche, pero cuando estamos en la calle es como un ‘rockstar’, me hace sentir muy protegida”, añadió.

En esa misma entrevista, Stephany Orúe señaló que ella no perdonaría una infidelidad, pues no podría volver a confiar en su pareja.

“A ver, de arranque te diría que no porque traicionó mi confianza. O sea cómo podría volver a creer en él. Es como si se rompiera la magia. Y como yo exijo eso, claramente tampoco se me ocurriría engañar a mi pareja”, indicó.