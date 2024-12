Rosa María Palacios querella a Augusto Thorndike con video donde presentador incita a golpearla y se burla de ella

Rosa María Palacios querella a Augusto Thorndike

Un video en el que el presentador Augusto Thorndike, en un programa del canal de Youtube ‘No Somos TV’, nombra a tres periodista que, según menciona, “deberían ser golpeadas”, se ha viralizado en redes debido a su incitación a la violencia y a la burla que hace de ellos.

En una edición de agosto de este año del programa llamado ‘¿Qué pasará ayer?’, que conducían Christian Wagner, Renato Luna y Juan Carlos Vizcarra, Augusto Thorndike menciona que los periodistas Gustavo Gorriti, Rosa María Palacios y Marcos Sifuentes debían ser agredidos pese a que el primero padece cáncer y a que la segunda es mujer.

”¿Puedo pegarle a una mujer?”, pregunta Thorndike y Wagner le responde “sí, claro, por su puesto”. Luego ambos se burlan del físico de Palacios ante las risas de los otros conductores.

Cabe indicar que el programa ‘¿Qué pasará ayer?’ así como otros del canal ‘No Somos TV’, de los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza, se ha dejado de emitir en los últimos días ante esta y otras denuncias del ámbito del espectáculo.

Por su parte, recientemente, la abogada y periodista Rosa María Palacios comentó, en el programa de Youtube ‘La Chismería’ que se enteró de las declaraciones de Thorndike luego de que un familiar le advirtiera lo que se estaba difundiendo en redes sociales.

Rosa María Palacios mencionó que decidió añadir el video a la documentación que conforma parte de la querella que presentó contra Augusto Thorndike, Erasmo Wong, Víctor Mejía Ninacóndor, José Carlos Paredes Rojas, Sunat y Willax Televisión por violación a la intimidad y uso indebido de archivos computarizados que presentó en noviembre ante el Juzgado Penal Unipersonal de Lima luego de que se emitiera un reportaje donde revela información inexacta sobre su persona.

Con el fragmento del video, Palacios espera que los jueces, en las distintas instancias por donde pase el caso, evalúen la conducta “de alguien que me insulta sistemáticamente en pantalla”, señaló. “Pero no solamente me insulta, su carácter revela sus deseos más íntimos: sus deseos más íntimos son golpearme”, añadió.

Esperaban que vaya el programa

Rosa María Palacios también reveló haber recibido llamadas y mensajes de la productora del programa ‘¿Qué pasará ayer?’ para invitarla a que acuda al set donde poco antes los conductores habían sugerido que debía ser agredida físicamente. Además mencionó que la productora le pidió disculpas y que le prometió borrar el contenido, sin embargo, Palacios le dijo que no era necesario porque el video ya había sido enviado al juez.

Respecto al reportaje de Willax, Palacios mencionó que no esperaría una rectificación pública por parte de ese canal, ya que, según mencionó, no se ha violado el honor, sino la intimidad, por lo que espera sanciones mayores.

Por otro lado, la abogada comentó que episodios como este revelan que hoy en día, parece no haber límites en los niveles de agresión contra los periodistas e incluso contra las mujeres, ya que, además de las incitaciones a la violencia, se sigue haciendo comentarios y burlas sobre su físico, como el que hicieron contra ella en el programa en mención.

Además, indicó que la degradación de un sector de los comunicadores es un efecto colateral de la crisis económica que atraviesa el periodismo en todo el mundo debido en parte al acceso a internet, donde los usuarios esperan obtener información de forma gratuita. Esta situación haría que los hombres y mujeres de prensa prefieran trabajar para políticos y campañas políticas a menos de dos años de las elecciones generales en el Perú.