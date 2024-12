Cassandra Sánchez enfureció con reportera que le preguntó por Andrea San Martín: “No voy a perder mi tiempo”

La empresaria Cassandra Sánchez, hija de Jessica Newton, vivió un tenso momento frente a las cámaras del programa ‘América Hoy’ al ser interrogada sobre los recientes comentarios de Andrea San Martín, expareja de Deyvis Orosco. San Martín había cuestionado la autenticidad del cantante en su serie biográfica, calificándolo de “cobarde” y afirmando que su versión de los hechos no corresponde con la realidad de su relación pasada.

Reconocida por su actitud positiva y cautelosa con la prensa, Cassandra no pudo evitar mostrar incomodidad ante las preguntas. Cuando se le solicitó su opinión sobre las declaraciones de San Martín, la empresaria fue clara y contundente en su respuesta: “Imagínate tú que voy a perder el tiempo respondiéndote ese tipo de preguntas. Entiendo que es tu trabajo, pero en lo que se trata de eso, enfocada en la música y no en el ruido”.

La situación escaló cuando la reportera también hizo mención a los rumores de una posible crisis matrimonial entre Cassandra y Deyvis Orosco. Ante esto, Sánchez descartó categóricamente cualquier problema en su relación y aprovechó para enviar un mensaje claro sobre cómo maneja los comentarios negativos. “Para que sepas en futuras preguntas, jamás voy a perder el tiempo respondiendo cosas que no me interesan, y esa es una de ellas”, señaló con firmeza.

Cassandra Sánchez De Lamadrid responde ante el conflicto de Deyvis y su primo Bill

Cassandra enfatizó que su prioridad es disfrutar de la vida junto a su esposo y mantenerse enfocada en lo positivo. “No los escucho (comentarios negativos), creo que cuando está enfocado no tiene tiempo para enfocar lo negativo (...). Agradecida con Dios, compartiendo con mi esposo y disfrutando de la vida”, agregó, dejando en claro que no permitirá que los rumores afecten su relación ni su tranquilidad.

Por su parte, Andrea San Martín ha sido objeto de críticas en redes sociales tras sus declaraciones. Mientras algunos respaldan su derecho a compartir su versión, otros consideran que remover episodios del pasado no contribuye a nada positivo. La controversia ha generado debate sobre el impacto de las declaraciones públicas en la vida de terceros.

Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco continúan proyectando una imagen de estabilidad y unión, dejando claro que prefieren mantener su relación al margen del ruido mediático. Con esta postura, Sánchez demostró una vez más su carácter firme y su enfoque en lo verdaderamente importante: su familia y su bienestar personal.

Composición/Infobae

Andrea San Martín y su molestia con Deyvis Orosco por serie biográfica

Andrea San Martín aprovechó la ocasión para lanzar nuevas críticas hacia Deyvis Orosco, señalando las diferencias entre la imagen pública del cantante y su comportamiento privado. Además, contrastó la situación actual con lo que fue su relación en el pasado, mencionando que Orosco incluso llegó a conocer a sus hijas, pero que esto no lo detuvo de tomar decisiones que, según ella, fueron irrespetuosas. “Él ha tenido la oportunidad de conocer hasta a mis hijas y, sin embargo, no se detuvo ni siquiera a pensar en eso ni un minuto cuando hizo su payasada de la serie”, expresó.

La exmodelo también criticó la actitud del cantante, asegurando que la personalidad que proyecta frente a las cámaras dista mucho de cómo es en privado. “Como lo ven a él seriecito hablando en cámara, no saben cómo es él conmigo detrás de cámaras. No actualmente, pero en su momento, él también, al tenerme confianza, me trataba con confianza”, reveló, dejando entrever que la relación entre ambos tuvo un matiz muy diferente al mostrado públicamente.

Finalmente, San Martín explicó que, a diferencia de Orosco, ella siempre mantuvo una coherencia en el trato hacia él, tanto frente como detrás de las cámaras. “La única diferencia es que yo, delante de cámaras, seguía tratándolo con la misma confianza que nos teníamos detrás de cámaras”, concluyó, reafirmando su postura crítica hacia el cantante y su reciente serie biográfica.