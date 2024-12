Metiche prueba panetón de ‘Hablando Huevadas’ y lo destruye: “Está medio duro, mejor está el Charitón”

Kurt Villavicencio prueba panetón de ‘Hablando Huevadas’ y lo destruye. (Captura: Magaly TV La Firme)

El conductor Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, volvió a generar polémica en su programa ‘Todo se filtra’ al probar en vivo el panetón navideño lanzado por Jorge Luna y Ricardo Mendoza, los conductores de ‘Hablando Huevadas’.

Fiel a su estilo, Villavicencio no se guardó nada y expresó sus críticas con comentarios cargados de humor e ironía, lo que desató reacciones tanto en el set en vivo como en las redes sociales.

Desde el inicio, ‘Metiche’ no pudo evitar hacer bromas sobre la presentación del producto, resaltando las caricaturas de los comediantes en la envoltura. “Claro, ambos en caricatura para no asustar a la gente. Mentir hizo Luna broma, chicos”, comentó, provocando risas entre sus compañeros. Sin embargo, mostró dudas sobre si el contenido cumpliría con las expectativas.

Kurt Villavicencio prueba panetón de ‘Hablando Huevadas’ y lo destruye. (Captura: Magaly TV La Firme)

Al abrir el panetón, Villavicencio se mostró curioso, aunque rápidamente sus impresiones cambiaron al probarlo.

“Está medio duro, mejor es el Charitón. No, ya no, ya”, dijo mientras dejaba el pedazo sobre la mesa. Continuó criticando el tamaño y la textura del producto: “No es que esté seco, pero está muy chiquito. Parece cartón, tal vez se pasaron con eso. Mejor color cartón y panetón cartón”.

Durante la emisión, los demás presentes también probaron el panetón para verificar las afirmaciones de Villavicencio, lo que añadió más risas y comentarios jocosos al momento. Sin embargo, el conductor dejó claro que, en su opinión, el producto no cumplió con las expectativas y no lo recomendaría.

Kurt Villavicencio prueba panetón de ‘Hablando Huevadas’ y lo destruye. (Captura: Magaly TV La Firme)

Le dio alergía

Esta no es la primera vez que ‘Metiche’ opina sobre los productos de Jorge Luna y Ricardo Mendoza. En septiembre, criticó el chocolate de la marca, revelando que le provocó una reacción alérgica. “Me enronché con el chocolate, espero que esta vez no pase lo mismo”, recordó durante el programa.

A pesar de las críticas, los productos de ‘Hablando Huevadas’ siguen generando interés y polémica entre el público. Mientras algunos coinciden con las observaciones de Villavicencio, otros defienden la originalidad del dúo cómico y consideran que las críticas solo refuerzan la atención sobre sus lanzamientos.

Lo que queda claro es que Jorge Luna y Ricardo Mendoza continúan siendo tema de conversación, ya sea por sus shows, sus declaraciones o, en este caso, sus incursiones en el mercado navideño. Por su parte, Kurt Villavicencio reafirmó su postura y dejó entrever que este panetón no estará en su lista de compras navideñas.

Kurt Villavicencio prueba panetón de ‘Hablando Huevadas’ y lo destruye. (Captura: Magaly TV La Firme)

Jorge Luna de ‘Hablando Huevadas’ molesto con Cristian Zuárez por recoger su premio Martín Fierro

Hace poco, el actor Jorge Luna manifestó su indignación en una entrevista para Magaly TV La Firme porque junto a su compañero Ricardo Mendoza no reconocen al cantante argentino Cristian Zuárez como una gran figura cercana.

“Ricardo (Mendoza) no estaba con nosotros en ese momento, pero en el grupo de WhatsApp explotó el chat de por qué mier** lo ha recogido él. ¿Qué tiene que ver? Ojalá no se atreva si quiere mantener su carrera. Nos sacó de nuestras casillas, no entendemos qué tiene que ver...”, expresó visiblemente molesto.

Luna agregó que no conoce a Zuárez y cuestionó su aparición en el escenario. “No lo conozco, de hecho conozco más a Laura Bozzo que a Cristian. Mi manager ya se contactó con la organización para recuperar el premio. No quiero pedírselo a alguien que no conozco porque entiendo que nunca debió recogerlo”.

Jorge Luna de ‘Hablando Huevadas’ molesto con Cristian Suárez por recoger premio Martín Fierro Latino. ATV.