Susy Díaz no se presentó a la coronación de Florcita Polo en el Miss Mundo Latina Perú: ¿Dónde estuvo?

Flor Polo Díaz, hija de Susy Díaz, logró el título de Miss Turismo al obtener el segundo lugar en el certamen Miss Mundo Latina Perú, celebrado el sábado 7 de diciembre. A pesar de este logro, su madre no estuvo presente durante la coronación, lo que generó comentarios en redes sociales debido a la ausencia de la popular exvedette.

Días antes del concurso, Susy Díaz fue enfática al señalar que no asistiría al evento porque no había sido invitada por su hija ni por los organizadores, por lo que no estaba enterada de los detalles de este show, aunque faltaba poco para que se diera. “Nadie me ha invitado, ni mi hija, a un certamen, ni cuándo será, no sé a qué hora. Pero ese mismo día, sé que es el 7 porque recién me he enterado, acepté la invitación porque me van a premiar”, declaró en el programa América Hoy.

Además, la excongresista expresó su desacuerdo con la participación de Flor en el certamen, argumentando que su hija dedicaba demasiado tiempo al concurso y descuidaba otras responsabilidades laborales. Incluso fue contundente al indicar que solo habría asistido si recibía una compensación económica: “No (voy a comprar) para ir a un evento para que me estresen, me tiene que pagar, si no me pagan, no voy”.

¿Dónde estuvo Susy Díaz durante la coronación de su hija?

Mientras Flor Polo competía en el certamen, Susy Díaz no estaba en el mismo evento y, por el contrario, participaba como conductora de los premios Inspira, show que coincidió en horario con la final del Miss Mundo Latina Perú. Sin embargo, la excongresista no dejó pasar la oportunidad de felicitar a su hija y, a través de sus redes sociales, compartió un video que muestra el momento en que Flor recibe su coronación.

La relación entre Susy Díaz y Flor Polo ha estado marcada por momentos de apoyo, pero también por diferencias públicas que no han pasado desapercibidas. Esta última ausencia ha reavivado el debate sobre su vínculo y el respaldo que Susy le brinda a su hija en su carrera profesional.

Por su parte, Flor Polo no ha brindado declaraciones sobre la ausencia de su madre en este evento importante, pero ha compartido su alegría en redes sociales por el reconocimiento obtenido en el certamen.

La hija de Susy Díaz, Florcita Polo, alcanzó uno de sus grandes sueños al ser coronada Miss Turismo durante la gala final del Miss Mundo Latina Perú, realizada el 7 de diciembre. El certamen, organizado por Angie Pajares, madre de la influencer Ximena Hoyos, marcó el debut de la joven en los concursos de belleza.

Florcita, quien dedicó meses de esfuerzo y preparación constante, celebró este reconocimiento con gran emoción: “Estoy feliz porque los sueños se pueden cumplir. Me motivé, me inspiré y ensayé duro, mañana, tarde y noche. Me preparé al cien por ciento”, declaró al diario La República.

Florcita Polo se coronó como Miss Turismo en el Miss Mundo Latina Perú. (Instagram)

Pese a que el camino no fue fácil y generó desacuerdos con su madre, Polo demostró que la perseverancia puede llevar al éxito. “Estoy contenta con mi familia y cuando uno obra bien, le va bien en la vida”, comentó tras su coronación.

El título de Miss Turismo es un logro importante en la nueva etapa de Florcita Polo, quien aseguró que continuará trabajando para alcanzar sus metas en el mundo de los certámenes de belleza.