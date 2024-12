Milena Zárate reveló que le escribió a Edwin Sierra para pedirle un favor y recibió una inespera respuesta: “Me choteó”

Milena Zárate sorprende al revelar que le escribió a Edwin Sierra y él tuvo inesperada reacción. | Puro Floro.

Milena Zárate sorprendió a los seguidores del podcast ‘Puro Floro’ al compartir una experiencia reciente que tuvo con su expareja, el cómico y conductor radial Edwin Sierra. Durante una conversación con los conductores, la colombiana relató cómo buscó el apoyo del comediante para la promoción de un tema musical, pero recibió una respuesta que la dejó profundamente decepcionada.

La cantante explicó que decidió escribirle a Edwin Sierra con la esperanza de que, como padre de su hija, este aceptara ayudarla en un tema profesional. Sin embargo, su petición fue rechazada rotundamente. “Le dije: ‘He sacado un tema con Handa, apóyame porque soy la madre de su hija’. Pero él me respondió que no podía porque la radio no quería nada conmigo debido a todo lo que había pasado”, relató la cantante.

La respuesta de Edwin dejó a Milena Zárate visiblemente frustrada y desilusionada, al punto de compartir su indignación en el programa. “Él le echa la culpa a la radio, pero, al final, yo soy la mamá de su hija y aun así me choteó”, comentó. Sus palabras generaron asombro entre los conductores del podcast, quienes no esperaban una reacción tan fría por parte del cómico.

Milena Zárate culpa a Edwin Sierra de no poder tener más hijos. Composición: Infobae

A pesar de esta negativa, la colombiana también aprovechó el espacio para reflexionar sobre la relación de Edwin Sierra con su hija. Aunque mencionó no saber si su interés por la niña ha crecido tras su ruptura con Pilar Gasca, enfatizó la importancia de priorizar a los hijos. “Cuando uno tiene hijos, tu prioridad deben ser ellos”, señaló, dejando en claro su perspectiva como madre.

El incidente ha generado una ola de comentarios entre los seguidores de ambos artistas, muchos de los cuales cuestionan la postura de Edwin Sierra. No obstante, Zárate aseguró que continuará enfocándose en su carrera musical y en el bienestar de su hija, dejando en claro que no permitirá que esta situación le afecte más de lo necesario.

Esta revelación añade un nuevo episodio a la compleja relación entre Milena Zárate y Edwin Sierra, quienes han protagonizado diversas controversias en los últimos años, pero cuyo vínculo como padres de una niña sigue siendo inevitable.

Milena Zárate molesta con Edwin Sierra por no asistir a la primera comunión de su hija. (Foto: Captura de TV)

Milena Zárate dispara contra Pilar Gasca

Milena Zárate se pronunció sobre Pilar Gasca, expareja de Edwin Sierra, con quien mantuvo una relación durante siete años. En una reciente entrevista para América TV, Zárate reveló que nunca tuvo una buena relación con Gasca debido a las constantes faltas de respeto hacia ella y su hija, lo que generó tensiones desde el inicio.

“A mí nunca me cayó bien, nunca tuvimos una buena relación”, expresó Zárate, señalando que las actitudes de Pilar Gasca fueron motivo de molestia. “Siempre fue muy faltosa conmigo y con mi hija. Incluso llegó a publicar información privada, como una conciliación que tuve con Edwin. Ha sido muy atrevida en ese sentido”, agregó la cantante, mostrando su descontento con las acciones de la excompañera de Sierra.

Milena también destacó que, pese al largo tiempo que Gasca pasó junto a Edwin Sierra, ni ella ni su hija llegaron a conocerla personalmente. “Es increíble que, tras tantos años, no haya existido un acercamiento. Esto demuestra lo poco que le interesó nuestra existencia”, comentó.

Finalmente, la artista aclaró que, por razones legales, tiene prohibido hablar sobre Edwin Sierra, pero subrayó que su libertad para referirse a Pilar Gasca no tiene restricciones. “Sobre Edwin no puedo hablar, pero de ella sí. Después de todo, ha sido alguien que nunca respetó a mi hija ni a mí”, concluyó Zárate.