Artista shipiba-koniba Milka Franco denunció que Anis Samanez la denigró y exige nueva ley: “Me dijo que soy una desgraciada’”

Milka Franco, artista shipiba-koniba, denuncia que Anis Samanez la amenazó e insultó. RPP

La indignación de las mujeres indígenas de la comunidad Shipiba contra la apropiación cultural que representa la diseñadora peruana Anis Samanez se hace cada vez más fuerte y promete escalar al Poder Ejecutivo y Legislativo. Así lo anunció la artesana Milka Franco después de lanzar un comunicado desmintiendo a la modista.

En conversación con RPP, la artesana indígena reveló el tipo de amenazas e insultos que recibió de Samanez en las últimas horas y reiteró su indignación profunda hacia ella por sus recientes comentarios sobre el arte peruano y, en particular, sobre el diseño Shipibo-konibo.

Franco dejó claro que las palabras de la diseñadora de la corriente ‘slow-fashion’ no solo la afectaron personalmente, sino que fueron un insulto hacia todo su pueblo, quienes luchan por visibilizar y preservar sus tradiciones ancestrales.

Anis Samanez y todas sus polémicas declaraciones que hizo en el evento de moda ‘Orígenes 2024′. La polémica por el pago de 5 mil dólares. TikTok

La artista selvática destacó que el pueblo shipibo-konibo ha luchado durante años por reivindicar su arte y cultura, y que las declaraciones de Samanez son un reflejo de ignorancia y desprecio por esa herencia. “Nos sentimos atropellados de parte de la diseñadora Anis Samanez. Indignación totalmente, pena por ella porque es una persona que no está valorando el arte peruano”, manifestó.

Desmiente colaboración real entre Anis Samanez y comunidad Shipibo-konibo

Franco, quien tiene un vínculo cercano con la comunidad y los saberes ancestrales, también aclaró que nunca existió un trabajo formal entre Samanez y su comunidad, a pesar de lo que la diseñadora había afirmado en el ya conocido video viral. “Ella dice que nosotras hemos cobrado en dólares, yo lo desmiento, hemos cobrado en soles”, precisó, desmintiendo que le hayan cobrado 5 mil dólares, según afirmó la rubia anteriormente.

Además, Franco subrayó que aunque Samanez había visitado la comunidad en dos ocasiones, no se puede considerar que haya trabajado directamente con las madres o la comunidad en su conjunto. “Ella nunca ha trabajado con la comunidad, nunca se ha ido. No conoce el arte shipibo-konibo, creo que por eso es que ella hoy en día se refiere así hacia nosotras”, indicó Franco, agregando que solo los visitó para dar “regalitos” a los niños.

(Composición/Infobae Perú)

Revela detalles sobre la agresión que sufrió: “Eres una desgraciada”

El conflicto escaló cuando Franco trató de comunicarse con Samanez para aclarar los hechos. La conversación que siguió cuando la llamó por teléfono fue violenta y desgarradora, según relató la artista indígena. La diseñadora descargó su furia contra ella, culpándola del “bullying” que actualmente sufre en redes.

“Me respondió agresivamente diciéndome de todo. Me dijo ‘me decepcioné de ti, eres una mentirosa, eres una desgraciada, por tu culpa me están haciendo bullying en redes sociales a mí, a mis hijos y a mi familia’. Me lo decía como tres veces. Me sorprendí, me quedé sin palabras. Temblaba de nervios”, relató con dolor.

Franco admitió que nunca pensó que la diseñadora fuera a denigrarlas de la manera en que lo hizo. “Me dijo ‘te voy a denunciar, te voy a mandar carta notarial para que veas quién soy yo’. Le dije ‘denúnciame, yo no tengo dinero, soy pobre, pero a mucha honra soy una mujer shipiba”, acotó.

Anis Samanez descargó toda su furia contra Milka Franco, quien develó insultos y amenazas de la diseñadora hacia ella.

Exige nuevas disculpas y anuncia protesta frente al Congreso

A pesar de las tensiones, Milka Franco mantuvo la postura firme de que su lucha no terminaría ahí. “Soy una mujer indígena valiente. No pensaba que Anís Samanez fuera así, nunca pensé que nos denigrara de esa manera. Me siento apenada, pero estoy fuerte para luchar y enfrentar”. En sus palabras, se refleja el profundo dolor, pero también la determinación de no permitir que el pueblo shipibo-konibo sea humillado.

La artesana insistió en que, como mujer indígena, no iba a tolerar ese tipo de agresiones, y exigió un pedido de disculpas no solo para ella, sino para todo su pueblo y las mujeres indígenas en general.

Además, Milka expresó su esperanza de recibir el respaldo del Estado peruano en esta lucha. “Me siento respaldada por el Ministerio de Cultura, necesitamos ser respaldados toda la nación shipibo-konibo. Nadie tiene derecho de discriminar y minimizarlos”, declaró, añadiendo que espera que el Ministerio de la Mujer también se involucre en la defensa de los derechos de su comunidad.

Finalmente, aprovechó el espacio en RPP para anunciar que el Colectivo Shipibas Muralistas, conformado por las mujeres de la comunidad de Cantagallo, se organizarán para hacer un plantón en el Congreso, exigiendo el respeto que se merecen y una ley que proteja los conocimientos ancestrales y el arte de los pueblos originarios.

Milka Franco asegura que Anis Samanez solo pagó 1,200 soles por una semana de trabajo de tres artistas. Instagram/@milkashipicultura