César Acuña defendió permanencia de Dina Boluarte y ministros: “Al Congreso le pido estabilidad, dedíquense solo a legislar”

Gobernador regional de La Libertad defendió la permanencia de Dina Boluarte. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

En defensa de la “madre” de la patria. El gobernador regional de La Libertad y fundador de Alianza para el Progreso, César Acuña, instó al Congreso de la República a evitar cualquier impulso de interpelación, censura o vacancia, en pro de la estabilidad. Adelantó que APP no respaldará ninguna de las mociones ingresadas porque, según determinó, son “una bancada sensata”.

“Al Congreso le pido que, en lugar de dedicarse a estar censurando o interpelando, se dediquen a legislar en temas que le correspondan al Perú como es el tema de seguridad. Tienen que legislar en temas de seguridad, porque por más que se invierta, si no hay herramientas legales, no hay inversión. Que se dediquen a legislar el tema económico”, mencionó.

“Lo otro, pedirles al Congreso estabilidad, porque el gran perdedor si hay vacancia o interpelación es la población. [...] Además no hay votos ni le conviene a los congresistas”, acotó.

En ese sentido, consideró que los parlamentarios detrás de los cuestionamientos y salida de ministros o presidenta tienen un interés mediático, pues “la única forma de salir en los medios es diciendo lo de la censura e interpelación”. “En una sola palabra: no pierdan tiempo”, destacó.

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, en contra de vacancia y censuras. | Fotocomposición - Infobae/Renato Silva)

Sobre la operación a la que se sometió Dina Boluarte, de acuerdo al expremier Alberto Otárola, el dueño de APP consideró que la verdad se conocerá con el tiempo e invocó a esperar a que se demuestren las cosas que se comentan. “Desgraciadamente, acá se hace políticas de mala maneras. Todo se critica, todo está malhecho y eso no está bien”, mencionó.

Declaraciones del gobernador regional de La Libertad se dan en el marco de la reciente interpelación a Eduardo Arana, la censura presentada contra Julio Demartini y las voces de vacancia contra Dina Boluarte, a quien se le acaba de abrir una investigación preliminar por el presunto delito de abandono del cargo ante el sometimiento a la intervención quirúrgica sin notificar al Congreso.

El caso se originó cuando, durante una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Alberto Otárola, expresidente del Consejo de Ministros, confesó que la mandataria se sometió a una operación en junio del 2023. “La señora presidenta de la República en las fechas indicadas pasó por un procedimiento quirúrgico, pero en este procedimiento quirúrgico como le sucede a cualquier persona no estuvo desatendiendo sus labores que le competían al cargo y me consta porque yo fui presidente del Consejo de Ministros y ella estuvo en permanente contacto con el suscrito, tuvimos que hacer una reunión virtual del Consejo de Ministros y en todo momento estuvo atenta al devenir de la administración pública”, aseveró.

Alberto Otárola dijo que la presidenta Dina Boluarte sí se sometió a un procedimiento quirúrgico en junio de 2023. (Foto: Presidencia del Perú)

En ese momento, también admitió que no consideró necesario notificar al Congreso de la República, pese a que expertos aseguran que era necesario ante la aparente incapacidad temporal en la que habría estado la mandataria durante los efectos de la anestesia y el postoperatorio.

“No se formuló ninguna comunicación porque entendíamos que no existía ninguna necesidad de hacerlo, en tanto la presidenta tampoco lo comunicó de manera oficial. Sé que el presidente de la república no es cualquier persona, pero en lo que compete al presidente del Consejo de Ministros, yo puedo dar fe cierta de que el país no tuvo un vacío de poder, sino que se desempeñaron adecuadamente todas las agendas correspondientes. Los ministerios trabajaron porque yo me encargué que así sea”, explicó Otárola.

“Dina Boluarte indujo un vacío de poder”

Para el exprocurador Daniel Soria, la mandataria no solo infringió la Constitución, sino que indujo a un vacío de poder, por lo que existen las causales para ser vacada. Recordó que, de acuerdo a la línea de sucesión, al no tener vicepresidentes, le corresponde al titular del Parlamento desempeñar el puesto de forma temporal, quien en ese momento era Alejandro Soto y ha descartado notificación alguna.