¿Habrá clases en los colegios este 6 de diciembre? Minedu se pronuncia sobre el día no laborable decretado por el gobierno

El feriado largo por el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, si bien busca impulsar el turismo y la economía, ha generado una situación de incertidumbre en el ámbito educativo

¿No sabes si tu hijo tendrá clases este viernes? Esa es la duda más frecuente entre los padres de familia, quienes están esperando un pronunciamiento oficial del Ministerio de Educación. La confusión surge porque el gobierno declaró el viernes 6 de diciembre como día no laborable, creando un fin de semana largo que se extiende hasta el lunes 9 de diciembre, día en que se conmemora la batalla de Ayacucho.

Esta medida, establecida mediante el Decreto Supremo 011-2024-PCM, busca impulsar el turismo interno y dinamizar la economía regional.

Sin embargo, la decisión ha generado incertidumbre respecto a si los estudiantes tendrán un corto periodo de descanso a solo pocos días de que finalice el año escolar. Usualmente, las instituciones educativas están preparándose para la semana de exámenes finales.

La pregunta que surge es si los escolares también se verán beneficiados con este descanso adicional o si deberán continuar con sus actividades académicas. El Decreto Supremo establece que el día no laborable aplica para el sector público. No obstante, no especifica la situación de los colegios, lo que ha generado diversas interpretaciones de parte de los padres de familia.

¿Qué dice el Minedu?

Aunque el Ministerio de Educación no ha lanzado un comunicado oficial, Infobae Perú se comunicó con un representante de la entidad, que confirmó que los colegios públicos no tendrán clases este viernes 6 de diciembre.

Esta decisión se debe a que al ser día no laborable, todos los trabajadores del sector público descansan, eso incluye a maestros, personal administrativo y otros funcionarios que trabajan en colegios estatales. Es así que los estudiantes de estas entidades tendrán cuatro días de descanso y retornarán a las aulas el martes 10 de diciembre.

En el caso de las instituciones educativas privadas, la situación es diferente, pues la medida no es de carácter obligatorio, por lo que cada colegio o centro educativo tiene la libertad de decidir si suspende sus actividades para acatar el feriado o si mantiene las clases con normalidad.

La decisión dependerá de las políticas internas de cada institución, considerando las necesidades y preferencias de su comunidad educativa. Por lo que se recomienda a los padres de familia estar al pendiente de cualquier comunicado o disposición de las autoridades educativas del colegio.

Último día de clases

El Ministerio de Educación ha anunciado que el año escolar 2024 para los colegios públicos concluirá oficialmente el viernes 20 de diciembre, según la Resolución Ministerial N° 587. Este cierre marca el fin de un ciclo académico que comenzó el 11 de marzo. Con el fin de las actividades académicas, tanto estudiantes como profesores se preparan para disfrutar de sus vacaciones y recargar energías para el próximo año.

En contraste, los colegios privados en Perú tienen la libertad de establecer sus propias fechas de finalización del año escolar, lo que les permite adaptarse a las necesidades específicas de sus comunidades educativas.

Durante el año escolar 2024, los estudiantes peruanos han tenido varios periodos de descanso, siendo uno de los más destacados el que coincide con las Fiestas Patrias a finales de julio y principios de agosto. Ahora, tras los exámenes finales, se preparan para el inicio de las vacaciones.

Padres hacen largas colas

El director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Marcos Tupayachi, sostuvo que no es necesario que los padres de familia hagan largas colas para matricular a sus hijos en el año escolar 2025.

De acuerdo con el Ministerio de Educación, se pueden conseguir vacantes en las instituciones educativas también de manera virtual.

“La matrícula escolar se inicia el 16 de diciembre. No hay necesidad de hacer colas, porque la matrícula sigue un cronograma oficial que garantiza transparencia y orden en el proceso”, manifestó.

¿Qué se celebra el 8 y 9 de diciembre?

Perú se prepara para disfrutar de un extenso periodo de descanso en diciembre, gracias a la combinación de feriados y días no laborables decretados por el gobierno. El primer fin de semana largo comenzará el viernes 6 de diciembre, declarado día no laborable para el sector público. Este descanso se extenderá hasta el lunes 9 de diciembre, incluyendo el sábado 7, el domingo 8, feriado por la Inmaculada Concepción, y el lunes 9, que conmemora la batalla de Ayacucho.

El gobierno ha establecido que los días no laborables son aplicables al sector público, aunque las empresas privadas pueden optar por sumarse a esta medida mediante un acuerdo entre empleadores y trabajadores. Este acuerdo debe especificar cómo se recuperarán las horas no trabajadas. En ausencia de consenso, la responsabilidad de determinar la forma de compensación recae en el empleador.

Gobierno de Dina Boluarte ha declarado varios fines de semana largo por el mes de diciembre de 2024.