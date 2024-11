Susy Díaz no irá a apoyar a Florcita Polo en el concurso ‘Miss Mundo Latina Perú': “Si me pagan, voy”

Susy Díaz molesta con Flor Polo por participar en el ‘Miss Mundo Latina’: "No le suma" | América Hoy

Pese a que ya está en la etapa final y más de uno ha destacado a la hija de Augusto Polo Campos entre las candidatas, la icónica mujer de los labios rojos no está muy convencida de las decisiones de su hija. En conversación con América Hoy fue tajante y dijo: “Estoy en contra”.

Por otro lado, se ha dado a conocer que la noche final de esta competencia es el próximo 7 de diciembre, Pese a ello, Susy afirmó que no estaba enterada de esta noticia, señalando que ni su propia hija la había invitado. Además, reveló que en esa fecha ya tiene compromisos, por lo que no asistirá a apoyar a Florcita.

florcita polo diaz es candidata del miss mundo latina perú

“Nadie me ha invitado, ni mi hija, a un certamen, ni cuando será no sé a qué hora. Pero ese mismo día, sé que es el 7 porque recién me he enterado, acepté la invitación porque me van a premiar”, agregó al respecto.

Además, Díaz comentó que le ha causado problemas que su hija esté en este certamen, ya que está incumpliendo con sus contratos de publicidad, porque ha pedido que toda esta semana esté libre para dedicarse al 100% al certamen de belleza. Esto ha desencadenado que los empresarios le eleven la queja a la excongresista.

“La absorben bastante todos los días, está dejando sus trabajos porque ella es imagen de marcas, de empresas grandes, entonces y me dan, la queja a mí, que ha pedido permiso para estar cien por ciento toda la semana final del concurso”, comentó también.

Respecto al evento, para la presentación de las candidatas se ha puesto en venta entradas para que el público seguidor de estos certámenes puedan vivir de cerca la experiencia. Sin embargo, Susy reveló que su hija y las demás candidatas están ofreciendo los boletos. “Una amiga de Flor me dijo que estaba vendiendo las entradas. Seguro así se estila porque en otros concursos he visto que también venden le dan a una cantidad de entradas a las candidatas”, comentó un poco sorprendida.

Luego de conocer que la entrada VIP cuesta S/271.30 y la general S/109.1, la exvedette mencionó que no tiene intención en comprar alguno de los boletos y hasta afirmó que solo asistiría si es que la invitan y le pagan por estar presente. “No (voy a comprar) para ir a un evento para que me estresen, me tiene que pagar si no me pagan no voy”, sentenció muy segura.

Finalmente, recalcó su desacuerdo por la decisión de su hija, aunque asegura que le advirtió que no sacaría provecho de esta situación, comentó que Flor Polo toma sus propias decisiones y que, mayormente, no le hace caso a sus consejos. “Yo nunca le digo a Flor, ‘oye deja esto’ solamente le digo, no me parece. Mucho tiempo le está dedicando a algo que no veo que le sume. Ella nunca me hace caso”, finalizó al respecto.

Florcita Polo competirá en Miss Mundo Latina Perú representando a Ica

Florcita Polo Díaz participa en el certamen Miss Mundo Latina Perú, donde representará a la región Ica. La noticia ha generado diversas reacciones, especialmente entre sus seguidores, quienes esperan con interés su desempeño en un evento que reúne a destacadas participantes de todo el país.

El concurso, liderado por Angie Pajares, actual Miss Mundo Latino, y la conductora Fiorella Rodríguez, ha captado la atención del público debido a las variadas pruebas que enfrentan las candidatas, las cuales buscan destacar más allá de la belleza física. Pajares, en una entrevista con el programa América Hoy, explicó que la competencia incluye etapas deportivas, artísticas y de talento, ofreciendo un enfoque integral.

“El concurso se divide en varias etapas: hay retos deportivos, de talento y artísticos. No solo se trata de desfilar o bailar marinera, algunas participantes cantan o realizan bordados”, comentó Pajares, resaltando la diversidad de habilidades que se evalúan en el certamen.

Susy Díaz opina sobre la participación de Flor Polo en un concurso de belleza.

Sobre la elección de Florcita Polo, la organizadora aclaró que su fama no influyó en el proceso. “Todas las candidatas pasaron por un casting formal. Además, deben pagar una inscripción que incluye talleres de preparación, lo que les brinda herramientas para la competencia”, detalló, subrayando la seriedad del proceso de selección.

El certamen, que combina tradición, talento y disciplina, se ha posicionado como un espacio para destacar la diversidad cultural y artística del Perú. Florcita Polo, quien lleva el peso de un legado mediático, ha demostrado su compromiso en la preparación previa al evento.